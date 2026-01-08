Retraite agricole 2026 : pourquoi certains toucheront moins que prévu au départ

Le décret du 30 décembre 2025 promet un calcul de la retraite agricole sur les 25 meilleures années. Sur le papier, c'est une avancée majeure. Mais dans les faits, la MSA se heurte à un obstacle technique de taille : elle ne dispose des revenus annuels détaillés des exploitants que depuis 2016. Pour les années antérieures, seul le système par points était en vigueur, et il n'existe pas d'équivalence directe entre les deux méthodes.



Résultat concret : pour les agriculteurs dont la pension prend effet en 2026 ou 2027, les caisses MSA appliqueront un calcul dit « hybride ». Ce calcul transitoire mélange deux méthodes incompatibles : les points accumulés avant 2016 d'un côté, les revenus annuels depuis 2016 de l'autre. La combinaison des deux ne permet pas d'identifier avec précision les 25 meilleures années de l'ensemble de la carrière.



Ce n'est qu'en 2028 que la MSA procédera à un recalcul complet et définitif de toutes les pensions liquidées depuis janvier 2026. D'ici là, votre premier versement de retraite agricole pourrait ne pas refléter le véritable gain attendu avec la réforme. Une situation frustrante pour des agriculteurs qui pensaient légitimement bénéficier immédiatement du nouveau système.