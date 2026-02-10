Retraite

Retraite à l'étranger : le piège du certificat de vie qui coupe sans prévenir la pension de milliers de retraités

Plus de 1,4 million de retraités vivant hors de France risquent chaque année la suspension brutale de leur pension s'ils oublient de renvoyer un simple document. Une obligation méconnue aux conséquences immédiates, qui prend de court des milliers de personnes chaque année.



Sommaire

Ce courrier annuel qui conditionne le versement de votre pension Êtes-vous concerné par cette obligation Pays exemptés : où le certificat n'est plus obligatoire en 2026 Une suspension brutale et sans aucun préavis Pension déjà suspendue : que faire en urgence Comment éviter ce piège : 3 solutions Application biométrique : comment ça marche Réversion et procuration : deux points à ne pas oublier

Ce courrier annuel qui conditionne le versement de votre pension une fois par an un document officiel appelé certificat de vie (ou certificat d'existence).



Ce formulaire, envoyé par courrier ou disponible sur votre espace personnel dans un délai d'un mois à compter de la notification par e-mail (selon 2 mois via leur plateforme en ligne. Mais attention : le décret du 2 avril 2021 fixe le délai légal plancher à 1 mois. Au-delà, la pension peut être suspendue sans préavis.



Depuis 2019, bonne nouvelle : un seul certificat suffit pour l'ensemble de vos régimes de retraite, qu'il s'agisse du régime général (Cnav), de la complémentaire Agirc-Arrco ou d'autres caisses. Le mécanisme est simple mais implacable. Les caisses de retraite françaises n'ont pas accès aux registres d'état civil des pays étrangers. Elles ne peuvent donc pas vérifier automatiquement si leurs assurés sont toujours en vie. Pour continuer à percevoir leur pension, les retraités expatriés doivent impérativement fournirun document officiel appelé(ou certificat d'existence).Ce formulaire, envoyé par courrier ou disponible sur votre espace personnel Info-Retraite , doit être complété puis validé par une autorité locale compétente : mairie, commissariat, consulat de France ou notaire selon le pays de résidence. Une fois signé et tamponné, il doit être retournéà compter de la notification par e-mail (selon service-public.gouv.fr ). En pratique, certaines caisses comme l'Assurance retraite accordent jusqu'àvia leur plateforme en ligne. Mais attention : le décret du 2 avril 2021 fixe le délai légal plancher à. Au-delà, la pension peut être suspendue sans préavis.Depuis 2019, bonne nouvelle : un seul certificat suffit pour l'ensemble de vos régimes de retraite, qu'il s'agisse du régime général (Cnav), de la complémentaire Agirc-Arrco ou d'autres caisses.

Êtes-vous concerné par cette obligation ?

Vous percevez une retraite versée par une caisse française

Vous résidez de façon permanente hors de France métropolitaine (y compris en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna)



Votre nationalité n'a aucune importance : que vous soyez Français expatrié ou étranger ayant travaillé en France, l'obligation est la même.



Plus de 1,4 million de personnes sont concernées par cette démarche annuelle obligatoire. Les retraités vivant au Portugal, en Espagne, en Algérie, au Maroc, en Italie ou en Belgique représentent à eux seuls plus de 75% de cette population.



Exception importante : si vous résidez en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou en Suisse, des conventions d'échange automatique de données existent. Vous n'avez alors plus à renvoyer de certificat. Toutefois, si vous recevez quand même une demande de votre caisse, vous devez impérativement y répondre. Vous êtes concerné si vous remplissez ces deux conditions :Votre nationalité n'a aucune importance : que vous soyez Français expatrié ou étranger ayant travaillé en France, l'obligation est la même.Plus desont concernées par cette démarche annuelle obligatoire. Les retraités vivant aureprésentent à eux seuls plus de 75% de cette population.: si vous résidez en Allemagne, en Belgique, en Espagne ou en Suisse, des conventions d'échange automatique de données existent. Vous n'avez alors plus à renvoyer de certificat. Toutefois, si vous recevez quand même une demande de votre caisse, vous devez impérativement y répondre.

Pays exemptés : où le certificat de vie n'est plus obligatoire en 2026 plus besoin d'envoyer de certificat de vie.

2026 Exemptés — échange automatique ✅ Pays couverts Allemagne, Belgique, Espagne, Suisse, Luxembourg, Portugal, Danemark 📅 Prochaine extension Pays-Bas (à compter de mars 2026) ⚠️ Attention 📧 Même dans un pays exempté Si votre caisse vous envoie une demande, vous devez y répondre

Tous les autres pays restent soumis à l'obligation annuelle, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Italie et le Canada. La France a signé des conventions d'échange automatique de données d'état civil avec plusieurs pays. Les retraités qui y résident n'ont, notamment l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, l'Italie et le Canada.

