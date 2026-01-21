Argent et patrimoine Statut du bailleur privé 2026 : pourquoi votre appartement en location n'est pas éligible Le gouvernement vient de créer un nouveau statut fiscal censé relancer l'investissement locatif. Problème : si vous êtes déjà propriétaire d'un bien que vous louez, vous ne pourrez pas en bénéficier. Une mauvaise surprise pour les 37% de bailleurs qui sont retraités.

Un dispositif qui exclut les propriétaires actuels Le statut du bailleur privé a été adopté par l'Assemblée nationale le 14 novembre 2025, puis confirmé par le Sénat le 30 novembre 2025. Ce nouveau dispositif fiscal, intégré au budget 2026, promet aux investisseurs de pouvoir amortir une partie du prix d'achat de leur bien immobilier. Concrètement, ils pourront déduire chaque année entre 3% et 5,5% de la valeur du logement de leurs revenus fonciers imposables, dans la limite de 8 000 euros par an.



Sur le papier, l'avantage semble attractif. Pour un appartement neuf de 200 000 euros loué à un loyer intermédiaire, la base amortissable s'élève à 160 000 euros (80% du prix, le terrain étant exclu). Avec un taux de 3,5%, cela représente une déduction annuelle de 5 600 euros sur les revenus fonciers. De quoi réduire significativement la facture fiscale pendant les 12 années d'engagement obligatoire.



Mais voilà le problème : ce dispositif ne s'adresse qu'aux nouveaux investisseurs. Si vous possédez déjà un appartement ou une maison que vous louez depuis des années, vous n'avez aucun moyen d'en bénéficier. Le texte de loi est sans ambiguïté : le statut s'applique uniquement aux acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2028, « sans effet rétroactif pour les investissements antérieurs ».

Des conditions impossibles à remplir pour les bailleurs existants Pour être éligible au statut du bailleur privé, il faut remplir des critères très précis. Dans le neuf, le logement doit être achevé après le 1er janvier 2026 et respecter la réglementation environnementale RE2020. Dans l'ancien, seuls les biens ayant fait l'objet de travaux de rénovation énergétique représentant au moins 20% du prix d'acquisition peuvent prétendre au dispositif.



Autrement dit, si vous avez acheté votre bien locatif il y a 5, 10 ou 20 ans, vous êtes automatiquement exclu. Même si votre logement est parfaitement entretenu, même s'il affiche un bon diagnostic de performance énergétique, vous ne pouvez pas accéder à ce nouveau statut. La seule exception théorique concernerait un propriétaire qui réaliserait des travaux massifs sur un bien existant, mais encore faudrait-il que ces travaux représentent 20% de la valeur actuelle du logement, ce qui peut représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros.



Autres contraintes du dispositif : le bien doit être loué nu (non meublé) pendant 12 ans minimum, avec des loyers plafonnés à environ 15% en dessous du prix du marché. Le locataire ne doit pas avoir de lien familial avec le propriétaire et doit occuper le logement en tant que résidence principale.

Les retraités, première catégorie de bailleurs concernés Cette exclusion touche particulièrement les seniors. Selon une étude de l'ANIL (Agence nationale pour l'information sur le logement), 37% des bailleurs privés en France sont des retraités. C'est la catégorie socioprofessionnelle la plus représentée parmi les propriétaires qui louent un bien. La tranche d'âge des 60-74 ans est celle qui compte le plus grand nombre de bailleurs : plus de 10% des personnes de cette génération possèdent au moins un logement en location.



Pour beaucoup de ces retraités, la location d'un appartement constitue un complément de revenus essentiel. Certains louent leur ancienne résidence principale après avoir déménagé dans une région moins coûteuse. D'autres ont hérité d'un bien familial qu'ils ont choisi de conserver plutôt que de vendre. Dans tous les cas, ils se retrouvent aujourd'hui exclus d'un dispositif fiscal présenté comme une avancée majeure pour les bailleurs privés.



Le paradoxe est frappant : le gouvernement affirme vouloir valoriser le rôle des propriétaires dans la crise du logement, mais le nouveau statut ne bénéficie qu'à ceux qui n'ont pas encore investi. Les millions de bailleurs qui contribuent déjà à l'offre locative depuis des années ne reçoivent aucune reconnaissance fiscale supplémentaire.

Quelles solutions pour les bailleurs déjà en place ? régime micro-foncier s'applique automatiquement si vos loyers annuels sont inférieurs à 15 000 euros : vous bénéficiez alors d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus locatifs. Le régime réel permet de déduire vos charges réelles (travaux d'entretien, taxe foncière, intérêts d'emprunt, assurances) et peut s'avérer plus avantageux si vos charges sont élevées. Pour comparer ces deux options, consultez la



Une piste existe cependant pour certains propriétaires : le déficit foncier majoré. Si vous réalisez d'importants travaux de rénovation énergétique permettant à votre bien de passer d'une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D, vous pouvez imputer jusqu'à 21 400 euros de déficit sur votre revenu global (au lieu de 10 700 euros habituellement). Pour en bénéficier, le devis doit avoir été accepté à compter du 5 novembre 2022 et les dépenses payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Le changement de classe énergétique doit être effectif au plus tard fin 2025. Si vous louez déjà un bien et que vous n'envisagez pas de nouvel investissement, votre fiscalité reste inchangée en 2026. Vous pouvez continuer à déclarer vos revenus fonciers selon deux régimes. Les'applique automatiquement si vos loyers annuels sont inférieurs à 15 000 euros : vous bénéficiez alors d'un abattement forfaitaire de 30% sur vos revenus locatifs. Lepermet de déduire vos charges réelles (travaux d'entretien, taxe foncière, intérêts d'emprunt, assurances) et peut s'avérer plus avantageux si vos charges sont élevées. Pour comparer ces deux options, consultez la fiche dédiée sur Service-Public.fr Une piste existe cependant pour certains propriétaires : le. Si vous réalisez d'importants travaux de rénovation énergétique permettant à votre bien de passer d'une classe E, F ou G à une classe A, B, C ou D, vous pouvez imputer jusqu'àde déficit sur votre revenu global (au lieu de 10 700 euros habituellement). Pour en bénéficier, le devis doit avoir été accepté à compter du 5 novembre 2022 et les dépenses payées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Le changement de classe énergétique doit être effectif au plus tard fin 2025.

Sources :

- Assemblée nationale, vote du 14 novembre 2025

- Sénat, vote du 30 novembre 2025

- ANIL, étude sur le parc locatif privé

- Service-Public.fr, janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 21/01/2026 à 15:54



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