Retraite des mères : cette mesure cachée de la LFSS 2026 change tout

Une mesure technique aux conséquences majeures
Adoptée le 16 décembre 2025, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 contenait une disposition passée quasi inaperçue dans le tumulte des débats sur la suspension de la réforme des retraites. Pourtant, son impact est considérable : 50% des femmes partant à la retraite à partir de 2026 verront leur pension augmenter.
Le principe est simple mais révolutionnaire. Jusqu'à présent, le calcul de la retraite de base reposait sur la moyenne des 25 meilleures années de revenus, pour tous les assurés sans distinction. Or, ce mode de calcul pénalisait structurellement les mères, dont les carrières sont souvent marquées par des baisses de revenus liées à la maternité, aux congés parentaux ou au temps partiel.
Désormais, les règles changent. Le salaire annuel moyen sera établi sur les 24 meilleures années pour les mères d'un enfant, et sur les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants ou plus. Une ou deux années de revenus faibles seront ainsi retirées du calcul, améliorant mécaniquement le montant de la pension.
Le principe est simple mais révolutionnaire. Jusqu'à présent, le calcul de la retraite de base reposait sur la moyenne des 25 meilleures années de revenus, pour tous les assurés sans distinction. Or, ce mode de calcul pénalisait structurellement les mères, dont les carrières sont souvent marquées par des baisses de revenus liées à la maternité, aux congés parentaux ou au temps partiel.
Désormais, les règles changent. Le salaire annuel moyen sera établi sur les 24 meilleures années pour les mères d'un enfant, et sur les 23 meilleures années pour les mères de deux enfants ou plus. Une ou deux années de revenus faibles seront ainsi retirées du calcul, améliorant mécaniquement le montant de la pension.
Pourquoi cette mesure était devenue urgente
Les chiffres sont éloquents. Selon les dernières données de la DREES publiées en 2025, les femmes perçoivent une pension de droit direct inférieure de 38% à celle des hommes. En incluant les pensions de réversion, l'écart reste de 25%. La France affiche même un écart de 27% selon l'OCDE, supérieur à la moyenne des pays développés (23%).
L'exposé des motifs de la loi le reconnaît explicitement : « Le premier facteur d'écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n'est plus la durée de carrière, mais les inégalités de salaire au cours de la carrière ». Les interruptions liées à la maternité, le recours au temps partiel et les périodes de congé parental créent des « trous » dans les revenus qui pèsent lourd au moment du calcul de la pension.
Cette réforme du mode de calcul cible précisément ce problème. En excluant les années les moins favorables, elle permet de neutraliser partiellement l'impact des périodes de revenus réduits sur le montant final de la retraite.
L'exposé des motifs de la loi le reconnaît explicitement : « Le premier facteur d'écart entre les niveaux de pensions des femmes et des hommes n'est plus la durée de carrière, mais les inégalités de salaire au cours de la carrière ». Les interruptions liées à la maternité, le recours au temps partiel et les périodes de congé parental créent des « trous » dans les revenus qui pèsent lourd au moment du calcul de la pension.
Cette réforme du mode de calcul cible précisément ce problème. En excluant les années les moins favorables, elle permet de neutraliser partiellement l'impact des périodes de revenus réduits sur le montant final de la retraite.
Ce que cela change concrètement pour votre pension
Prenons un exemple concret. Marie, mère de deux enfants, a travaillé plusieurs années à temps partiel pour les élever. Avec l'ancien calcul sur 25 ans, son salaire annuel moyen s'établissait à 28 000 €, lui donnant droit à une pension de base d'environ 1 200 € par mois.
Avec le nouveau calcul sur 23 ans, les deux années les moins rémunératrices sont retirées. Son salaire annuel moyen passe à environ 30 000 €. Résultat : sa pension pourrait être majorée de 80 à 120 € par mois, selon les simulations des experts.
Cette mesure concerne le régime général de la Sécurité sociale mais également tous les régimes alignés : travailleurs indépendants, salariés agricoles, non-salariés agricoles et régime des cultes. Seule condition : avoir des trimestres de majoration de durée d'assurance liés aux enfants.
À noter que l'effet sera plus visible pour les femmes ayant connu des variations importantes de revenus. Pour celles dont la carrière a été stable et linéaire, l'impact sera plus modéré puisque la moyenne de leurs meilleures années changera peu.
Avec le nouveau calcul sur 23 ans, les deux années les moins rémunératrices sont retirées. Son salaire annuel moyen passe à environ 30 000 €. Résultat : sa pension pourrait être majorée de 80 à 120 € par mois, selon les simulations des experts.
Cette mesure concerne le régime général de la Sécurité sociale mais également tous les régimes alignés : travailleurs indépendants, salariés agricoles, non-salariés agricoles et régime des cultes. Seule condition : avoir des trimestres de majoration de durée d'assurance liés aux enfants.
À noter que l'effet sera plus visible pour les femmes ayant connu des variations importantes de revenus. Pour celles dont la carrière a été stable et linéaire, l'impact sera plus modéré puisque la moyenne de leurs meilleures années changera peu.
Ce que vous devez faire pour en bénéficier
Bonne nouvelle : cette mesure s'appliquera automatiquement lors de la liquidation de votre retraite. Aucune démarche spécifique n'est requise de votre part. Les caisses de retraite appliqueront d'office le nouveau mode de calcul pour toutes les pensions prenant effet à compter de 2026.
Toutefois, plusieurs points méritent votre attention. Premièrement, vérifiez que vos enfants sont bien enregistrés sur votre relevé de carrière. Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr pour contrôler ces informations.
Deuxièmement, si vous approchez de la retraite, demandez une estimation actualisée de vos droits. Le simulateur en ligne Info-retraite.fr devrait intégrer ces nouvelles règles prochainement.
Attention cependant : la mesure nécessite la publication d'un décret d'application. Si vous liquidez votre retraite dans les premiers mois de 2026, renseignez-vous auprès de votre caisse pour connaître le calendrier exact de mise en œuvre. La CFDT Retraités signale que certaines demandes de précision adressées à la CNAV sont restées sans réponse à ce jour.
Toutefois, plusieurs points méritent votre attention. Premièrement, vérifiez que vos enfants sont bien enregistrés sur votre relevé de carrière. Connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr pour contrôler ces informations.
Deuxièmement, si vous approchez de la retraite, demandez une estimation actualisée de vos droits. Le simulateur en ligne Info-retraite.fr devrait intégrer ces nouvelles règles prochainement.
Attention cependant : la mesure nécessite la publication d'un décret d'application. Si vous liquidez votre retraite dans les premiers mois de 2026, renseignez-vous auprès de votre caisse pour connaître le calendrier exact de mise en œuvre. La CFDT Retraités signale que certaines demandes de précision adressées à la CNAV sont restées sans réponse à ce jour.
Sources :
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée le 16 décembre 2025
- Vie-publique.fr, Loi de financement de la sécurité sociale 2026, janvier 2026
- DREES, Les retraités et les retraites – Édition 2025
- Solidarites.gouv.fr, LFSS 2026 : les mesures phares, décembre 2025
- Loi de financement de la Sécurité sociale 2026, adoptée le 16 décembre 2025
- Vie-publique.fr, Loi de financement de la sécurité sociale 2026, janvier 2026
- DREES, Les retraités et les retraites – Édition 2025
- Solidarites.gouv.fr, LFSS 2026 : les mesures phares, décembre 2025