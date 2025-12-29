Retraite Agirc-Arrco janvier 2026 : pourquoi votre pension nette risque de baisser deux fois

Un retraité consulte son relevé de pension sur smartphone avec une expression préoccupée © SeniorActu
Pas de revalorisation pour l'Agirc-Arrco en 2026
C'est la mauvaise nouvelle confirmée pour les 13 millions de retraités du secteur privé. Contrairement à la pension de base qui augmente de 0,9 % au 1er janvier 2026, la retraite complémentaire Agirc-Arrco reste gelée. Les partenaires sociaux n'ont pas trouvé d'accord pour une revalorisation cette année.
Concrètement, si vous percevez 500 € de complémentaire Agirc-Arrco par mois, vous toucherez exactement la même somme en janvier 2026 qu'en décembre 2025. Pendant ce temps, vos dépenses courantes continuent d'augmenter avec l'inflation.
Cette absence de revalorisation représente déjà un manque à gagner. Mais pour certains retraités, une seconde mauvaise surprise les attend sur le virement du 2 janvier.
Concrètement, si vous percevez 500 € de complémentaire Agirc-Arrco par mois, vous toucherez exactement la même somme en janvier 2026 qu'en décembre 2025. Pendant ce temps, vos dépenses courantes continuent d'augmenter avec l'inflation.
Cette absence de revalorisation représente déjà un manque à gagner. Mais pour certains retraités, une seconde mauvaise surprise les attend sur le virement du 2 janvier.
Le recalcul des prélèvements sociaux peut faire baisser votre net
L'Agirc-Arrco a publié une communication officielle le 15 décembre 2025 pour alerter les retraités. Chaque année, le taux de prélèvements sociaux appliqué à votre pension complémentaire est recalculé. Il dépend de trois éléments transmis par l'administration fiscale : votre revenu fiscal de référence, votre nombre de parts et votre lieu de résidence.
Si votre situation fiscale a évolué en 2024, par exemple une hausse de revenus, une baisse du nombre de parts suite à un départ d'enfant du foyer ou un veuvage, vous pourriez basculer dans une tranche supérieure de CSG.
Les prélèvements sociaux peuvent atteindre jusqu'à 10,1 % de votre pension brute. Ils se décomposent ainsi :
Si votre situation fiscale a évolué en 2024, par exemple une hausse de revenus, une baisse du nombre de parts suite à un départ d'enfant du foyer ou un veuvage, vous pourriez basculer dans une tranche supérieure de CSG.
Les prélèvements sociaux peuvent atteindre jusqu'à 10,1 % de votre pension brute. Ils se décomposent ainsi :
- CSG (contribution sociale généralisée) : 8,3 %, 6,6 % ou 3,8 % selon votre situation fiscale
- CRDS (contribution pour le remboursement de la dette sociale) : 0,5 %
- CASA (contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie) : 0,3 %
Trois scénarios possibles dès le 2 janvier
L'Agirc-Arrco détaille les trois cas de figure que les retraités peuvent rencontrer sur leur premier virement de l'année.
- Votre taux de prélèvements augmente : vous observerez une diminution du montant net versé dès janvier 2026. L'organisme précise que cette évolution découle d'un changement dans votre situation fiscale.
- Votre taux reste identique : votre pension nette ne bouge pas. Mais avec le gel de la revalorisation, vous ne gagnez rien non plus face à l'inflation.
- Votre taux diminue : bonne nouvelle, le montant net de votre retraite complémentaire augmente. Ce cas concerne notamment les retraités dont les revenus ont baissé ou dont le nombre de parts a augmenté (mariage, par exemple).
Comment vérifier votre situation avant le 2 janvier
Pour éviter une mauvaise surprise sur votre relevé bancaire, l'Agirc-Arrco recommande de consulter votre espace personnel en ligne. Vous y trouverez le détail de votre pension brute, des prélèvements appliqués et du montant net versé.
Si vous constatez un changement de taux, comparez-le avec votre dernier avis d'imposition. Le taux de CSG est déterminé à partir de vos revenus de 2024, déclarés en 2025. Une augmentation même légère de votre revenu fiscal de référence peut suffire à vous faire franchir un seuil.
Les seuils de revenus pour 2026 ont été publiés et sont revalorisés de 1,8 % par rapport à 2025. Si vos revenus n'ont pas augmenté dans cette proportion, vous pourriez automatiquement passer dans une tranche supérieure.
En cas de difficulté financière liée à cette baisse de pension, des dispositifs d'accompagnement existent. L'Agirc-Arrco propose notamment une aide sociale ponctuelle pour les retraités en situation de précarité.
Si vous constatez un changement de taux, comparez-le avec votre dernier avis d'imposition. Le taux de CSG est déterminé à partir de vos revenus de 2024, déclarés en 2025. Une augmentation même légère de votre revenu fiscal de référence peut suffire à vous faire franchir un seuil.
Les seuils de revenus pour 2026 ont été publiés et sont revalorisés de 1,8 % par rapport à 2025. Si vos revenus n'ont pas augmenté dans cette proportion, vous pourriez automatiquement passer dans une tranche supérieure.
En cas de difficulté financière liée à cette baisse de pension, des dispositifs d'accompagnement existent. L'Agirc-Arrco propose notamment une aide sociale ponctuelle pour les retraités en situation de précarité.
SOURCES Sources
- Agirc-Arrco, En 2026, hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite ?, 15 décembre 2025, https://www.agirc-arrco.fr/nous-connaitre/nos-actualites/en-2026-hausse-ou-baisse-des-prelevements-sociaux-sur-votre-retraite/
- Service-public.fr, Pensions de retraite de base : quelle revalorisation au 1er janvier 2026, 24 décembre 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A17919
- Agirc-Arrco, En 2026, hausse ou baisse des prélèvements sociaux sur votre retraite ?, 15 décembre 2025, https://www.agirc-arrco.fr/nous-connaitre/nos-actualites/en-2026-hausse-ou-baisse-des-prelevements-sociaux-sur-votre-retraite/
- Service-public.fr, Pensions de retraite de base : quelle revalorisation au 1er janvier 2026, 24 décembre 2025, https://www.service-public.gouv.fr/particuliers/actualites/A17919
Pour aller plus loin :
Retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, montants et conditions de la revalorisation
Gel inédit, mécanisme de calcul, historique des hausses depuis 2022, perspectives pour novembre 2026 : retrouvez dans notre guide complet toutes les dates, montants et conditions de la revalorisation Agirc-Arrco.
Retraite Agirc-Arrco 2026 : dates, montants et conditions de la revalorisation
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