Une suspension brutale et sans aucun préavis le versement de votre pension est automatiquement suspendu. Pas de rappel, pas de délai de grâce. Un matin, le virement mensuel n'arrive tout simplement plus sur votre compte bancaire.



Plusieurs situations peuvent conduire à cette coupure :

Le courrier envoyé par la caisse n'arrive jamais (adresse obsolète, problème postal)

L'email de notification atterrit dans les spams

Le retraité oublie de répondre dans les délais

Le document est renvoyé incomplet ou mal rempli



Exemple concret : un retraité touchant 1 200 € par mois de pension totale (base + complémentaire) qui voit son versement suspendu pendant 3 mois le temps de régulariser sa situation perd temporairement 3 600 €. Certes, les sommes sont versées rétroactivement une fois le dossier régularisé, mais entre-temps, le quotidien devient très compliqué sans revenus.



Pour les retraités modestes dont la pension constitue l'unique ressource, cette interruption peut avoir des conséquences dramatiques. La sanction en cas d'oubli ou de retard est radicale :. Pas de rappel, pas de délai de grâce. Un matin, le virement mensuel n'arrive tout simplement plus sur votre compte bancaire.Plusieurs situations peuvent conduire à cette coupure :: un retraité touchantde pension totale (base + complémentaire) qui voit son versement suspendu pendantle temps de régulariser sa situation perd temporairement. Certes, les sommes sont versées rétroactivement une fois le dossier régularisé, mais entre-temps, le quotidien devient très compliqué sans revenus.Pour les retraités modestes dont la pension constitue l'unique ressource, cette interruption peut avoir des conséquences dramatiques.

Pension déjà suspendue : que faire en urgence Si votre virement a déjà été coupé, agissez sans attendre. Transmettez immédiatement votre certificat de vie par l'un des 3 canaux (appli, en ligne ou courrier). Si l'enquête de vie est clôturée, envoyez-le directement à votre caisse régionale. Appelez le +33 9 74 75 76 99 pour signaler votre situation.



Les sommes non versées sont rattrapées rétroactivement une fois le certificat validé. Conservez toujours une copie et la preuve d'envoi.

Comment éviter ce piège : 3 solutions 2 min Application mobile 📱 Nom de l'application Mon certificat de vie 🔐 Validation Reconnaissance biométrique ✅ Transmission Automatique à toutes vos caisses En ligne Service web 💻 Site officiel lassuranceretraite.fr 📄 Rubrique Transmettre mon certificat de vie 📤 Envoi Document scanné ou photographié 2 mois Courrier postal ✉️ Adresse CS 13999 ESVRES 📍 Code postal 37321 TOURS CEDEX 9 - France ⏰ Délai maximum 2 mois après réception de la demande Besoin d'aide ? Contactez le +33 9 74 75 76 99 (lundi au vendredi, 8h-17h, heure française). Contactez le(lundi au vendredi, 8h-17h, heure française).

Application biométrique : comment ça marche Depuis juin 2024, les caisses envoient un QR code par courrier ou e-mail. Il permet d'installer l'application gratuite « Mon certificat de vie » sur smartphone.



4 étapes, sans se déplacer : installer l'appli via le QR code, photographier sa pièce d'identité, suivre la reconnaissance faciale, le certificat est transmis automatiquement à toutes les caisses.



Pièces d'identité compatibles : carte d'identité française ou UE (sauf Andorre, Danemark, Irlande, Royaume-Uni), passeport algérien ou marocain.



À noter : à partir du 1er janvier 2028, la reconnaissance biométrique deviendra le seul moyen obligatoire de prouver son existence.

Réversion et procuration : deux points à ne pas oublier Pension de réversion : si vous percevez la pension de votre conjoint décédé, vous devez aussi fournir chaque année une attestation de situation maritale (confirmant que vous ne vous êtes pas remarié). Sans ce document, la réversion est suspendue au même titre que la pension principale. L'attestation peut être transmise via l'appli « Mon certificat de vie » ou via



Procuration : si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez mandater un tiers. La personne doit se présenter avec sa pièce d'identité, la vôtre, le formulaire de procuration signé et le certificat à valider. Privilégiez toutefois l'application biométrique, utilisable depuis votre domicile. si vous percevez la pension de votre conjoint décédé, vous devez aussi fournir chaque année une(confirmant que vous ne vous êtes pas remarié). Sans ce document, la réversion est suspendue au même titre que la pension principale. L'attestation peut être transmise via l'appli « Mon certificat de vie » ou via info-retraite.fr si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez mandater un tiers. La personne doit se présenter avec sa pièce d'identité, la vôtre, le formulaire de procuration signé et le certificat à valider. Privilégiez toutefois l'application biométrique, utilisable depuis votre domicile.

Sources

- L'Assurance retraite (lassuranceretraite.fr), janvier 2026

- Service-public.fr, janvier 2026

- Info-Retraite.fr, janvier 2026