Retraite Retraites : le ratio qui garantit vos pensions est en cours de révision et le verdict tombe en juin Par Fabrice Crozier | Publié le 17/04/2026 à 10:13 Hypothèses de fécondité, d'espérance de vie, de migrations : le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) se réunit ces jours-ci pour remettre à plat le socle de ses projections financières. Le rapport qui en sortira le 11 juin sera le dernier avant la présidentielle de 2027. Et tout indique qu'il sera plus sombre que le précédent. Partager : W f X in @

Le système français repose sur un principe simple qu'on vous a répété toute votre vie : quand vous êtes actif, vos cotisations financent les pensions des retraités d'aujourd'hui.



Et quand vous prendrez votre retraite, ce seront les actifs de demain qui financeront la vôtre. Ce système s'appelle la répartition.



Tout le monde nous promet depuis trente ans qu'il tient mathématiquement. Sauf que la Cour des comptes a pointé, dans un rapport remis l'an dernier, que la mécanique se grippait plus vite que prévu.



Pour que la répartition tienne, il faut suffisamment d'actifs qui cotisent par rapport au nombre de retraités qui touchent. Or ce nombre d'actifs est en train de fondre.

Le chiffre que personne ne veut prononcer à voix haute Aujourd'hui, on compte environ 1,77 actif cotisant pour 1 retraité qui perçoit sa pension, selon les données DREES. Ce ratio s'élevait encore à 1,78 en 2010, à 2,02 en 2004.



Et la trajectoire n'a rien de rassurant, bien au contraire. D'après le rapport remis au Premier ministre François Bayrou le 20 février 2025, ce ratio devrait tomber à 1,66 en 2035, puis à 1,54 en 2045.



Autrement dit, dans vingt ans, il n'y aura plus que trois actifs pour financer la pension de deux retraités. Faites le calcul dans votre tête, c'est juste vertigineux.



Si votre pension mensuelle est de 1 500 euros, ce sont près de 1 000 euros que devra verser chaque actif, chaque mois, pour « son » retraité. Et ce calcul repose sur des hypothèses que le Conseil d'orientation des retraites est justement en train de revoir à la baisse.

Pourquoi la démographie a déjà pris une longueur d'avance Le calcul de la Cour des comptes repose sur une hypothèse centrale : une fécondité de 1,8 enfant par femme en France. C'est le chiffre officiel retenu par le Conseil d'orientation des retraites depuis 2021.



Il y a juste un problème, et il est de taille : en 2025, la fécondité française est tombée à 1,56 enfant par femme, selon l'Insee.



Pire encore. Pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France a enregistré moins de naissances que de décès l'an dernier (645 000 contre 651 000).



Concrètement, ceux qui naissent aujourd'hui sont ceux qui cotiseront pour votre pension dans vingt-cinq ans. Hors, ils ne naissent plus.



Ce qui veut dire que le ratio 1,54 actif pour 1 retraité à horizon 2045 est lui-même optimiste. La réalité sera probablement pire.

Le déficit qui se cache derrière ce ratio



En 2023, le système de retraites était encore excédentaire de 8,5 milliards d'euros. En 2025, il est redevenu déficitaire de 6,6 milliards d'euros.



La Cour prévoit ensuite un déficit de 15 milliards d'euros en 2035, puis d'environ 30 milliards d'euros en 2045. Et la dette accumulée par le régime général pourrait atteindre 350 milliards d'euros cette année-là.



Ces chiffres ne sont pas une projection alarmiste sortie d'un think tank libéral. Ils viennent de l'institution présidée par Pierre Moscovici, dont la mission constitutionnelle est précisément de contrôler les comptes publics.

