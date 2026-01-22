Actualité Médicale Vieillissement : ils ont trouvé comment le bloquer avec un médicament à 4 € ! Des chercheurs de Harvard viennent d'identifier le mécanisme exact qui déclenche le vieillissement cellulaire. Et surtout comment le stopper. Le remède existe déjà, il est en vente en pharmacie.

Le mécanisme du vieillissement identifié 4 euros en pharmacie, peut le bloquer.



L'étude, publiée vendredi 16 janvier 2026 dans C'est une découverte qui pourrait marquer un tournant dans la recherche sur le vieillissement. Une équipe du Massachusetts General Hospital, affilié à Harvard, vient d'identifier le mécanisme exact par lequel nos cellules déclenchent l'inflammation chronique qui accélère le vieillissement. Mieux encore : un médicament existant, venduen pharmacie, peut le bloquer.L'étude, publiéedans Nature Aging , résout une énigme qui taraudait les chercheurs depuis des années. On savait que l'inflammation chronique était le moteur du vieillissement. On savait aussi que la metformine, ce vieux médicament antidiabétique, semblait ralentir ce processus. Mais personne ne comprenait comment.

Des débris d'ADN qui déclenchent l'alarme L'équipe du Dr Zhixun Dou a trouvé la réponse. Avec l'âge, des fragments d'ADN s'échappent du noyau de nos cellules. Ces débris, appelés fragments de chromatine cytoplasmique, utilisent un système de transport normalement emprunté par les virus pour traverser la membrane nucléaire.



Une fois dans le cytoplasme, ils déclenchent une alarme. La cellule croit être attaquée et active sa réponse inflammatoire via la voie cGAS-STING. Cette inflammation, censée nous protéger, devient chronique et finit par nous détruire de l'intérieur.



C'est ce cercle vicieux que la metformine parvient à briser. Le médicament active une enzyme appelée AMPK qui déclenche la destruction d'une protéine clé nommée ALIX. Sans cette protéine, les fragments d'ADN restent piégés dans le noyau. Ils ne peuvent plus s'échapper, plus déclencher l'alarme, plus alimenter l'inflammation. Le mécanisme du vieillissement est bloqué à la source.

La preuve par les souris Les chercheurs ont validé leur découverte sur des souris âgées. Résultat : réduction massive de la protéine ALIX, quasi-disparition des fragments d'ADN dans le cytoplasme, effondrement des marqueurs inflammatoires dans l'intestin. Ce n'est pas anodin : l'intestin est précisément l'organe où la metformine se concentre après absorption.



Cette découverte fait écho à une étude chinoise retentissante publiée en septembre 2024. Des chercheurs avaient alors montré que la metformine réduisait l'âge biologique de singes de 6 ans sur certains marqueurs, notamment au niveau du cerveau. On tenait le résultat, il manquait l'explication. Harvard vient de la fournir.

Près de 3 millions de Français concernés Reste une question cruciale : qui peut en bénéficier ? En France, près de 3 millions de personnes avalent ce médicament chaque matin pour contrôler leur diabète de type 2. La moitié d'entre eux ont plus de 65 ans, un quart dépassent les 75 ans. Pour tous ces patients, l'étude apporte une information capitale : leur traitement fait bien plus que réguler leur glycémie. Il combat activement le mécanisme fondamental qui fait vieillir leurs cellules.



Les seniors diabétiques cumulent souvent plusieurs facteurs de risque inflammatoire : surpoids, sédentarité, troubles métaboliques. La metformine agirait donc sur plusieurs fronts à la fois. Plusieurs études observationnelles suggèrent d'ailleurs que les diabétiques sous metformine pourraient vivre aussi longtemps, voire plus, que des non-diabétiques du même âge — une hypothèse que l'essai TAME devra confirmer.



Faut-il pour autant se ruer sur la metformine ? Non. Les chercheurs de Harvard sont formels : ces résultats ne justifient pas une prise sans indication médicale. Le médicament reste soumis à prescription et présente des contre-indications sérieuses, notamment en cas d'insuffisance rénale sévère. L'essai clinique américain TAME doit prochainement tester ses effets anti-âge sur 3000 volontaires non diabétiques âgés de 65 à 79 ans. Si les résultats confirment les découvertes de Harvard, la metformine pourrait devenir le premier médicament officiellement approuvé pour ralentir le vieillissement.



En attendant, une chose est sûre : on sait désormais pourquoi certains vieillissent moins vite que d'autres. Et la réponse se trouve peut-être déjà dans leur armoire à pharmacie.

Sources :

- Nature Aging, 16 janvier 2026

- Massachusetts General Hospital, Dou Laboratory

- Assurance Maladie (ameli.fr)

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 15:53



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