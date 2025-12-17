Argent et patrimoine Succession 2026 : Les 3 solutions légales pour donner de l'argent à vos petits-enfants sans payer d'impôts Par Fabrice Crozier | Publié le 17/12/2025 à 10:04 Transmettre une partie de son patrimoine de son vivant est une préoccupation majeure pour les seniors en 2026. Face à un coût de la vie toujours élevé pour les jeunes générations, aider ses petits-enfants à financer leurs études ou un premier achat immobilier devient une priorité. Pourtant, la peur de la taxation freine souvent les bonnes volontés. Grâce aux abattements légaux renouvelables et au dispositif spécifique des dons familiaux, il est possible de donner des sommes conséquentes en totale franchise d'impôts. Voici le mode d'emploi officiel pour optimiser votre transmission cette année. Partager : W f X in @

Le don familial de sommes d'argent : l'avantage fiscal des 31 865 euros 31 865 euros à chaque petit-enfant sans avoir à payer de droits de donation. Cet abattement spécifique est une aubaine pour le pouvoir d'achat des jeunes générations, car il s'ajoute aux autres abattements existants.



Pour bénéficier de cette exonération totale en 2026, deux conditions impératives doivent être respectées au jour de la transmission :

Le donateur (vous) doit avoir moins de 80 ans .

. Le bénéficiaire (votre petit-enfant) doit être majeur (ou émancipé). Si vous remplissez ces critères, vous pouvez verser cette somme par chèque, virement ou mandat. La grande force de ce dispositif est qu'il est renouvelable tous les 15 ans. Si vous avez effectué un don en 2011, vous pouvez de nouveau donner 31 865 euros en 2026 en toute légalité. Il est fondamental de déclarer ce don à l'administration fiscale via le formulaire officiel (n° 2735) dans le mois qui suit le versement, même s'il n'y a aucun impôt à payer. Cette formalité administrative est votre preuve juridique en cas de contrôle ou de succession future. En 2026, le dispositif le plus efficace pour aider rapidement ses petits-enfants reste le "don familial de sommes d'argent", régi par l'article 790 G du Code général des impôts. Ce mécanisme permet à chaque grand-parent de donner jusqu'àà chaque petit-enfant sans avoir à payer de droits de donation. Cet abattement spécifique est une aubaine pour ledes jeunes générations, car il s'ajoute aux autres abattements existants.Pour bénéficier de cette exonération totale en 2026, deux conditions impératives doivent être respectées au jour de la transmission :Si vous remplissez ces critères, vous pouvez verser cette somme par chèque, virement ou mandat. La grande force de ce dispositif est qu'il est. Si vous avez effectué un don en 2011, vous pouvez de nouveau donner 31 865 euros en 2026 en toute légalité. Il est fondamental de déclarer ce don à l'administration fiscale via le formulaire officiel (n° 2735) dans le mois qui suit le versement, même s'il n'y a aucun impôt à payer. Cette formalité administrative est votre preuve juridique en cas de contrôle ou de succession future.

Le cumul des abattements : transmettre jusqu'à 63 730 euros sans frais Ce que beaucoup de seniors ignorent en ce début d'année 2026, c'est que la loi permet de cumuler les dispositifs. En plus du don familial mentionné précédemment, chaque petit-enfant bénéficie d'un abattement personnel de 31 865 euros sur les donations "classiques" (qui peuvent porter sur de l'argent, mais aussi sur des titres boursiers ou des biens mobiliers).



En combinant ces deux règles, un grand-parent peut donc transmettre à un seul petit-enfant la somme totale de 63 730 euros sans aucun droit de mutation. Pour un couple de grands-parents, ce montant est doublé, atteignant 127 460 euros pour le même bénéficiaire. C'est une stratégie patrimoniale extrêmement puissante pour vider progressivement sa succession et éviter que l'État ne ponctionne une part importante de votre héritage au moment du décès.



Attention toutefois à la réserve héréditaire. Si vous avez des enfants (les parents de vos petits-enfants), vous ne pouvez pas donner la totalité de vos biens à vos petits-enfants au détriment de vos propres fils ou filles. La loi protège les héritiers directs. En 2026, il est vivement conseillé de consulter un notaire pour s'assurer que vos donations ne dépassent pas la "quotité disponible", c'est-à-dire la part de votre patrimoine dont vous pouvez disposer librement.