2025 ✅ Aujourd'hui 👥 Ratio cotisants/retraité 1,77 actif pour 1 retraité 💶 Solde du système Déficit de 6,6 Md€ 2035 ⚠️ Dans 10 ans 👥 Ratio cotisants/retraité 1,66 actif pour 1 retraité 💶 Solde du système Déficit de 15 Md€ 2045 ⚠️ Dans 20 ans 👥 Ratio cotisants/retraité 1,54 actif pour 1 retraité 💶 Solde du système Déficit de 30 Md€ Ce qui s'effondre avec le ratio cotisants/retraités, c'est l'équilibre financier du système tout entier. La Cour des comptes est catégorique sur ce point.En 2023, le système de retraites était encore excédentaire de 8,5 milliards d'euros. En 2025, il est redevenu déficitaire deLa Cour prévoit ensuite un déficit de, puis d'environ. Et la dette accumulée par le régime général pourrait atteindre 350 milliards d'euros cette année-là.Ces chiffres ne sont pas une projection alarmiste sortie d'un think tank libéral. Ils viennent de l'institution présidée par Pierre Moscovici, dont la mission constitutionnelle est précisément de contrôler les comptes publics.

Ce que le Conseil d'orientation des retraites s'apprête à réviser Le Conseil d'orientation des retraites, qu'on appelle plus simplement le COR, est l'instance indépendante chargée d'éclairer le débat public sur ces questions. Son rôle n'est pas de décider, c'est de chiffrer.



Et son calendrier 2026 est serré. Une séance de préparation s'est tenue cette semaine, et le rapport annuel sera adopté le 11 juin.



Dernier rapport avant la présidentielle de 2027, autant dire que chaque ligne sera scrutée. Les membres du COR savent que les hypothèses retenues jusqu'ici sont devenues intenables.



Fécondité trop optimiste, espérance de vie dont la projection vient justement d'être révisée à la baisse par l'Insee, solde migratoire incertain. Tous les paramètres poussent dans le même sens : un diagnostic financier qui va s'assombrir par rapport à celui de juin 2025.

Qui va payer, et comment

Âge légal 📅 +1 an à 65 ans 📈 Recette attendue en 2035 + 8,4 milliards d'euros Durée cotisation ⏱️ +1 an 📈 Recette attendue en 2035 + 5 milliards d'euros environ Taux de cotisation 📊 +1 point 📈 Recette attendue en 2035 Entre 4,8 et 7,6 milliards d'euros Pensions ⚠️ Sous-indexation -1 pt 📉 Économie attendue dès 2026 Près de 2,9 milliards d'euros



Chacun a un prix politique. Et chacun prélève sa dîme sur quelqu'un : les jeunes actifs qu'on fait travailler plus longtemps, les retraités dont on rogne la revalorisation, les salaires qu'on alourdit de cotisations.



L'équation est connue depuis longtemps. Ce qui change, c'est que les marges de manœuvre rétrécissent chaque année qui passe. Les leviers sont toujours les mêmes, et personne n'en invente de nouveaux. La Cour des comptes les a chiffrés noir sur blanc pour l'année 2035.Chacun a un prix politique. Et chacun prélève sa dîme sur quelqu'un : les jeunes actifs qu'on fait travailler plus longtemps, les retraités dont on rogne la revalorisation, les salaires qu'on alourdit de cotisations.L'équation est connue depuis longtemps. Ce qui change, c'est que les marges de manœuvre rétrécissent chaque année qui passe.

Ce qu'il faut retenir

Le rapport cotisants/retraités tomberait de 1,77 actif aujourd'hui à 1,54 en 2045 selon la Cour des comptes

Ce calcul repose sur une fécondité de 1,8 enfant par femme, déjà démentie par la réalité à 1,56 en 2025

Le déficit du système de retraites atteindrait 30 milliards d'euros en 2045 si rien ne change

Le Conseil d'orientation des retraites révise en ce moment ses hypothèses et le prochain rapport, adopté le 11 juin, devrait être plus pessimiste que celui de 2025

Sources :

- Cour des comptes, « Situation financière et perspectives du système de retraites », rapport remis au Premier ministre, 20 février 2025

- Vie-publique.gouv.fr, synthèse du rapport de la Cour des comptes sur les retraites, 20 février 2025

- Conseil d'orientation des retraites, Rapport annuel juin 2025, « Évolutions et perspectives des retraites en France »

- Conseil d'orientation des retraites, lettre du COR du 10 février 2026, « Situation financière du système de retraite : une forte dépendance aux hypothèses démographiques »

- Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026

Pour aller plus loin :



- Retraite : ce qui change pour les pensions en 2026

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