Nutrition Rappel produit : ce thé Earl Grey Carrefour contient un pesticide interdit, ne le consommez plus Le site gouvernemental Rappel Conso a publié ce 13 janvier une alerte concernant des boîtes de thé Earl Grey vendues chez Carrefour. Un pesticide non autorisé a été détecté à un niveau supérieur aux limites réglementaires. Si vous avez ce produit dans vos placards, ne le consommez pas et rapportez-le en magasin pour un remboursement.

Un pesticide interdit détecté au-delà des seuils autorisés Le produit concerné est le thé Earl Grey Carrefour Classic', vendu en boîte de 50 sachets (85 grammes). Le lot rappelé porte la référence L25171D avec une date de durabilité minimale fixée au 20 juin 2027. Le code-barres à vérifier est le 3560071497057.



Ces boîtes ont été commercialisées dans tous les magasins Carrefour de France entre le 25 juillet 2025 et le 13 janvier 2026. Le rappel concerne donc l'ensemble du territoire national.



Selon Rappel Conso, des contrôles ont révélé la présence d'un pesticide non autorisé, le fluazifop-p, à un niveau dépassant la limite maximale de résidus autorisée. Cette substance phytosanitaire est interdite dans l'Union européenne pour ce type de produit.

Quels risques pour la santé ? L'exposition à des pesticides non autorisés peut présenter des risques pour la santé, notamment en cas de consommation régulière ou prolongée. Les effets varient selon la nature du pesticide, la durée d'exposition et la sensibilité de chaque personne.



Les personnes les plus vulnérables sont les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées. Des troubles digestifs ou des réactions allergiques peuvent survenir, bien qu'aucun cas n'ait été signalé à ce jour concernant ce lot.



Par mesure de précaution, Rappel Conso recommande de ne plus consommer ce thé et de le détruire ou de le rapporter en magasin.

Comment vérifier si vous êtes concerné

Marque : Carrefour Classic'

Produit : Earl Grey , boîte de 50 sachets (85 g)

, boîte de 50 sachets (85 g) Numéro de lot : L25171D

Code-barres (GTIN) : 3560071497057

Date de durabilité minimale : 20/06/2027



Si votre produit correspond à ces références, ne le consommez plus. Les autres lots de thé Earl Grey Carrefour ne sont pas concernés par ce rappel. Pour savoir si votre boîte de thé est concernée, vérifiez les informations suivantes sur l'emballage :Si votre produit correspond à ces références, ne le consommez plus. Les autres lots de thé Earl Grey Carrefour ne sont pas concernés par ce rappel.

Comment vous faire rembourser remboursement. Aucun ticket de caisse n'est exigé pour cette procédure.



La date limite pour effectuer cette démarche est fixée au vendredi 13 mars 2026. Passé ce délai, le remboursement ne sera plus possible.



Pour toute question, vous pouvez contacter le service consommateur Carrefour au 0805 908 070 (appel gratuit), du lundi au samedi de 9h à 19h.



Plus d'informations sur la fiche officielle du rappel sur



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Si vous possédez ce produit, vous pouvez le rapporter dans n'importe quel magasin Carrefour pour obtenir un. Aucun ticket de caisse n'est exigé pour cette procédure.La date limite pour effectuer cette démarche est fixée au. Passé ce délai, le remboursement ne sera plus possible.Pour toute question, vous pouvez contacter le service consommateur Carrefour au(appel gratuit), du lundi au samedi de 9h à 19h.Plus d'informations sur la fiche officielle du rappel sur le site Rappel Conso ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sources :

- Rappel Conso, fiche réf. 2026-01-0065, 13 janvier 2026

- Carrefour France, rappel volontaire

Par Par Régis Mayer | Publié le 15/01/2026 à 07:00



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