Retraite Retraite Agirc-Arrco 2026 : voici les 12 dates de versement Par Fabrice Crozier | Publié le 10/12/2025 à 21:57 | mis à jour le 20/12/2025 à 08:57 Le régime de retraite complémentaire des salariés du privé vient de publier son calendrier officiel pour l'année à venir. Voici les dates précises auxquelles les treize millions de pensionnés seront payés chaque mois. Partager : W f X in @

Les retraités affiliés au régime Agirc-Arrco attendaient cette publication depuis plusieurs semaines. Le calendrier officiel des versements pour l'année 2026 est désormais disponible. Ce document permet aux anciens salariés du secteur privé de connaître avec précision les dates de crédit de leur pension complémentaire sur les douze prochains mois.

Le principe du versement en début de mois Le fonctionnement du régime Agirc-Arrco se distingue de celui de la retraite de base par une caractéristique essentielle. La pension complémentaire est versée en début de mois et de manière anticipée, selon le principe du terme à échoir. Le retraité perçoit ainsi sa pension pour le mois en cours dès les premiers jours de celui-ci, contrairement à la retraite de base versée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux alentours du neuvième jour du mois suivant.



La règle appliquée par l'Agirc-Arrco prévoit que le virement soit émis le premier jour ouvré de chaque mois. Un jour ouvré correspond à un jour travaillé, excluant donc les samedis, dimanches et jours fériés. Lorsque le premier du mois tombe sur un jour non ouvré, le paiement est automatiquement reporté au jour ouvré suivant. Cette mécanique explique les variations observées dans le calendrier annuel.

Le calendrier complet des versements 2026

Le versement de janvier interviendra le vendredi 2 janvier, le premier jour de l'année étant férié.

Les mois de février et mars verront leurs paiements effectués le lundi 2 de chaque mois.

Avril débutera par un versement le mercredi 1er.

Le mois de mai présentera le décalage le plus important de l'année. Le premier mai étant un vendredi férié en 2026, le versement de la pension complémentaire sera reporté au lundi 4 mai. Les retraités qui programment des prélèvements automatiques en tout début de mois devront anticiper ce décalage de trois jours.

Juin et juillet verront leurs versements effectués le premier jour du mois, respectivement un lundi et un mercredi.

Le mois d'août présentera un léger décalage avec un paiement le lundi 3, le premier août tombant un samedi.

Septembre et octobre bénéficieront de versements le premier jour du mois, un mardi puis un jeudi.

Novembre verra son paiement décalé au lundi 2, le premier novembre étant un dimanche.

L'année se conclura par un versement le mardi premier décembre 2026. Le calendrier officiel publié par l'Agirc-Arrco détaille les dates de mise en paiement pour chaque mois de l'année 2026 :

Le délai de crédit bancaire à anticiper La date communiquée par l'Agirc-Arrco correspond au jour où l'ordre de virement est émis par la caisse de retraite. Le crédit effectif sur le compte bancaire du bénéficiaire intervient généralement dans un délai très court, souvent le jour même ou le lendemain. Toutefois, ce délai peut s'étendre à deux ou trois jours ouvrés selon les établissements bancaires et les circuits de traitement internes.



Cette particularité prend une importance accrue lorsque le versement intervient un vendredi, comme ce sera le cas en janvier 2026. Le virement émis le vendredi 2 janvier pourrait n'apparaître sur certains comptes que le lundi 5 ou le mardi 6 janvier, compte tenu du week-end intercalé. Les retraités dont les prélèvements automatiques sont programmés en tout début de mois gagneront à tenir compte de cette situation.

Des modalités adaptées selon le lieu de résidence

Le versement mensuel constitue la norme pour les retraités résidant en France métropolitaine et dans les territoires ultramarins, ainsi que dans la grande majorité des pays européens. La liste des pays concernés par le paiement mensuel comprend notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Suisse et le Royaume-Uni, parmi une quarantaine de nations.



Les retraités dont le compte bancaire est domicilié hors d'Europe ou dans un pays européen non couvert par le paiement mensuel perçoivent leur pension selon une périodicité trimestrielle. Les versements interviennent alors en début de trimestre, toujours de manière anticipée. Ces retraités peuvent toutefois demander à bénéficier du paiement mensuel auprès de leur caisse de retraite. Cette option, une fois activée, devient définitive.



Une troisième modalité concerne les retraités dont la pension présente un montant modeste. Lorsque le total annuel représente entre cent et deux cents points Agirc-Arrco, le versement s'effectue en une seule fois, au début du mois de janvier. Cette disposition évite la multiplication de virements de faible montant.

Des pensions non revalorisées en 2026

Le conseil d'administration de l'Agirc-Arrco, réuni le 17 octobre 2025, n'est pas parvenu à un accord entre les représentants des organisations patronales et syndicales sur la revalorisation annuelle des pensions. En conséquence, les retraites complémentaires ne seront pas revalorisées au premier novembre 2025. Les montants versés en 2026 resteront donc identiques à ceux de l'année précédente, hors évolutions liées à la situation individuelle des retraités.



Cette décision intervient dans un contexte où le régime affiche pourtant des excédents financiers. Les partenaires sociaux n'ont pas réussi à s'entendre sur le niveau de revalorisation à appliquer, alors que la formule habituelle prévoit une augmentation basée sur l'inflation diminuée de 0,4 point. L'année précédente, la revalorisation avait atteint 1,6 pour cent.

Consulter son espace personnel L'espace personnel disponible sur le site de l'Agirc-Arrco permet aux retraités de consulter l'ensemble des informations relatives à leur pension. Les coordonnées bancaires, le mode de paiement choisi, ainsi que les montants brut et net de la retraite complémentaire y figurent. En cas de changement de relevé d'identité bancaire, de situation familiale ou de pays de résidence, les modifications peuvent être effectuées directement en ligne. Cette démarche préventive permet d'éviter les retards de virement et les erreurs de paiement.



Sources :

« Calendrier des paiements », Agirc-Arrco, décembre 2025

« Calendrier 2026 du versement des retraites », CFDT Retraités, décembre 2025

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