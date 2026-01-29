Retraite Retraite 2026 : 50 trimestres manquants, vous perdez 222 € par mois Par Fabrice Crozier | Publié le 29/01/2026 à 14:59 Le minimum contributif promet jusqu'à 903,93 € par mois aux retraités modestes. Mais cette garantie fond drastiquement si votre carrière comporte des trous. Avec 120 trimestres au lieu de 170, vous ne toucherez que 533 € au lieu de 756 € : une perte de 222 € chaque mois, à vie. Voici comment anticiper ce piège.

Ce qu'il faut retenir

Le minimum contributif 2026 atteint 756,29 € (base) ou 903,93 € (majoré avec 120 trimestres cotisés) Sans carrière complète, ce minimum est réduit au prorata des trimestres manquants Avec 120 trimestres sur 170 requis, vous perdez 222 € par mois sur le MiCo simple La majoration de 147,64 € est également proratisée selon vos trimestres cotisés Attendre 67 ans permet d'obtenir le taux plein automatique, mais le MiCo reste proratisé Seule solution pour éviter cette perte : compléter sa carrière avant le départ

Le minimum contributif 2026 : un filet de sécurité sous conditions Le minimum contributif (MiCo) représente le plancher de la retraite de base pour les assurés ayant cotisé sur de faibles salaires. En 2026, il atteint 756,29 € brut par mois dans sa version simple, et 903,93 € brut pour ceux justifiant d'au moins 120 trimestres cotisés.



Mais attention : ces montants ne sont garantis qu'aux retraités partant à taux plein. Concrètement, cela signifie avoir validé l'intégralité des trimestres requis pour sa génération : 170 trimestres pour les personnes nées en 1963 ou 1964, 171 à 172 trimestres pour celles nées à partir de 1965.



Le piège se referme sur ceux qui n'atteignent pas ce seuil. Car le minimum contributif n'est pas un montant fixe : il se calcule au prorata des trimestres validés. Chaque trimestre manquant ampute directement votre pension minimale garantie. Cette règle s'applique que vous partiez à l'âge légal ou à 67 ans pour bénéficier du taux plein automatique.

La formule qui fait fondre votre pension Le calcul est implacable. Si vous partez à 67 ans (âge du taux plein automatique) sans avoir tous vos trimestres, votre minimum contributif est réduit selon cette formule :



MiCo perçu = 756,29 € × (trimestres validés ÷ trimestres requis)



Prenons un exemple concret. Vous êtes né en 1964 et devez justifier de 170 trimestres pour le taux plein. Vous n'en avez que 140 au moment de partir à 67 ans. Votre minimum contributif tombe à : 756,29 € × (140 ÷ 170) = 622,83 €.



La perte mensuelle atteint 133,46 €. Sur une année, cela représente plus de 1 600 € en moins. Sur 20 ans de retraite, le manque à gagner dépasse 32 000 €.



Et si vous aviez droit à la majoration pour 120 trimestres cotisés ? Elle aussi subit la proratisation. Le différentiel entre MiCo majoré et simple (147,64 €) est multiplié par le rapport entre vos trimestres cotisés et la durée requise. Résultat : une double peine pour les carrières hachées.



Ces montants ne tiennent compte que de la retraite de base. La pension complémentaire Agirc-Arrco ne prévoit aucun minimum garanti. Les retraités aux carrières incomplètes cumulent donc deux handicaps : un minimum contributif réduit et des points complémentaires en nombre insuffisant.

Trois profils, trois réalités chiffrées 170 Carrière complète 🧓 Trimestres validés / requis 170 / 170 💶 Minimum contributif mensuel 756,29 € (ou 903,93 € si majoré) 📉 Perte mensuelle 0 € 150 20 trimestres manquants 🧓 Trimestres validés / requis 150 / 170 💶 Minimum contributif proratisé 667,31 € 📉 Perte mensuelle - 88,98 € 120 50 trimestres manquants 🧓 Trimestres validés / requis 120 / 170 💶 Minimum contributif proratisé 533,85 € 📉 Perte mensuelle - 222,44 €

Ces exemples concernent une personne née en 1964 partant à 67 ans. Le calcul s'applique de la même manière pour toutes les générations, en adaptant le nombre de trimestres requis. Pour la génération 1966, les 172 trimestres exigés rendent la proratisation encore plus sévère.



Rappelons que le minimum contributif est plafonné. Une fois versé, vos retraites personnelles totales (base + complémentaire) ne peuvent dépasser 1 410,89 € brut par mois en 2026. Au-delà, le MiCo est réduit d'autant. Ce plafond, révisé chaque année avec le Smic, reste toutefois rarement atteint par les personnes concernées par une carrière incomplète. Ces exemples concernent une personne née en 1964 partant à 67 ans. Le calcul s'applique de la même manière pour toutes les générations, en adaptant le nombre de trimestres requis. Pour la génération 1966, les 172 trimestres exigés rendent la proratisation encore plus sévère.Rappelons que le minimum contributif est plafonné. Une fois versé, vos retraites personnelles totales (base + complémentaire) ne peuvent dépasseren 2026. Au-delà, le MiCo est réduit d'autant. Ce plafond, révisé chaque année avec le Smic, reste toutefois rarement atteint par les personnes concernées par une carrière incomplète.

Les solutions pour limiter les dégâts Continuer à travailler constitue la solution la plus directe. Chaque trimestre supplémentaire augmente mécaniquement votre minimum contributif. À 63 ans avec 160 trimestres, quatre années de plus vous feraient passer de 711,80 € à 756,29 € brut mensuel.



Racheter des trimestres permet de combler les trous sans prolonger votre activité. Le rachat "taux seul" coûte entre 1 055 € et 3 973 € par trimestre selon vos revenus et votre âge. Attention : cette option n'est rentable que si vous vivez suffisamment longtemps pour amortir l'investissement. Comptez généralement 15 à 20 ans.



Vérifier votre éligibilité à l'ASPA s'impose si votre retraite totale reste inférieure à 1 043,59 € par mois. Cette allocation différentielle complète vos revenus jusqu'à ce plafond. Mais elle est récupérable sur succession si votre patrimoine dépasse 108 586,14 €.



Pour connaître précisément votre situation, consultez votre constitue la solution la plus directe. Chaque trimestre supplémentaire augmente mécaniquement votre minimum contributif. À 63 ans avec 160 trimestres, quatre années de plus vous feraient passer de 711,80 € à 756,29 € brut mensuel.permet de combler les trous sans prolonger votre activité. Le rachat "taux seul" coûte entre 1 055 € et 3 973 € par trimestre selon vos revenus et votre âge. Attention : cette option n'est rentable que si vous vivez suffisamment longtemps pour amortir l'investissement. Comptez généralement 15 à 20 ans.s'impose si votre retraite totale reste inférieure à 1 043,59 € par mois. Cette allocation différentielle complète vos revenus jusqu'à ce plafond. Mais elle est récupérable sur succession si votre patrimoine dépassePour connaître précisément votre situation, consultez votre relevé de carrière sur le site de l'Assurance retraite et identifiez chaque période manquante.

Sources :

- Circulaire Cnav 2025-33 du 23 décembre 2025 (revalorisation Smic et minimum contributif)

- Service-public.fr, janvier 2026 (montant de la retraite du salarié)

- L'Assurance retraite, janvier 2026 (âge de départ à la retraite)





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