Le présent d'usage : donner sans aucune déclaration fiscale présent d'usage. Contrairement à la donation formelle, le présent d'usage n'a pas besoin d'être déclaré aux impôts et n'est jamais rapportable à la succession.



Pour que l'administration fiscale accepte la qualification de présent d'usage en 2026, deux règles d'or s'appliquent :

Le cadeau doit être fait à l'occasion d'un événement précis conforme aux usages sociaux.

conforme aux usages sociaux. Le montant doit être proportionné à votre fortune et à vos revenus habituels. Il n'existe pas de plafond légal rigide (comme un pourcentage fixe de vos revenus), car tout est une question d'appréciation par le fisc au cas par cas. Cependant, la jurisprudence montre qu'un cadeau représentant 1 % à 2 % de votre patrimoine global est rarement remis en cause. Pour un retraité disposant d'une épargne confortable, offrir 2 000 ou 3 000 euros à un petit-enfant pour l'aider à acheter sa première voiture peut tout à fait être considéré comme un présent d'usage. C'est une solution de souplesse idéale pour les seniors qui veulent agir sans entrer dans la complexité des formulaires Cerfa. Si vous souhaitez aider vos petits-enfants de manière plus ponctuelle pour des occasions précises (anniversaire, Noël, réussite à un examen, mariage), vous pouvez utiliser le mécanisme du. Contrairement à la donation formelle, le présent d'usage n'a pas besoin d'être déclaré aux impôts et n'est jamais rapportable à la succession.Pour que l'administration fiscale accepte la qualification de présent d'usage en 2026, deux règles d'or s'appliquent :Il n'existe pas de plafond légal rigide (comme un pourcentage fixe de vos revenus), car tout est une question d'appréciation par le fisc au cas par cas. Cependant, la jurisprudence montre qu'un cadeau représentant 1 % à 2 % de votre patrimoine global est rarement remis en cause. Pour un retraité disposant d'une épargne confortable, offrir 2 000 ou 3 000 euros à un petit-enfant pour l'aider à acheter sa première voiture peut tout à fait être considéré comme un présent d'usage. C'est une solution de souplesse idéale pour les seniors qui veulent agir sans entrer dans la complexité des formulaires Cerfa.

Les erreurs à éviter pour protéger votre famille et votre capital Donner c'est donner, et en 2026 comme avant, une donation est irrévocable. Avant de signer un chèque, assurez-vous de conserver une épargne de précaution suffisante pour vos propres besoins futurs, notamment pour faire face à une éventuelle perte d'autonomie ou à l'augmentation des frais de santé. Les experts conseillent de ne jamais transmettre un capital dont vous pourriez avoir besoin pour financer une maison de retraite ou des aides à domicile de qualité.



Un autre piège concerne l'égalité entre vos petits-enfants. Si vous aidez l'un plus que l'autre, cela peut générer des tensions familiales graves lors du règlement de la succession. Pour éviter cela, vous pouvez opter pour une donation-partage transgénérationnelle. Ce montage, obligatoirement réalisé devant notaire, permet de figer la valeur des biens donnés au jour de la donation et d'organiser une répartition équitable qui ne sera pas remise en cause au décès.



Enfin, méfiez-vous des dons "manuels" non déclarés. Si vous donnez une somme importante "sous la table" et que vous décédez dans les mois qui suivent, l'administration fiscale pourrait requalifier ce don et appliquer des pénalités de retard. En 2026, la transparence est votre meilleure protection. Le service de déclaration en ligne sur le site impots.gouv.fr a été simplifié : il vous permet d'enregistrer vos dons en quelques minutes, garantissant ainsi la paix fiscale de vos petits-enfants pour les années à venir.

Source :

- Code général des impôts (Article 790 G)

- Impots.gouv.fr (Brochure pratique de la déclaration de dons)

- Service-public.fr (Fiche Donations aux petits-enfants)

- Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP).

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