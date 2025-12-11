Retraite Retraite à 55 ans, prestations majorées : la Cour des comptes étrille le régime des pilotes et hôtesses de l'air Par Fabrice Crozier | Publié le 11/12/2025 à 17:54 Dans un rapport publié mercredi 10 décembre 2026, la Cour des comptes qualifie de « coûteux » et « très favorable aux affiliés » le régime de retraite des pilotes, hôtesses de l'air et stewards. Elle demande une réforme en profondeur de la CRPN, qui permet encore des départs dès 50 ans. Partager : W f X in @

Un régime unique qui permet de partir dès 50 ans La Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPN) constitue une exception dans le paysage français des retraites. Ce régime complémentaire autonome, distinct de l'Agirc-Arrco auquel sont rattachés tous les autres salariés du privé, offre des conditions de départ particulièrement avantageuses.



Les navigants peuvent liquider leur retraite dès 50 ans, un âge impensable pour les autres actifs du secteur privé. À cela s'ajoute une prestation de majoration spécifique versée dès 55 ans et jusqu'à l'âge légal du régime général, ce qui représente un complément de revenus substantiel pendant plusieurs années.



En moyenne, les pilotes de ligne partent à la retraite à 62 ans et les personnels navigants commerciaux — hôtesses et stewards — à 58,5 ans. À titre de comparaison, l'âge moyen de départ pour l'ensemble des assurés du régime général s'établit à 63,4 ans, soit près de cinq ans plus tard pour les personnels de cabine.

36 000 actifs, 25 000 retraités et un équilibre financier fragile Le régime de la CRPN compte actuellement environ 36 000 cotisants actifs et 25 000 retraités. À court terme, selon la Cour des comptes, la caisse dispose des moyens d'équilibrer ses comptes grâce au rendement élevé de ses réserves financières accumulées au fil des décennies.



Mais cet équilibre apparent masque un déséquilibre structurel préoccupant entre les cotisations perçues et les prestations versées. Le montant des pensions servies aux navigants est nettement supérieur à celui versé par l'Agirc-Arrco aux autres salariés du privé. Cette différence s'explique principalement par les écarts de rémunération durant la carrière, les pilotes de ligne figurant parmi les salariés les mieux payés de France.



La Cour des comptes recommande donc d'adapter sans tarder les paramètres du régime — âge de départ, durée de cotisation, modalités de calcul des pensions — afin de garantir sa soutenabilité financière à long terme.

Des problèmes de gouvernance sévèrement pointés du doigt Au-delà des questions d'équilibre financier, le rapport de la Cour des comptes dénonce de sérieuses faiblesses dans la gouvernance de la caisse.



Les magistrats financiers recommandent de modifier la composition du conseil d'administration, jugée déséquilibrée, au profit des hôtesses et stewards actuellement sous-représentés par rapport aux pilotes, ainsi qu'au profit des femmes. Ils préconisent également de renforcer les pouvoirs de la direction générale face à un conseil d'administration parfois envahissant.



Les règles déontologiques ne seraient pas rigoureusement appliquées par les administrateurs, notamment celles relatives à la confidentialité des délibérations et à la prévention des conflits d'intérêts.



Un exemple particulièrement embarrassant est cité dans le rapport : le remboursement, sans vérification suffisante, de frais de déplacement pour un montant significatif au président du conseil d'administration, sans que la CRPN ne soit en mesure d'attester de sa présence physique effective aux réunions concernées.

La direction de la CRPN invoque la pénibilité du métier Face à ces critiques, la directrice générale de la CRPN, Sandrine Johnson, a pris la défense du régime auprès de l'AFP. Selon elle, les conditions particulières de départ à la retraite des navigants reflètent avant tout la pénibilité du métier et les aptitudes médicales strictes qui sont exigées tout au long de la carrière.



Les pilotes et personnels de cabine sont soumis à des contrôles médicaux réguliers et peuvent perdre leur licence à tout moment en cas de problème de santé.



La directrice argue qu'il faut que les navigants puissent, en fin de carrière, déclarer une pathologie qui apparaît et partir à la retraite dans des conditions décentes, plutôt que de dissimuler un problème de santé et continuer à voler au risque de mettre en danger la sécurité des passagers.



Un argument recevable sur le plan de la sécurité aérienne, mais qui peine à justifier l'ensemble des avantages du régime aux yeux des magistrats de la rue Cambon.

Un précédent qui pourrait concerner d'autres régimes spéciaux Ce rapport de la Cour des comptes intervient dans un contexte politique tendu autour des retraites. Alors que la réforme de 2023 a repoussé l'âge légal de départ à 64 ans pour la grande majorité des Français et que le gouvernement Lecornu vient d'annoncer une suspension temporaire de son application, l'existence de régimes aussi avantageux que celui des navigants suscite des interrogations sur l'équité du système.



Les seniors qui ont dû travailler jusqu'à 62 ou 63 ans pour obtenir une pension complète peuvent légitimement s'étonner que certaines professions conservent des départs à 50 ou 55 ans.



La question dépasse d'ailleurs le seul cas des pilotes et hôtesses de l'air : d'autres régimes spéciaux, comme ceux de la RATP, de la SNCF ou des industries électriques et gazières, font régulièrement l'objet de débats similaires.



Ce rapport pourrait ainsi servir de référence pour de futures réformes visant à harmoniser progressivement les conditions de départ à la retraite entre les différentes catégories de travailleurs.

Source: https://www.ccomptes.fr/fr/publications/la-caisse-de-retraite-du-personnel-navigant-de-laviation-civile-crpn

Partager cet article W f X in @ Ajouter SeniorActu à mes

sources d’info préférées



La rédaction vous conseille < > Sondage Ifop : 5 % des retraités acceptent de baisser leur pension, et ce chiffre protège la vôtre Retraite : nés en 1964, ce que votre simulateur ne calcule pas encore et pourquoi ça coûte cher