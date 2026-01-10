Retraite 2026 : voici le montant maximum que peut toucher un salarié du privé

Même avec une carrière exceptionnelle, votre pension de base ne pourra pas dépasser un certain seuil. Le plafond de la Sécurité sociale vient d'être revalorisé de 2 % au 1er janvier 2026, ce qui fixe un nouveau maximum pour les pensions versées par la Cnav et les Carsat.



2 002,50 € brut par mois : le nouveau plafond de la pension de base

Pour tous les départs à la retraite intervenant à partir du 1er janvier 2026, la pension de base versée par l'Assurance retraite ne peut pas excéder 2 002,50 € brut par mois, soit 24 030 € par an.



Ce montant correspond à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), lui-même fixé à 4 005 € depuis le début de l'année. Le plafond annuel (PASS) atteint désormais 48 060 €, contre 47 100 € en 2025.



Cette règle concerne exclusivement les salariés du secteur privé affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et aux Carsat. Les fonctionnaires, les indépendants et les professions libérales relèvent d'autres régimes avec des règles différentes.



Pourquoi ce plafond existe-t-il ?

La pension de base est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années de salaires. Mais même si vous avez perçu des revenus très élevés tout au long de votre carrière, les salaires pris en compte pour le calcul sont plafonnés chaque année au niveau du PASS.



Concrètement, si vous avez gagné 80 000 € par an pendant plusieurs années, seuls 48 060 € seront retenus pour le calcul de votre pension de base. Le reste de vos revenus ne génère pas de droits supplémentaires au régime général.



Cette limite ne s'applique pas à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui fonctionne selon un système de points sans plafond de pension. C'est elle qui permet aux anciens cadres et salariés bien rémunérés de compléter significativement leur pension de base.



Les exceptions qui permettent de dépasser ce plafond

2 002,50 €.



La majoration pour enfants accorde une hausse de 10 % de la pension aux retraités ayant élevé au moins trois enfants. Une pension de 2 000 € brut peut ainsi atteindre 2 200 € brut par mois.



La surcote récompense ceux qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal et de la durée de cotisation requise. Chaque trimestre supplémentaire majore la pension de 1,25 %. Selon l'Assurance retraite, 18 % des nouveaux retraités bénéficient de ce mécanisme.



Pour vérifier le montant estimé de votre future pension, vous pouvez utiliser le simulateur officiel Certains dispositifs permettent de percevoir une pension de base supérieure à ce plafond deLaaccorde une hausse dede la pension aux retraités ayant élevé au moins trois enfants. Une pension de 2 000 € brut peut ainsi atteindre 2 200 € brut par mois.Larécompense ceux qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal et de la durée de cotisation requise. Chaque trimestre supplémentaire majore la pension de. Selon l'Assurance retraite,bénéficient de ce mécanisme.Pour vérifier le montant estimé de votre future pension, vous pouvez utiliser le simulateur officiel Mon estimation retraite sur le site Info-Retraite.



Ce qu'il faut retenir avant de partir

2 002,50 € brut par mois. C'est 40 € de plus qu'en 2025, où le maximum était de 1 962,50 €.



Ce montant concerne uniquement la pension versée par la Cnav ou votre Carsat. Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco viendra s'y ajouter sans limite de plafond. En 2024, la pension complémentaire moyenne atteignait environ 530 € par mois.



Pour connaître vos droits précis et le montant de votre future pension, connectez-vous à votre espace personnel sur Si vous êtes salarié du privé et que vous prévoyez de partir à la retraite en 2026, votre pension de base est plafonnée à. C'estqu'en 2025, où le maximum était de 1 962,50 €.Ce montant concerne uniquement la pension versée par la Cnav ou votre Carsat. Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco viendra s'y ajouter sans limite de plafond. En 2024, la pension complémentaire moyenne atteignait environ 530 € par mois.Pour connaître vos droits précis et le montant de votre future pension, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou consultez la fiche dédiée sur Service-public.fr