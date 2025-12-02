Retraite Retraites : un nouveau rapport du COR sur les pensions de réversion et droits familiaux Par Régis Mayer | Publié le 02/12/2025 à 02:00 Alors que les inégalités de retraite entre hommes et femmes persistent, le Conseil d’orientation des retraites (COR) a publié en novembre 2025 un rapport consacré aux droits familiaux et conjugaux. Mis en place à une époque où peu de femmes travaillaient, ces dispositifs – pensions de réversion, majorations pour enfants, validations de trimestres – continuent de jouer un rôle important, mais apparaissent de moins en moins adaptés aux réalités sociales actuelles. Partager : W f X in @

Des dispositifs qui bénéficient surtout aux femmes



Les droits familiaux représentent 25 Md€ et compensent les effets des interruptions de carrière liées aux enfants : validation de trimestres, majorations de pension, ou encore allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF).



En 2020, ces dispositifs constituaient 12 % de la pension moyenne des femmes, contre 3 % pour les hommes. Ils profitent très largement aux mères : 96 % des bénéficiaires de la MDA et de l’AVPF sont des femmes.



Les pensions de réversion – 38,7 Md€ en 2024 – sont également massivement perçues par des femmes (87 % des bénéficiaires), en raison de leur espérance de vie plus longue et de pensions personnelles plus faibles. Elles réduisent l’écart de pension entre hommes et femmes d’un tiers (de 35 % à 23 %).





Des règles héritées d’un modèle familial dépassé



La plupart de ces dispositifs ont été pensés pour un modèle de couple marié et durable. Aujourd’hui, la société a changé : près des trois-quarts (72%) des couples cohabitant sont mariés, 9% pacsés et 18% en union libre.



Le nombre d’enfants par femme diminue, tout comme la proportion de veuvage. Ces évolutions interrogent la pertinence des règles actuelles.





Les pistes de réforme proposées par le COR



Le rapport explore plusieurs pistes pour moderniser ces droits :

Droits familiaux . - AVPF recentrée jusqu’aux 3 ans du plus jeune enfant, avec compensation par une revalorisation des droits.

- MDA révisée : quatre trimestres attribués pour la naissance ou l’adoption, quatre autres si la carrière est incomplète dans les trois ans qui suivent.

- Majoration de pension plafonnée, transformée en pourcentage unique : 3 % pour un enfant, 6 % pour deux, 20 % pour trois ou plus.

Droits conjugaux - Le COR propose une nouvelle formule de pension de réversion : Réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du survivant - sans paiement si le montant est négatif). Objectif : garantir le maintien du niveau de vie du conjoint survivant, avec des effets variables selon les situations.



Selon le COR, l’ensemble des pistes étudiées pourrait réduire le coût des prestations d’environ 1,3 % d’ici 2070, permettant de réorienter une partie de ces dépenses vers des politiques familiales renforçant l’activité des mères (garde, crèches…).





Vers une refonte plus globale ?



Le rapport évoque enfin une refonte commune des droits familiaux et conjugaux. Dans une société où les femmes travaillent davantage et dépendent moins financièrement de leur conjoint, le COR imagine une réversion ouverte à tous les concubins survivants, mais strictement conditionnée aux ressources et au maintien du niveau de vie. Les droits familiaux représentent 25 Md€ et compensent les effets des interruptions de carrière liées aux enfants : validation de trimestres, majorations de pension, ou encore allocation vieillesse des parents au foyer (AVPF).En 2020, ces dispositifs constituaient 12 % de la pension moyenne des femmes, contre 3 % pour les hommes. Ils profitent très largement aux mères : 96 % des bénéficiaires de la MDA et de l’AVPF sont des femmes.Les pensions de réversion – 38,7 Md€ en 2024 – sont également massivement perçues par des femmes (87 % des bénéficiaires), en raison de leur espérance de vie plus longue et de pensions personnelles plus faibles. Elles réduisent l’écart de pension entre hommes et femmes d’un tiers (de 35 % à 23 %).La plupart de ces dispositifs ont été pensés pour un modèle de couple marié et durable. Aujourd’hui, la société a changé : près des trois-quarts (72%) des couples cohabitant sont mariés, 9% pacsés et 18% en union libre.Le nombre d’enfants par femme diminue, tout comme la proportion de veuvage. Ces évolutions interrogent la pertinence des règles actuelles.Le rapport explore plusieurs pistes pour moderniser ces droits :- AVPF recentrée jusqu’aux 3 ans du plus jeune enfant, avec compensation par une revalorisation des droits.- MDA révisée : quatre trimestres attribués pour la naissance ou l’adoption, quatre autres si la carrière est incomplète dans les trois ans qui suivent.- Majoration de pension plafonnée, transformée en pourcentage unique : 3 % pour un enfant, 6 % pour deux, 20 % pour trois ou plus.- Le COR propose une nouvelle formule de pension de réversion : Réversion = (2/3 de la pension du défunt) – (1/3 de la pension du survivant - sans paiement si le montant est négatif). Objectif : garantir le maintien du niveau de vie du conjoint survivant, avec des effets variables selon les situations.Selon le COR, l’ensemble des pistes étudiées pourrait réduire le coût des prestations d’environ 1,3 % d’ici 2070, permettant de réorienter une partie de ces dépenses vers des politiques familiales renforçant l’activité des mères (garde, crèches…).Le rapport évoque enfin une refonte commune des droits familiaux et conjugaux. Dans une société où les femmes travaillent davantage et dépendent moins financièrement de leur conjoint, le COR imagine une réversion ouverte à tous les concubins survivants, mais strictement conditionnée aux ressources et au maintien du niveau de vie.

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