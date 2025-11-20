Vaccination contre le pneumocoque : une méconnaissance inquiétante parmi les seniors

Au fil des entretiens menés par Ipsos, un phénomène revient avec insistance. Beaucoup de seniors associent toujours la vaccination des adultes au seul vaccin contre la grippe saisonnière, laissant de côté d’autres injections pourtant essentielles. « Je pensais qu’à part la grippe, il n’y avait rien d’autre pour nous », confie ainsi une femme de 72 ans interrogée dans le cadre de l’enquête. Cette confusion, selon les auteurs du rapport, témoigne d’un manque de clarté dans la communication institutionnelle. Le vaccin contre le pneumocoque, pourtant recommandé depuis plusieurs années, ne semble pas avoir trouvé sa place dans les messages de santé publique perçus par les seniors