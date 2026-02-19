Salariés aidants : une réalité massive encore peu visible

Un Français sur cinq concerné
En 2025, 22% des Français déclarent avoir aidé régulièrement un proche au cours des douze derniers mois. Parmi eux, 18% sont encore en situation d’aidance actuellement.
Les estimations de l’Observatoire OCIRP 2025 évoquent environ 5 millions de salariés aidants en France, soit près de 7% de la population. Loin d’être marginal, le phénomène touche donc plusieurs millions de familles.
L’aide apportée est majoritairement familiale et ascendante : il s’agit le plus souvent d’un parent âgé en perte d’autonomie.
Lorsque l’aidant ne soutient qu’une seule personne, il s’agit principalement d’un parent, puis d’un conjoint ou d’un enfant. Les grands-parents et autres proches sont moins fréquemment concernés.
Par ailleurs, 35% des aidants accompagnent plusieurs proches simultanément.
Les estimations de l’Observatoire OCIRP 2025 évoquent environ 5 millions de salariés aidants en France, soit près de 7% de la population. Loin d’être marginal, le phénomène touche donc plusieurs millions de familles.
L’aide apportée est majoritairement familiale et ascendante : il s’agit le plus souvent d’un parent âgé en perte d’autonomie.
Lorsque l’aidant ne soutient qu’une seule personne, il s’agit principalement d’un parent, puis d’un conjoint ou d’un enfant. Les grands-parents et autres proches sont moins fréquemment concernés.
Par ailleurs, 35% des aidants accompagnent plusieurs proches simultanément.