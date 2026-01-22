Argent et patrimoine Résidence secondaire : le piège fiscal que 70% des seniors ignorent avant de transmettre Vous possédez une maison de vacances ou un appartement à la campagne ? Sans préparation, vos enfants pourraient devoir payer des dizaines de milliers d'euros de droits de succession. Pourtant, des solutions légales existent pour alléger considérablement la facture. Tour d'horizon des stratégies à connaître avant qu'il ne soit trop tard.

Résidence secondaire : pourquoi la succession peut coûter cher Contrairement à la résidence principale, une résidence secondaire ne bénéficie d'aucun abattement spécifique lors d'une succession. Elle est intégrée au patrimoine du défunt et soumise aux droits de succession classiques.



Certes, chaque enfant bénéficie d'un abattement de 100 000 € sur sa part d'héritage. Mais au-delà de ce seuil, le barème progressif s'applique : de 5% jusqu'à 8 072 €, puis 10%, 15%, 20% et jusqu'à 45% au-delà de 1 805 677 €.



Prenons un exemple concret : vous possédez une maison de vacances estimée à 350 000 € et vous avez deux enfants. Chacun hérite de 175 000 €. Après l'abattement de 100 000 €, il reste 75 000 € taxables. Résultat : chaque enfant devra s'acquitter d'environ 13 200 € de droits de succession, soit 26 400 € au total pour la famille.



Et ce n'est pas tout : si vos enfants souhaitent revendre ce bien, ils devront également payer l'impôt sur la plus-value immobilière (19% + 17,2% de prélèvements sociaux), à moins de le conserver pendant 30 ans.

La donation en nue-propriété : l'arme secrète des seniors avertis donner la nue-propriété de votre résidence secondaire à vos enfants tout en conservant l'usufruit. Vous continuez ainsi à profiter du bien (y habiter, le louer, percevoir les revenus), tandis que vos enfants en deviennent les futurs propriétaires.



L'avantage fiscal est considérable : les droits de donation ne sont calculés que sur la valeur de la nue-propriété, qui dépend de votre âge au moment de la donation. Plus vous êtes âgé, plus la nue-propriété vaut cher fiscalement, mais plus elle reste avantageuse qu'une transmission au décès.

51-60 ans Optimal 📊 Valeur nue-propriété 50% du bien 💶 Bien à 300 000 € Base taxable : 150 000 € 61-70 ans Très favorable 📊 Valeur nue-propriété 60% du bien 💶 Bien à 300 000 € Base taxable : 180 000 € 71-80 ans Encore intéressant 📊 Valeur nue-propriété 70% du bien 💶 Bien à 300 000 € Base taxable : 210 000 €

À votre décès, l'usufruit s'éteint automatiquement et vos enfants deviennent pleins propriétaires sans aucun droit supplémentaire à payer. C'est là tout l'intérêt de cette stratégie. La stratégie la plus efficace consiste àde votre résidence secondaire à vos enfants tout en conservant l'usufruit. Vous continuez ainsi à profiter du bien (y habiter, le louer, percevoir les revenus), tandis que vos enfants en deviennent les futurs propriétaires.L'avantage fiscal est considérable : les droits de donation ne sont calculés que sur la, qui dépend de votre âge au moment de la donation. Plus vous êtes âgé, plus la nue-propriété vaut cher fiscalement, mais plus elle reste avantageuse qu'une transmission au décès.À votre décès, l'usufruit s'éteint automatiquement et vos enfants deviennentà payer. C'est là tout l'intérêt de cette stratégie.

L'économie réelle : comparaison chiffrée 400 000 € et souhaitant la transmettre à leurs deux enfants.

❌ Sans anticipation Succession classique 💶 Base taxable par enfant 200 000 € - 100 000 € = 100 000 € 📉 Droits par enfant ≈ 18 200 € ⚠️ Total famille ≈ 36 400 € ✅ Avec donation nue-propriété À 68 ans 💶 Valeur nue-propriété (60%) 240 000 € soit 120 000 €/enfant 📈 Base taxable par enfant 120 000 € - 100 000 € = 20 000 € ✅ Total famille ≈ 2 200 € (vs 36 400 €)

L'économie réalisée atteint plus de 34 000 €. Et si les parents avaient anticipé plus tôt (avant 60 ans), la transmission aurait pu être totalement exonérée grâce aux abattements. Pour mesurer l'impact de l'anticipation, comparons deux scénarios pour un couple de 68 ans possédant une résidence secondaire deet souhaitant la transmettre à leurs deux enfants.L'économie réalisée atteint. Et si les parents avaient anticipé plus tôt (avant 60 ans), la transmission aurait pu êtregrâce aux abattements.

Les points de vigilance avant d'agir



Le délai de rappel fiscal de 15 ans : si vous décédez moins de 15 ans après la donation, les abattements déjà utilisés seront déduits de ceux disponibles à la succession. Il est donc préférable d'anticiper le plus tôt possible.



L'irrévocabilité de la donation : une fois la nue-propriété transmise, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vos enfants deviennent propriétaires et leur accord sera nécessaire pour vendre le bien.



Le nouveau dispositif 2025-2026 : jusqu'au 31 décembre 2026, vous pouvez également donner jusqu'à 100 000 € par donateur (et 300 000 € par bénéficiaire) en totale exonération de droits si les sommes servent à financer l'achat d'une résidence principale acquise neuve ou en l'état futur d'achèvement (VEFA), ou à des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov'. Ce dispositif est cumulable avec les abattements classiques.



Pour plus d'informations sur les droits de succession et les abattements en vigueur, consultez le site officiel Cette stratégie présente de nombreux avantages, mais elle exige quelques précautions.: si vous décédez moins de 15 ans après la donation, les abattements déjà utilisés seront déduits de ceux disponibles à la succession. Il est donc préférable d'anticiper le plus tôt possible.: une fois la nue-propriété transmise, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vos enfants deviennent propriétaires et leur accord sera nécessaire pour vendre le bien.: jusqu'au, vous pouvez également donner jusqu'à(et 300 000 € par bénéficiaire) en totale exonération de droits si les sommes servent à financer l'achat d'une résidence principale acquise(VEFA), ou à des travaux de rénovation énergétique éligibles à MaPrimeRénov'. Ce dispositif est cumulable avec les abattements classiques.Pour plus d'informations sur les droits de succession et les abattements en vigueur, consultez le site officiel Service-Public.fr

Sources :

- Service-Public.fr, juillet 2025

- Article 669 du Code général des impôts

- Ministère de l'Économie, janvier 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 22/01/2026 à 10:15



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