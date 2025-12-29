Retraite Agirc-Arrco janvier 2026 : pourquoi votre pension nette risque de baisser deux fois

Pour éviter une mauvaise surprise sur votre relevé bancaire, l'Agirc-Arrco recommande de consulter votre espace personnel en ligne. Vous y trouverez le détail de votre pension brute, des prélèvements appliqués et du montant net versé.



Si vous constatez un changement de taux, comparez-le avec votre dernier avis d'imposition. Le taux de CSG est déterminé à partir de vos revenus de 2024, déclarés en 2025. Une augmentation même légère de votre revenu fiscal de référence peut suffire à vous faire franchir un seuil.



Les seuils de revenus pour 2026 ont été publiés et sont revalorisés de 1,8 % par rapport à 2025. Si vos revenus n'ont pas augmenté dans cette proportion, vous pourriez automatiquement passer dans une tranche supérieure.



En cas de difficulté financière liée à cette baisse de pension, des dispositifs d'accompagnement existent. L'Agirc-Arrco propose notamment une aide sociale ponctuelle pour les retraités en situation de précarité.