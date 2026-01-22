Retraite Retraite 2026 : le casse-tête des dates de versement pour 4,4 millions de polypensionnés Vous percevez des pensions de plusieurs régimes de retraite ? Attention aux décalages de versement en 2026. Entre l'Agirc-Arrco qui paie en début de mois, la Cnav le 9 du mois suivant et la fonction publique en fin de mois, certains mois vont créer des écarts de plus de cinq semaines entre vos différents virements. Voici les périodes à surveiller.

Un quart des retraités français concernés par ce piège Selon la DREES, 25% des retraités français sont polypensionnés, c'est-à-dire qu'ils perçoivent des pensions provenant de plusieurs régimes de retraite différents. Cela représente environ 4,4 millions de personnes qui doivent jongler avec des dates de versement qui ne coïncident pas.



Cette situation concerne notamment les personnes ayant travaillé successivement dans le privé et la fonction publique, les anciens agriculteurs devenus salariés, ou encore les cadres ayant exercé une activité indépendante. Chaque régime applique ses propres règles de versement, créant parfois des écarts considérables entre les différentes pensions.

Trois logiques de paiement qui ne se parlent pas

Début Agirc-Arrco 📅 Versement 1er jour ouvré du mois 💶 Exemple février Lundi 2 février 2026 Milieu CNRACL / SRE 📅 Versement Fin du mois en cours 💶 Exemple février Mercredi 25 février 2026 Fin CNAV / MSA 📅 Versement Le 9 du mois suivant 💶 Exemple février Lundi 09 mars 2026

Concrètement, pour la pension de février 2026, un ancien salarié du privé devenu fonctionnaire territorial peut recevoir son Agirc-Arrco le 2 février, sa CNRACL le 25 février et sa Cnav le 9 mars. Soit 35 jours d'écart entre le premier et le dernier versement. En 2026, les principaux régimes de retraite versent leurs pensions selon trois calendriers totalement différents :Concrètement, pour la pension de février 2026, un ancien salarié du privé devenu fonctionnaire territorial peut recevoir son Agirc-Arrco le 2 février, sa CNRACL le 25 février et sa Cnav le 9 mars. Soitentre le premier et le dernier versement.

Les trois mois les plus compliqués en 2026

Janvier 2026 : C'est le mois le plus délicat. L'Agirc-Arrco verse le 2 janvier, la CNRACL le 28 janvier, mais la Cnav ne paie la pension de janvier que le 9 février. Si vous avez calé vos prélèvements sur la date Cnav, vous risquez des découverts.

: C'est le mois le plus délicat. L'Agirc-Arrco verse le 2 janvier, la CNRACL le 28 janvier, mais la Cnav ne paie la pension de janvier que le 9 février. Si vous avez calé vos prélèvements sur la date Cnav, vous risquez des découverts. Mai 2026 : Les jours fériés décalent les versements. L'Agirc-Arrco arrive le 4 mai (le 1er mai étant férié), la Cnav le 9 juin. Un écart de 36 jours qui peut surprendre.

: Les jours fériés décalent les versements. L'Agirc-Arrco arrive le 4 mai (le 1er mai étant férié), la Cnav le 9 juin. Un écart de 36 jours qui peut surprendre. Décembre 2026 : Les pensions sont versées en avance à cause des fêtes. L'Agirc-Arrco paie le 1er décembre, la CNRACL le 24 décembre, le SRE (fonctionnaires d'État) le 23 décembre. Mais la Cnav verse la pension de décembre seulement le 8 janvier 2027. Ceux qui comptent sur leur pension Cnav pour les fêtes devront anticiper. Certaines périodes de l'année 2026 vont particulièrement mettre à l'épreuve la trésorerie des polypensionnés.

Comment éviter les mauvaises surprises



Notez toutes vos dates de versement. Consultez le



Calez vos prélèvements sur la date la plus tardive. Si vous avez des échéances fixes (loyer, crédit, assurances), programmez-les après le 10 du mois pour être sûr d'avoir reçu toutes vos pensions.



Constituez une petite réserve de trésorerie. Un mois de pension d'avance vous permettra d'absorber les décalages sans stress, notamment en janvier et décembre.



Vérifiez vos délais bancaires. Les dates communiquées par les caisses sont des dates de mise en paiement. Votre banque peut mettre un à quatre jours supplémentaires pour créditer le virement sur votre compte. Pour ne pas vous retrouver en difficulté, voici les réflexes à adopter.Consultez le calendrier officiel publié par Service-Public.fr qui récapitule les dates de l'ensemble des régimes. Reportez ces dates dans votre agenda ou votre application bancaire.Si vous avez des échéances fixes (loyer, crédit, assurances), programmez-les après le 10 du mois pour être sûr d'avoir reçu toutes vos pensions.Un mois de pension d'avance vous permettra d'absorber les décalages sans stress, notamment en janvier et décembre.Les dates communiquées par les caisses sont des dates de mise en paiement. Votre banque peut mettre un à quatre jours supplémentaires pour créditer le virement sur votre compte.

Sources :

- Service-Public.fr, calendrier des paiements de retraite 2026, janvier 2026

- DREES, « Les retraités et les retraites », édition 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 08:35



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