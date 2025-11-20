Arnaques

Sécurisez vos données : comment empêcher les hackers de vous ruiner ?

Par Régis Mayer | Publié le 20/11/2025 à 02:00 | mis à jour le 16/11/2025 à 08:02

À l’heure où la quasi-totalité des Français consulte son compte en ligne, une idée persiste : l’argent est protégé, donc les données aussi. C’est faux. Alors que les banques ont considérablement renforcé leurs dispositifs antifraudes, les cybercriminels ont déplacé leur terrain d’attaque. Leur cible privilégiée ? Les données personnelles, souvent plus vulnérables que les comptes eux-mêmes, et qui peuvent pourtant mener à un vidage en règle de votre épargne.



Selon la Fédération Bancaire Française, plus de la moitié (54%) des Français a déjà été victimes d’une tentative d’arnaque aux données bancaires en 2025. En résumé : la menace est devenue quotidienne.



Des comportements à risque qui persistent. Et une prise de conscience qui progresse : ainsi, 70% des Français activent désormais la double authentification ; et 73% vérifient la sécurité des sites consultés.



Mais derrière ces bons réflexes, d’autres habitudes continuent d’ouvrir grand la porte aux pirates. De fait, près de 40% préenregistrent leurs identifiants bancaires sur des sites ou applications. Et 28% enregistrent leurs données bancaires sur des sites marchands.



Additionnées à des mots de passe faibles, des mises à jour négligées ou un Wi-Fi public trop facilement utilisé, ces pratiques forment un cocktail dangereux. Les hackers n'ont plus besoin de votre consentement (juste d’un clic)



Le paysage cybercriminel évolue vite. Alors que les banques se protègent mieux contre les paiements frauduleux autorisés (notamment les arnaques APP), les pirates s’adaptent.



Ils misent désormais sur : le phishing ultra-personnalisé, les failles dans les appareils non mis à jour, les mots de passe réutilisés, les réseaux Wi-Fi vulnérables ou les téléphones et ordinateurs saturés d’applications à risque.



Une fois vos données volées, tout devient possible : prise de contrôle d'un compte, achats frauduleux, ou détournement progressif de votre identité numérique.

Cinq réflexes simples pour réduire drastiquement les risques Netgear rappelle ici quelques mesures qui, bien appliquées, font la différence entre sécurité… et catastrophe.



1. Adopter des mots de passe uniques et robustes

La réutilisation est l'erreur numéro un. Un gestionnaire de mots de passe est devenu indispensable.



2. Activer la double authentification

Un mot de passe volé n’est plus suffisant pour accéder à un compte : une barrière très efficace.



3. Mettre régulièrement à jour ses appareils

Chaque mise à jour corrige des failles. Les ignorer, c’est offrir une porte d’entrée aux hackers.



4. Éviter les transactions sensibles sur un Wi-Fi public

Cafés, hôtels, gares… paradis des pirates. Une connexion privée est la seule garantie.



5. Sauvegarder ses données importantes

L’attaque n’a pas besoin d’être financière pour être dévastatrice. Ransomwares et pertes de données sont fréquents.

La cybersécurité à domicile : un nouveau réflexe Face à l’explosion des attaques, même les routeurs se mettent à jouer les gardes du corps. Les appareils Netgear intègrent désormais Armor, powered by Bitdefender, une solution qui protège automatiquement tous les appareils connectés du foyer : smartphones, ordinateurs, objets connectés, TV, consoles…



Logiciels malveillants, phishing, ransomwares : l’écosystème identifie et neutralise les menaces en continu. Une version d’essai de 30 jours permet de tester cette couche supplémentaire de tranquillité numérique

La confiance bancaire ne suffit plus La sécurité des banques n’a jamais été aussi élevée, mais les pirates ne s’attaquent plus directement aux coffres. Ils s’en prennent aux clients, à leur quotidien numérique et à leurs données personnelles.



Dans un monde où tout –des comptes bancaires aux photos personnelles– transite par un smartphone, le premier rempart contre le piratage reste l’utilisateur. Avec quelques réflexes, les risques peuvent être réduits de façon spectaculaire.