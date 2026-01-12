Retraite des mères : cette mesure cachée de la LFSS 2026 change tout

Les chiffres sont éloquents. Selon les dernières données de la DREES publiées en 2025, les femmes perçoivent une pension de droit direct inférieure de 38% à celle des hommes. En incluant les pensions de réversion, l'écart reste de 25%. La France affiche même un écart de 27% selon l'OCDE, supérieur à la moyenne des pays développés (23%).



L'exposé des motifs de la loi le reconnaît explicitement : « Le premier facteur d'écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n'est plus la durée de carrière, mais les inégalités de salaire au cours de la carrière ». Les interruptions liées à la maternité, le recours au temps partiel et les périodes de congé parental créent des « trous » dans les revenus qui pèsent lourd au moment du calcul de la pension.



Cette réforme du mode de calcul cible précisément ce problème. En excluant les années les moins favorables, elle permet de neutraliser partiellement l'impact des périodes de revenus réduits sur le montant final de la retraite.