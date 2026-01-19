Retraite Retraite : ce document manquant qui bloque le versement de votre pension Des milliers de retraités voient leur premier versement retardé de plusieurs semaines, parfois de plusieurs mois, à cause d'un dossier incomplet. Une pièce oubliée, et c'est toute la chaîne de paiement qui s'arrête.

Trois documents qui font la différence 4 à 6 mois avant la date de départ souhaitée. Pourtant, votre dossier reste bloqué. Le problème vient souvent de trois justificatifs que les futurs retraités négligent ou fournissent de manière incomplète.

📄 Document 1 👥 Livret de famille complet Copie intégrale avec tous les enfants 📈 Enjeu Jusqu'à 8 trimestres par enfant 📄 Document 2 ⚠️ État signalétique des services Justificatif du service militaire 📈 Enjeu Jusqu'à 4 trimestres gratuits 💶 Document 3 🔒 RIB nominatif Au nom du futur retraité uniquement ⚠️ Risque Rejet du virement si nom absent Vous avez déposé votre demande de retraite dans les délais, soitavant la date de départ souhaitée. Pourtant, votre dossier reste bloqué. Le problème vient souvent de trois justificatifs que les futurs retraités négligent ou fournissent de manière incomplète.

Le livret de famille, clé des majorations pour enfants La situation familiale impacte directement le calcul de votre pension. Les parents peuvent bénéficier d'une majoration allant jusqu'à 8 trimestres par enfant : 4 au titre de la maternité ou de l'adoption, et 4 au titre de l'éducation.



Pour faire valoir ces droits, l'administration exige une copie intégrale du livret de famille où figurent tous vos enfants. Une photocopie partielle, ancienne ou illisible entraîne systématiquement un blocage du dossier.



Si vous avez élevé des enfants qui ne figurent pas sur votre livret de famille, vous devez également fournir des justificatifs complémentaires : documents fiscaux, certificats de scolarité ou attestations de la CAF prouvant que vous les avez élevés pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire.

Service militaire : le document que les hommes oublient 90 jours d'incorporation donne droit à 1 trimestre validé, soit jusqu'à 4 trimestres pour une année complète de service.



Le problème : ces trimestres ne sont validés que sur présentation d'un document officiel appelé état signalétique et des services. Sans ce justificatif, aucune validation n'est possible, même si votre service militaire figure dans vos souvenirs.



Si vous avez égaré ce document, vous pouvez en demander un duplicata au Centre des Archives du Personnel Militaire (CAPM) de Pau pour l'armée de terre et la gendarmerie. Attention : les délais peuvent atteindre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mieux vaut anticiper en vérifiant dès maintenant votre Pour les hommes nés au début des années 1960 et partant en retraite en 2026, le service militaire peut faire toute la différence. Chaque période ded'incorporation donne droit à, soit jusqu'àpour une année complète de service.Le problème : ces trimestres ne sont validés que sur présentation d'un document officiel appelé. Sans ce justificatif, aucune validation n'est possible, même si votre service militaire figure dans vos souvenirs.Si vous avez égaré ce document, vous pouvez en demander un duplicata aupour l'armée de terre et la gendarmerie. Attention : les délais peuvent atteindre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mieux vaut anticiper en vérifiant dès maintenant votre relevé de carrière sur votre compte retraite

Le RIB : un détail technique aux conséquences lourdes



Les caisses de retraite exigent un RIB nominatif, c'est-à-dire un relevé d'identité bancaire où figure explicitement le nom du futur retraité. Un compte joint au seul nom du conjoint, ou un compte d'épargne type Livret A, entraînera un rejet immédiat du virement.



Pour éviter tout blocage, vérifiez que votre nom apparaît bien dans l'intitulé du compte bancaire que vous transmettez. Si nécessaire, demandez à votre banque un RIB actualisé avant de finaliser votre demande.



Vous souhaitez déposer votre demande en ligne ? Rendez-vous sur le Après validation du dossier, reste une formalité apparemment simple : fournir un RIB pour recevoir sa pension. Pourtant, c'est souvent là qu'intervient une erreur fatale.Les caisses de retraite exigent un, c'est-à-dire un relevé d'identité bancaire où figure explicitement le nom du futur retraité. Un compte joint au seul nom du conjoint, ou un compte d'épargne type Livret A, entraînera unPour éviter tout blocage, vérifiez que votre nom apparaît bien dans l'intitulé du compte bancaire que vous transmettez. Si nécessaire, demandez à votre banque un RIB actualisé avant de finaliser votre demande.Vous souhaitez déposer votre demande en ligne ? Rendez-vous sur le portail officiel Service Public pour connaître toutes les étapes et les justificatifs requis selon votre situation.

Sources :

- Service-public.fr, janvier 2026

- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), janvier 2026

- Info Retraite (info-retraite.fr), janvier 2026

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 19/01/2026 à 14:48 | mis à jour le 02/02/2026 à 18:22



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