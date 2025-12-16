Retraite

Retraites du 1er janvier 2026 : hausse de la pension de base et nouveaux seuils de CSG, ce qui change pour vous

Bonne nouvelle pour près de 15 millions de retraités : la pension de base augmente officiellement ce 1er janvier 2026 pour suivre l'inflation. Cependant, le montant net qui arrivera sur votre compte bancaire pourrait varier en raison de la mise à jour des seuils d'exonération de la CSG. Décryptage des mécanismes officiels validés par le Budget de la Sécurité sociale.



Une revalorisation indexée sur l'inflation hors tabac Contrairement aux retraites complémentaires Agirc-Arrco qui disposent de leurs propres règles de gestion par les partenaires sociaux, la retraite de base (versée par la Cnav, la Carsat, la Cnavpl ou le SRE pour les fonctionnaires) obéit à une règle stricte inscrite dans le Code de la Sécurité sociale .



Conformément à l'article L. 161-25-1, la revalorisation annuelle du 1er janvier est calculée sur la base de la moyenne de l' inflation des douze derniers mois (hors tabac), arrêtée par l'Insee. Cette mécanique vise à préserver le pouvoir d'achat des seniors face à la hausse des prix constatée sur l'année 2025.



Pour janvier 2026, le pourcentage de hausse s'applique uniformément à tous les retraités du régime général, qu'ils aient eu une carrière complète ou non. Il est important de noter que cette augmentation s'applique au montant brut de votre pension de base, et non à la somme totale de vos revenus.

Attention à l'effet de seuil sur la CSG en 2026 Revenu Fiscal de Référence (RFR) de l'année N-2 (soit vos revenus de 2024 déclarés en 2025).



Au 1er janvier 2026, les seuils d'assujettissement à la Contribution Sociale Généralisée (CSG) , à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à la Contribution de Solidarité pour l'Autonomie (Casa) sont également revalorisés.



Trois cas de figure se présentent pour les retraités :

Vous restez dans la même tranche : Votre pension nette augmentera proportionnellement à la revalorisation brute.

Vous passez dans une tranche supérieure : Si vos revenus ont augmenté ou si votre RFR dépasse légèrement le nouveau barème, vous pourriez basculer du taux réduit (3,8 %) au taux médian (6,6 %), voire au taux plein (8,3 %). Dans ce cas précis, la hausse de la cotisation sociale peut grignoter, voire annuler, le gain de la revalorisation.

(3,8 %) au (6,6 %), voire au (8,3 %). Dans ce cas précis, la hausse de la cotisation sociale peut grignoter, voire annuler, le gain de la revalorisation. Vous passez dans une tranche inférieure : À l'inverse, si votre situation fiscale a changé, vous pourriez bénéficier d'une baisse de CSG, augmentant mécaniquement votre pension nette. C'est le point de vigilance majeur de ce début d'année. Si la pension brute augmente, le montant net perçu dépendra également de votrede l'année N-2 (soit vos revenus de 2024 déclarés en 2025).Au 1er janvier 2026, les seuils d'assujettissement à la, à la Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) et à la Contribution de Solidarité pour l'Autonomie (Casa) sont également revalorisés.se présentent pour les retraités :

Pas de hausse pour l'Agirc-Arrco en janvier Il est essentiel de ne pas confondre les différents versements. La revalorisation de janvier 2026 ne concerne que le régime de base .



Pour rappel, la retraite complémentaire des salariés du privé (Agirc-Arrco) suit un calendrier différent. Sa revalorisation annuelle intervient traditionnellement au 1er novembre . Le montant que vous percevez de l'Agirc-Arrco en ce début d'année 2026 restera donc identique à celui versé en décembre 2025, sauf correction individuelle ou régularisation fiscale tardive.



Cette distinction est cruciale car la complémentaire représente une part significative, voire majoritaire, de la pension totale pour de nombreux cadres. L'impact visible de la hausse de janvier sera donc pondéré selon la part que représente la retraite de base dans vos revenus globaux.

Le calendrier de versement : rendez-vous le 9 février Si la revalorisation est effective administrativement au "1er janvier 2026", elle ne sera pas visible sur votre compte bancaire immédiatement. La Cnav et les Carsat versent les pensions " à échoir ", c'est-à-dire au début du mois suivant.



Concrètement, la pension du mois de janvier 2026, incluant la hausse, sera versée le lundi 9 février 2026 .



Seule exception notable : l' Alsace-Moselle . En raison du droit local, les retraités dépendant de la Carsat Alsace-Moselle perçoivent leur pension par anticipation. Ils constateront donc la revalorisation sur le versement effectué dès le début du mois de janvier.



Il est conseillé de vérifier vos relevés bancaires courant février et de consulter votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr où le détail du montant (brut, prélèvements, net) sera mis à jour pour refléter ces changements.

Sources :

Code de la sécurité sociale - Article L161-25-1 (Règles de revalorisation)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2026

Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (Calendrier des paiements)