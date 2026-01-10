Retraite 2026 : voici le montant maximum que peut toucher un salarié du privé

2 002,50 € brut par mois : le nouveau plafond de la pension de base
Pour tous les départs à la retraite intervenant à partir du 1er janvier 2026, la pension de base versée par l'Assurance retraite ne peut pas excéder 2 002,50 € brut par mois, soit 24 030 € par an.
Ce montant correspond à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), lui-même fixé à 4 005 € depuis le début de l'année. Le plafond annuel (PASS) atteint désormais 48 060 €, contre 47 100 € en 2025.
Cette règle concerne exclusivement les salariés du secteur privé affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et aux Carsat. Les fonctionnaires, les indépendants et les professions libérales relèvent d'autres régimes avec des règles différentes.
Ce montant correspond à 50 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), lui-même fixé à 4 005 € depuis le début de l'année. Le plafond annuel (PASS) atteint désormais 48 060 €, contre 47 100 € en 2025.
Cette règle concerne exclusivement les salariés du secteur privé affiliés à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et aux Carsat. Les fonctionnaires, les indépendants et les professions libérales relèvent d'autres régimes avec des règles différentes.
Pourquoi ce plafond existe-t-il ?
La pension de base est calculée sur la moyenne de vos 25 meilleures années de salaires. Mais même si vous avez perçu des revenus très élevés tout au long de votre carrière, les salaires pris en compte pour le calcul sont plafonnés chaque année au niveau du PASS.
Concrètement, si vous avez gagné 80 000 € par an pendant plusieurs années, seuls 48 060 € seront retenus pour le calcul de votre pension de base. Le reste de vos revenus ne génère pas de droits supplémentaires au régime général.
Cette limite ne s'applique pas à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui fonctionne selon un système de points sans plafond de pension. C'est elle qui permet aux anciens cadres et salariés bien rémunérés de compléter significativement leur pension de base.
Concrètement, si vous avez gagné 80 000 € par an pendant plusieurs années, seuls 48 060 € seront retenus pour le calcul de votre pension de base. Le reste de vos revenus ne génère pas de droits supplémentaires au régime général.
Cette limite ne s'applique pas à la retraite complémentaire Agirc-Arrco, qui fonctionne selon un système de points sans plafond de pension. C'est elle qui permet aux anciens cadres et salariés bien rémunérés de compléter significativement leur pension de base.
Les exceptions qui permettent de dépasser ce plafond
Certains dispositifs permettent de percevoir une pension de base supérieure à ce plafond de 2 002,50 €.
La majoration pour enfants accorde une hausse de 10 % de la pension aux retraités ayant élevé au moins trois enfants. Une pension de 2 000 € brut peut ainsi atteindre 2 200 € brut par mois.
La surcote récompense ceux qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal et de la durée de cotisation requise. Chaque trimestre supplémentaire majore la pension de 1,25 %. Selon l'Assurance retraite, 18 % des nouveaux retraités bénéficient de ce mécanisme.
Pour vérifier le montant estimé de votre future pension, vous pouvez utiliser le simulateur officiel Mon estimation retraite sur le site Info-Retraite.
La majoration pour enfants accorde une hausse de 10 % de la pension aux retraités ayant élevé au moins trois enfants. Une pension de 2 000 € brut peut ainsi atteindre 2 200 € brut par mois.
La surcote récompense ceux qui continuent à travailler au-delà de l'âge légal et de la durée de cotisation requise. Chaque trimestre supplémentaire majore la pension de 1,25 %. Selon l'Assurance retraite, 18 % des nouveaux retraités bénéficient de ce mécanisme.
Pour vérifier le montant estimé de votre future pension, vous pouvez utiliser le simulateur officiel Mon estimation retraite sur le site Info-Retraite.
Ce qu'il faut retenir avant de partir
Si vous êtes salarié du privé et que vous prévoyez de partir à la retraite en 2026, votre pension de base est plafonnée à 2 002,50 € brut par mois. C'est 40 € de plus qu'en 2025, où le maximum était de 1 962,50 €.
Ce montant concerne uniquement la pension versée par la Cnav ou votre Carsat. Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco viendra s'y ajouter sans limite de plafond. En 2024, la pension complémentaire moyenne atteignait environ 530 € par mois.
Pour connaître vos droits précis et le montant de votre future pension, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou consultez la fiche dédiée sur Service-public.fr.
Ce montant concerne uniquement la pension versée par la Cnav ou votre Carsat. Votre retraite complémentaire Agirc-Arrco viendra s'y ajouter sans limite de plafond. En 2024, la pension complémentaire moyenne atteignait environ 530 € par mois.
Pour connaître vos droits précis et le montant de votre future pension, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr ou consultez la fiche dédiée sur Service-public.fr.
Sources :
- Service-public.fr, fiche "Montant de la retraite du salarié du secteur privé", mise à jour le 1er janvier 2026
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
- Circulaire Cnav du 5 janvier 2026
- Service-public.fr, fiche "Montant de la retraite du salarié du secteur privé", mise à jour le 1er janvier 2026
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2026
- Circulaire Cnav du 5 janvier 2026