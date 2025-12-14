Retraite

Suspension de la réforme : ce simulateur révèle votre nouvelle date de départ

Par Fabrice Crozier | Publié le 14/12/2025 à 09:55 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:17

Depuis le vote de la suspension de la réforme des retraites, des millions de futurs retraités ignorent que leur âge de départ a changé. Un simulateur officiel, récemment mis à jour, permet de le vérifier.



L'Assemblée nationale a adopté le 9 décembre 2025 le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 par 247 voix contre 234. Ce vote entérine la suspension temporaire de la réforme des retraites de 2023, une mesure centrale de l'accord politique entre le gouvernement Lecornu et le Parti socialiste. Pour les futurs retraités concernés, la question qui se pose désormais concerne les modalités pratiques de cette suspension et les outils permettant de connaître leur nouvelle situation.

Un simulateur actualisé prévu pour mars 2026 Renaud Villard, directeur général de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, a confirmé le 10 décembre sur France Info que les simulateurs officiels disponibles sur le site de l'Assurance retraite seraient mis à jour. Cette actualisation permettra aux assurés de connaître précisément leur nouvelle date de départ ainsi que le montant estimé de leur pension.



Le directeur de la Cnav a indiqué que ces modifications interviendraient au plus tard en mars 2026. Ce délai de trois mois s'explique par l'ampleur des adaptations nécessaires. Près de 400 programmes informatiques devront être modifiés pour intégrer les nouveaux paramètres issus de la suspension.



La loi ne sera promulguée qu'après les fêtes de fin d'année, ce qui justifie également ce calendrier. Renaud Villard a précisé que la caisse préférait prendre le temps nécessaire pour éviter toute erreur dans un domaine aussi sensible que les retraites.

Environ 70 000 départs anticipés en 2026 Les premiers bénéficiaires de cette suspension seront les personnes nées en 1964. Elles pourront partir à la retraite à 62 ans et 9 mois, soit trois mois plus tôt que ce que prévoyait initialement la réforme. Les assurés nés entre janvier et mars 1965 bénéficieront d'un avantage plus important encore, avec un gain pouvant atteindre six mois par rapport au calendrier initial.



La mesure concerne également les carrières longues, les catégories actives de la fonction publique telles que les policiers, pompiers ou contrôleurs aériens, ainsi que les régimes spécifiques de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour ces derniers territoires, la date d'application a été avancée au 1er mars 2026.

Un coût estimé à 300 millions d'euros en 2026 Le ministère du Travail et des Solidarités a communiqué les estimations financières de cette suspension. Le coût s'élèverait à 300 millions d'euros pour l'année 2026, puis à 1,9 milliard d'euros en 2027. Ces montants ont évolué par rapport aux premières estimations gouvernementales, en raison de l'extension de la mesure aux carrières longues et à certaines catégories de fonctionnaires.



Le Premier ministre Sébastien Lecornu a indiqué que cette suspension devrait être compensée par des économies et ne pourrait pas se faire au prix d'un déficit accru. Une conférence avec les partenaires sociaux est prévue au printemps 2026 pour aborder l'avenir du système de retraites et trouver les pistes d'équilibre financier.

Les démarches à effectuer pour les futurs retraités En attendant la mise à jour des simulateurs officiels, la procédure de demande de retraite reste inchangée. Les assurés qui prévoient de partir en 2026 peuvent déposer leur demande dans les délais habituels, soit quatre à cinq mois avant la date de départ souhaitée. La législation actuellement en vigueur continue de s'appliquer pour les départs effectifs intervenant avant le 1er septembre 2026.



Le site lassuranceretraite.fr sera progressivement actualisé pour intégrer ces évolutions législatives. Les assurés pourront alors effectuer une simulation personnalisée tenant compte des nouveaux paramètres.



Pour les situations complexes ou les questions spécifiques, il est recommandé de contacter sa caisse régionale d'assurance vieillesse afin d'obtenir des informations adaptées à son parcours professionnel.

Un gel temporaire dans l'attente de l'élection présidentielle Cette suspension de la réforme des retraites est conçue comme une mesure temporaire, gelant les paramètres jusqu'au 1er janvier 2028. L'échéance coïncide avec la prochaine élection présidentielle, qui permettra aux Français de se prononcer sur l'avenir du système de retraites.



Si aucune nouvelle loi n'est votée d'ici là, la réforme de 2023 reprendrait son cours à partir de cette date. Les générations nées après 1965 et dont le départ est programmé à partir de 2027 dépendront donc des choix politiques issus du scrutin présidentiel. Le gouvernement souhaite que les partenaires sociaux puissent formuler des propositions sur la gestion du système de retraites lors de la conférence prévue au printemps 2026, ouvrant potentiellement la voie à de nouvelles évolutions du dispositif.

Source :

« Projet de loi : les mesures envisagées », L'Assurance retraite, décembre 2025