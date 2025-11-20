Vaccination contre le pneumocoque : une méconnaissance inquiétante parmi les seniors

Un constat qui interroge la prévention chez les plus de 65 ans
L’étude dévoilée par Ipsos met en lumière un paradoxe que les professionnels de santé observent depuis plusieurs années : alors que les seniors sont les premiers concernés par les complications liées au pneumocoque, une grande majorité ignore encore qu’un vaccin spécifique existe pour les protéger. Dans un contexte où les infections respiratoires gagnent en intensité à l’approche de l’hiver, ce déficit d’information soulève des questions sur l’efficacité des dispositifs de prévention destinés aux personnes âgées.
Une confusion persistante autour des vaccins destinés aux adultes
Au fil des entretiens menés par Ipsos, un phénomène revient avec insistance. Beaucoup de seniors associent toujours la vaccination des adultes au seul vaccin contre la grippe saisonnière, laissant de côté d’autres injections pourtant essentielles. « Je pensais qu’à part la grippe, il n’y avait rien d’autre pour nous », confie ainsi une femme de 72 ans interrogée dans le cadre de l’enquête. Cette confusion, selon les auteurs du rapport, témoigne d’un manque de clarté dans la communication institutionnelle. Le vaccin contre le pneumocoque, pourtant recommandé depuis plusieurs années, ne semble pas avoir trouvé sa place dans les messages de santé publique perçus par les seniors
Des professionnels de santé souvent perçus comme silencieux
L’étude souligne également un point sensible : une partie significative des personnes interrogées déclare n’avoir jamais été informée de cette vaccination par leur médecin ou leur pharmacien. Pour beaucoup, l’absence de recommandation personnalisée est interprétée comme un signe que le vaccin serait secondaire ou facultatif. Ipsos note pourtant que les médecins généralistes et les pharmaciens figurent parmi les interlocuteurs les plus crédibles pour cette population. Leur rôle pourrait être déterminant pour améliorer la couverture vaccinale, à condition que l’information soit explicitement relayée.
Un risque réel et documenté pour les plus fragiles
Derrière cette méconnaissance, les enjeux sanitaires sont loin d’être théoriques. Le pneumocoque demeure l’une des causes majeures de pneumonies graves, de septicémies et de méningites chez les personnes âgées. Chaque hiver, ces infections conduisent à des hospitalisations nombreuses, parfois évitables grâce à la vaccination. Les auteurs du rapport rappellent que la protection est accessible, administrable par plusieurs professionnels, et largement compatible avec les autres vaccins recommandés aux plus de 65 ans. Reste à rendre cette information visible pour qu’elle soit réellement comprise et suivie.
Un défi de communication pour les autorités sanitaires
Face à ces constats, Ipsos appelle à un effort de pédagogie renouvelé. L’enjeu n’est pas seulement d’informer, mais de lever les ambiguïtés, de clarifier les recommandations et de rétablir un discours cohérent sur la vaccination des seniors. Plusieurs pistes sont évoquées, notamment une communication renforcée en pharmacies, une mention plus systématique lors des consultations de médecine générale et une mise en avant plus lisible des recommandations officielles dans les supports publics. Pour les auteurs, l'objectif est clair : créer les conditions d’une meilleure adhésion pour réduire les formes graves de pneumonies dans une population particulièrement vulnérable.