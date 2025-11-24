Retraite progressive : conditions, montants et démarches en 2025

La retraite progressive attire de plus en plus de salariés souhaitant alléger leur rythme de travail tout en sécurisant une partie de leurs revenus. Ce dispositif permet de passer à temps partiel tout en percevant une fraction de sa future pension. Depuis les dernières réformes, ses règles ont été simplifiées et son accès élargi. En 2025, il constitue un outil clé pour organiser une transition souple vers l’arrêt complet d’activité. Voici les conditions à remplir, les montants possibles et les démarches à suivre pour en bénéficier, selon les informations publiées par l’Assurance retraite et par Service-Public.fr (liens en fin d'article).



Un dispositif ouvert à davantage de salariés depuis 2023

La retraite progressive permet de réduire son temps de travail tout en touchant une part de sa pension, calculée selon les trimestres déjà validés.



Depuis la réforme entrée en vigueur en septembre 2023, les conditions d’accès ont été assouplies afin d’offrir une solution plus flexible aux salariés proches de l’âge légal. Désormais, toute activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % d’un temps plein est compatible, ce qui élargit considérablement les possibilités pour les salariés du secteur privé.



Le dispositif concerne également les travailleurs indépendants, une extension confirmée par l’Assurance retraite. Quant aux agents publics, des règles spécifiques existent mais le principe reste similaire : travailler moins tout en percevant une fraction anticipée de sa retraite.



Condition d’âge : un seuil désormais aligné sur la réforme des retraites

L’âge minimum pour bénéficier de la retraite progressive est désormais lié au relèvement progressif de l’âge légal.



En pratique, il faut avoir au moins 62 ans si l’on est né entre 1961 et 1963, puis 63 ans pour les générations suivantes, conformément au calendrier publié par Service-Public.fr. À cela s’ajoute une condition de durée d’assurance : un minimum de 150 trimestres doit être validé, tous régimes confondus.



Les trimestres assimilés comptent, ce qui permet d’intégrer les périodes de chômage indemnisé, de maladie ou de maternité. Cette exigence vise à réserver le dispositif aux personnes ayant déjà constitué une carrière suffisamment avancée.



Il reste néanmoins possible de continuer à acquérir de nouveaux droits pendant la période de retraite progressive, puisque l’activité professionnelle se poursuit.



Montant de la pension : un calcul basé sur le temps de travail et les droits acquis

La fraction de pension versée dépend directement de la quotité de travail choisie. Plus le temps partiel est faible, plus la part de retraite est élevée.



Selon l’Assurance retraite, la formule s’appuie sur la comparaison entre le salaire à temps plein et le salaire réellement perçu pendant le temps partiel. La pension versée correspond à la différence entre les deux, à condition que cette différence n’excède pas la pension maximale calculée selon les trimestres validés.



Lorsqu’un assuré travaille à 60 % d’un temps complet, la fraction versée représente en général entre 30 % et 40 % de sa pension théorique. Il s’agit d’un complément, non d’une retraite définitive : le montant final sera recalculé lors du départ complet, en intégrant les droits obtenus durant la période de retraite progressive. Cette mécanique permet d’éviter une pénalisation des assurés qui continuent à cotiser malgré une activité réduite.



Articulation avec d’autres régimes et cumul d’activités

La retraite progressive peut être demandée même en cas de pluriactivité, à condition que l’ensemble des temps de travail respecte la règle des 40 à 80 %. Les salariés occupant deux emplois à temps partiel doivent fournir les contrats correspondants pour démontrer que la quotité totale respecte la limite définie par la réglementation.



Pour les indépendants, la règle repose sur une diminution “significative” de l’activité, appréciée sur la base des revenus. Service-Public.fr précise que certains statuts, comme les mandataires sociaux sans contrat de travail, ne sont pas toujours éligibles.



En revanche, le cumul entre retraite progressive et activité non salariée reste possible, tant que les conditions de durée et d’âge sont remplies. Cette souplesse vise à accompagner les transitions professionnelles des seniors tout en évitant les ruptures de revenu trop brutales.



Démarches : une demande encadrée et entièrement dématérialisée

Depuis la modernisation du service, la demande de retraite progressive se fait principalement en ligne sur le site de l’Assurance retraite.



Le salarié doit fournir une attestation de temps partiel signée par son employeur, précisant la quotité exacte et la durée prévue du nouveau contrat. Cette attestation constitue un élément essentiel du dossier.



L’Assurance retraite vérifie ensuite les conditions d’âge, de trimestres validés et de conformité du temps de travail.



Selon les données publiées par l’organisme, le traitement peut prendre plusieurs semaines, notamment lorsque plusieurs régimes doivent être consultés. En parallèle, il appartient au salarié d’informer son employeur suffisamment en amont, car le passage à temps partiel nécessite son accord.



Pour les fonctionnaires, la démarche passe par leur administration, avec des formulaires spécifiques et parfois des conditions internes supplémentaires.



Un outil pour anticiper la transition vers la retraite complète

La retraite progressive vise autant la souplesse que la sécurisation financière. Elle permet de tester un rythme de travail allégé sans rompre totalement avec l’activité, tout en maintenant une protection sociale complète.



Les périodes travaillées continuent à générer des points ou des trimestres, ce qui améliore le montant final de la pension. De nombreux experts cités par l’Assurance retraite soulignent que ce dispositif évite les départs trop brutaux et contribue à améliorer la qualité de vie des seniors en fin de carrière. Toutefois, il nécessite un calcul précis de la quotité de travail et une anticipation administrative, notamment lorsque plusieurs caisses de retraite sont concernées.



La transition vers la retraite définitive est ensuite formalisée par une nouvelle demande, permettant un recalcul intégral des droits.



Une opportunité pour les salariés proches de la fin de carrière