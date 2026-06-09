Directive « petit-déjeuner » : ce que vos pots de miel et de confiture devront révéler dès la semaine prochaine

Jusqu'ici, un mélange de miels d'origines multiples pouvait légalement arborer une mention aussi évasive que « mélange de miels originaires et non originaires de l'UE ». Ni pays, ni pourcentage, ni traçabilité visible pour le consommateur.



À partir de dimanche, donc de lundi dans votre grande surface alimentaire habituelle, chaque pot de miel vendu en France devra indiquer le ou les pays d'origine par ordre décroissant, accompagnés de leur pourcentage dans le mélange, avec une tolérance de 5 % par part. Si un mélange contient du miel chinois à 60 % et du miel espagnol à 40 %, vous le lirez en toutes lettres.



La mesure vise directement un fléau documenté. En mars 2023, le rapport « From the Hives » coordonné par la Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG SANTE), avec le soutien de l'OLAF, a analysé 320 lots de miel importé aux frontières de l'UE.



Résultat : 46 % des échantillons étaient suspectés de contenir des sirops de sucre ajoutés (riz, blé, betterave), pratique interdite par la réglementation européenne.



Les productions les plus visées étaient chinoises (74 % des échantillons jugés suspects) et turques (93 % des lots testés). La fraude n'est pas dangereuse pour votre santé, mais c'est une tromperie sur la marchandise qui tire les prix vers le bas et étouffe les apiculteurs européens.



Le miel importé couvre 40 % de la consommation européenne, soit environ 175 000 tonnes par an. La directive met en place un système de traçabilité du producteur au pot, pour permettre aux autorités de remonter jusqu'à la source en cas de suspicion.



L'étiquette devient, concrètement, la première ligne de défense du consommateur.



Pour les petits contenants de moins de 30 grammes (dosettes d'hôtel, portions individuelles), les noms des pays d'origine pourront être remplacés par un code ISO à deux lettres (FR, ES, CN). Moins lisible, mais au moins présent.