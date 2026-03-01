Retraite : le piège invisible de mars 2026 qui peut vider votre compte avant même que votre pension n'arrive

Derrière ces dates se cache une mécanique que beaucoup de retraités ignorent : le mode de paiement de leur caisse.



Le paiement à terme échu signifie que la pension du mois de février est versée début mars. C'est le fonctionnement de l'Assurance retraite (CNAV et Carsat hors Alsace-Moselle), de la Sécurité sociale des indépendants et de la Mutualité sociale agricole (MSA). Le virement du 9 mars 2026 correspond donc à la pension de février.



Le paiement à terme à échoir fonctionne à l'inverse : la pension de mars est versée dès le début du mois de mars. C'est le cas de l'Agirc-Arrco et de la Carsat Alsace-Moselle, qui créditent les comptes dès le 2 mars.



Quant aux fonctionnaires — qu'ils relèvent de la CNRACL (territoriaux et hospitaliers) ou du Service des retraites de l'État — la pension de mars est versée en fin de mois : le 27 mars pour les premiers, le 30 mars pour les seconds.



Cette distinction a une conséquence directe sur la trésorerie. Si vos prélèvements automatiques — loyer, assurance, mutuelle, énergie — sont programmés entre le 1er et le 10 du mois, un versement le 27 ou le 30 vous expose mécaniquement à un découvert de plusieurs semaines.