Retraite des pompiers : ce que change vraiment le décret du 21 janvier pour les volontaires et les professionnels

Un décret attendu depuis 33 mois
Le décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026 a été publié au Journal officiel ce mardi 21 janvier 2026. Ce texte, très attendu par les sapeurs-pompiers, précise les modalités d'application de l'article 24 de la loi du 14 avril 2023 sur la réforme des retraites.
Promis dès 2021 par Emmanuel Macron lors du congrès des sapeurs-pompiers à Marseille, ce décret a mis 33 mois à voir le jour après le vote de la loi. Un délai que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a qualifié de « situation inacceptable » dans ses différents communiqués.
La bonne nouvelle : le texte final respecte la volonté du Parlement, contrairement à une première version de 2023 qui aurait exclu la majorité des bénéficiaires. Il concerne deux catégories de pompiers : les volontaires (SPV) et les professionnels (SPP).
Promis dès 2021 par Emmanuel Macron lors du congrès des sapeurs-pompiers à Marseille, ce décret a mis 33 mois à voir le jour après le vote de la loi. Un délai que la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a qualifié de « situation inacceptable » dans ses différents communiqués.
La bonne nouvelle : le texte final respecte la volonté du Parlement, contrairement à une première version de 2023 qui aurait exclu la majorité des bénéficiaires. Il concerne deux catégories de pompiers : les volontaires (SPV) et les professionnels (SPP).
Pompiers volontaires : jusqu'à 3 trimestres de retraite en plus
Les 198 918 sapeurs-pompiers volontaires de France (78 % des effectifs) sont les principaux bénéficiaires de ce décret. Ils pourront désormais obtenir des trimestres supplémentaires pour leur retraite, en fonction de leur durée d'engagement.
Attention : cette mesure ne s'appliquera qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026. Les pompiers volontaires déjà à la retraite ou partant avant cette date ne sont pas concernés.
Attention : cette mesure ne s'appliquera qu'aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2026. Les pompiers volontaires déjà à la retraite ou partant avant cette date ne sont pas concernés.
Le barème des trimestres supplémentaires
10 ans 1 trimestre
Durée d'engagement minimale
10 années de service
Trimestres accordés
1 trimestre supplémentaire
20 ans 2 trimestres
Durée d'engagement
20 années de service
Trimestres accordés
2 trimestres supplémentaires
25 ans+ 3 trimestres
Durée d'engagement
25 années ou plus
Trimestres accordés
3 trimestres supplémentaires (maximum)
Ces trimestres viennent s'ajouter à ceux acquis dans le cadre de l'activité professionnelle principale du pompier volontaire. Ils sont pris en compte pour le calcul du taux de la pension et la durée d'assurance.
À noter : la durée moyenne d'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est de 12 ans et 5 mois. La majorité des SPV pourra donc prétendre au minimum à 1 trimestre supplémentaire.
Pompiers professionnels : la retenue sur la prime de feu supprimée
Le décret comporte également une mesure en faveur des 43 985 sapeurs-pompiers professionnels (SPP), fonctionnaires territoriaux qui représentent 17 % des effectifs.
Jusqu'à présent, les SPP étaient soumis à une retenue supplémentaire sur leur indemnité de feu (prime de 25 % du traitement). Cette cotisation spécifique est désormais supprimée.
La FNSPF qualifie cette mesure de « reconnaissance symbolique de la pénibilité de leur engagement ». Toutefois, le plafonnement de la bonification à 5 ans pour les SPP reste en place. La Fédération continue de réclamer son déplafonnement.
Jusqu'à présent, les SPP étaient soumis à une retenue supplémentaire sur leur indemnité de feu (prime de 25 % du traitement). Cette cotisation spécifique est désormais supprimée.
La FNSPF qualifie cette mesure de « reconnaissance symbolique de la pénibilité de leur engagement ». Toutefois, le plafonnement de la bonification à 5 ans pour les SPP reste en place. La Fédération continue de réclamer son déplafonnement.
Comment bénéficier de ces nouveaux droits
Pour les sapeurs-pompiers volontaires souhaitant faire valoir leurs trimestres supplémentaires, il faudra fournir un état des services établi par le dernier SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) dans lequel ils ont été engagés.
Ce document doit mentionner la durée et la période d'engagement en tant que SPV. Les périodes peuvent être continues ou non : c'est la durée totale cumulée qui compte.
Important : cette bonification ne remplace pas la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR), versée à partir de 55 ans aux SPV ayant au moins 15 ans de service. Les deux dispositifs se cumulent.
Ce document doit mentionner la durée et la période d'engagement en tant que SPV. Les périodes peuvent être continues ou non : c'est la durée totale cumulée qui compte.
Important : cette bonification ne remplace pas la Nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance (NPFR), versée à partir de 55 ans aux SPV ayant au moins 15 ans de service. Les deux dispositifs se cumulent.
Sources :
- Service-public.gouv.fr, 21 janvier 2026
- Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), 21 janvier 2026
- Décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, Journal officiel
- Service-public.gouv.fr, 21 janvier 2026
- Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France (FNSPF), 21 janvier 2026
- Décret n° 2026-18 du 20 janvier 2026, Journal officiel