Retraite

Retraite : ce seuil de revenus qui vous empêche de valider un trimestre en 2026

Par Fabrice Crozier | Publié le 31/12/2025 à 18:24 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:15

Des milliers de salariés à temps partiel ou en cumul emploi-retraite risquent de ne pas atteindre le minimum requis pour valider leurs trimestres en 2026. Un seuil en hausse, dont les conséquences passent souvent inaperçues.



Le nouveau seuil de revenus pour 2026 La revalorisation du Smic de 1,18% au 1er janvier 2026 entraîne automatiquement un ajustement des montants de rémunération nécessaires pour valider ses trimestres de retraite. La circulaire de l'Assurance retraite, publiée le 23 décembre 2025, fixe le nouveau seuil à 1 803 euros brut pour valider un trimestre en 2026.



Concrètement, un salarié doit désormais cumuler ce montant sur une période de trois mois pour voir un trimestre ajouté à son relevé de carrière. Pour valider les quatre trimestres annuels maximum, il faut totaliser 7 212 euros brut sur l'année 2026, soit une moyenne mensuelle d'environ 601 euros brut.



Ce mécanisme, indexé sur l'évolution du Smic, garantit que le système de validation des trimestres suit la hausse du coût de la vie. Le Smic atteint ainsi 1 823,03 euros brut par mois en 2026 pour un temps plein, soit environ 1 443 euros net estimé.

Qui est concerné par ce nouveau barème Les salariés payés au Smic à temps plein valideront automatiquement leurs quatre trimestres annuels, comme chaque année. En revanche, la règle devient plus contraignante pour plusieurs catégories de travailleurs.



Les jeunes enchaînant les missions courtes, les salariés en CDD de courte durée, les travailleurs à temps partiel et les actifs aux revenus irréguliers doivent particulièrement surveiller le cumul de leurs rémunérations. Un emploi de deux mois rémunéré 900 euros brut par mois ne permettra de valider qu'un seul trimestre, même si le revenu mensuel dépasse largement les 601 euros de moyenne requise.



Pour les non-salariés relevant de l'Assurance retraite, les montants de cotisations à retenir en 2026 sont également ajustés. Il faut désormais verser 322 euros de cotisations pour un trimestre, 644 euros pour deux trimestres, 967 euros pour trois trimestres et 1 289 euros pour valider les quatre trimestres annuels.

Comment vérifier vos trimestres validés



Pour vérifier votre situation, il est recommandé de consulter régulièrement votre espace personnel sur le site



Les actifs qui alternent périodes travaillées et périodes non travaillées doivent être particulièrement vigilants. Un oubli de déclaration ou une erreur administrative peut faire perdre des trimestres précieux pour le calcul de la future pension. La validation des trimestres ne se fait pas automatiquement au fil de l'eau. Elle intervient une fois par an, après la déclaration sociale nominative transmise par l'employeur à l'administration. Les trimestres acquis en 2026 n'apparaîtront donc sur votre relevé de carrière qu'au cours de l'année 2027.Pour vérifier votre situation, il est recommandé de consulter régulièrement votre espace personnel sur le site info-retraite.fr . Ce service gratuit permet de suivre l'évolution de vos droits à la retraite, trimestre par trimestre, régime par régime. En cas d'anomalie ou de trimestre manquant, il est possible de contacter sa caisse de retraite pour demander une régularisation.Les actifs qui alternent périodes travaillées et périodes non travaillées doivent être particulièrement vigilants. Un oubli de déclaration ou une erreur administrative peut faire perdre des trimestres précieux pour le calcul de la future pension.

L'impact sur votre future retraite Chaque trimestre manquant a un double effet pénalisant sur le montant de la retraite. D'une part, il augmente la durée de cotisation nécessaire pour atteindre le taux plein et éviter la décote. D'autre part, il réduit le montant de la pension de base, calculé au prorata des trimestres validés.



Pour la génération née en 1965, la durée d'assurance requise pour une retraite à taux plein est fixée à 171 trimestres en 2026, avant application de la suspension de la réforme des retraites prévue au 1er septembre 2026. Cette durée augmente progressivement pour les générations suivantes.



Les travailleurs précaires, qui cumulent souvent plusieurs employeurs ou alternent CDD et périodes de chômage, sont les plus exposés au risque de trimestres manquants. Pour ces publics, il est essentiel de vérifier chaque année que les rémunérations déclarées

Sources

- Circulaire Cnav du 23 décembre 2025, Revalorisation du Smic au 1er janvier 2026 et incidences en matière de législation vieillesse

- Ministère du Travail et de l'Emploi, montant du Smic 2026

- Assurance retraite, modalités de validation des trimestres