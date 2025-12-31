EHPAD et Résidences Seniors

Qualiscope EHPAD : pourquoi une note A ne garantit rien (et 3 pièges à éviter)

Depuis septembre 2025, les notes des EHPAD sont publiques sur Qualiscope. Mais attention : une note A ne garantit pas forcément le meilleur établissement pour votre proche. Voici ce que ces évaluations ne vous disent pas, et comment vraiment les utiliser.



Ce que révèle vraiment Qualiscope sur les EHPAD



Les premiers résultats sont encourageants :

34,7% des EHPAD obtiennent la note A ,

, 42,9% décrochent un B,

20,6% un C,

et seuls 1,8% se retrouvent en D. Mais ces moyennes cachent une réalité plus complexe que les familles doivent comprendre avant de choisir. Lancée le 16 septembre 2025 par la Haute Autorité de Santé, la plateforme Qualiscope permet aux familles d'accéder aux résultats d'évaluation de plus de 3 500 EHPAD. Chaque établissement reçoit une note de A (qualité avancée) à D (insuffisante), basée sur 157 critères.Les premiers résultats sont encourageants :

Piège n°1 : se fier uniquement à la note globale Premier réflexe à éviter : éliminer d'office un EHPAD parce qu'il affiche un C. Cette note peut masquer une réalité bien différente de ce qu'elle suggère.



La note fige une photographie à un instant T, valable pendant 5 ans. Un établissement noté C en 2024 peut avoir considérablement amélioré ses pratiques depuis, sans que cela apparaisse sur Qualiscope. À l'inverse, un établissement noté A peut avoir connu des difficultés (départ de personnel clé, changement de direction) depuis son évaluation.



De plus, depuis fin 2024, la HAS a durci sa méthodologie de calcul en supprimant les arrondis. Conséquence : les moyennes ont mécaniquement baissé par rapport aux premières évaluations. Un EHPAD évalué récemment avec un B aurait peut-être obtenu un A quelques mois plus tôt, avec les mêmes pratiques.



Le bon réflexe : regarder la date de l'évaluation et consulter les scores détaillés par chapitre, pas seulement la note globale. Un établissement avec un B mais un excellent score sur le chapitre "personne accompagnée" (3,8/4) peut être préférable à un A avec des résultats moyens sur ce critère essentiel.

Piège n°2 : confondre qualité administrative et qualité du quotidien C'est le piège le plus contre-intuitif : les EHPAD privés commerciaux arrivent en tête, avec 53% de notes A, contre seulement 23% pour les EHPAD publics. Pourtant, ces derniers disposent en moyenne de plus de personnel soignant par résident.



Explication : l'évaluation HAS mesure avant tout la formalisation des processus (documents, procédures, traçabilité), pas directement le temps passé auprès des résidents. Les grands groupes privés disposent d'équipes qualité au siège qui harmonisent les procédures. Les EHPAD publics, plus isolés, peinent à mobiliser les mêmes ressources administratives.



Un établissement peut exceller sur le papier tout en offrant un accompagnement humain moins personnalisé. Seuls 19% des EHPAD maîtrisent parfaitement les 18 critères "impératifs", ceux qui touchent à la sécurité et aux droits fondamentaux.



Le bon réflexe : ne jamais choisir un EHPAD sans visite préalable . Observez l'ambiance, la relation entre soignants et résidents, la propreté des espaces communs.

Piège n°3 : ignorer ce que Qualiscope ne mesure pas

La qualité de l'alimentation n'est pas directement évaluée. Renseignez-vous sur les menus, la présence d'un cuisinier sur place, l'adaptation aux régimes spécifiques.

n'est pas directement évaluée. Renseignez-vous sur les menus, la présence d'un cuisinier sur place, l'adaptation aux régimes spécifiques. Le taux de rotation du personnel ne figure pas dans les critères. Un turn-over élevé signifie une rupture constante des liens entre soignants et résidents.

ne figure pas dans les critères. Un turn-over élevé signifie une rupture constante des liens entre soignants et résidents. La disponibilité des équipes en cas d'urgence mérite des questions précises : combien de soignants sont présents la nuit ? Y a-t-il un médecin coordonnateur joignable ? Le bon réflexe : préparez une liste de questions concrètes à poser lors de la visite, au-delà de ce que Qualiscope vous apprend. Les critères Qualiscope passent à côté de plusieurs éléments pourtant déterminants :Le bon réflexe : préparez une liste de questions concrètes à poser lors de la visite, au-delà de ce que Qualiscope vous apprend.

Comment utiliser efficacement Qualiscope

Étape 1 : Rendez-vous sur has-sante.fr/qualiscope, tapez votre ville ou département. Identifiez les EHPAD géographiquement accessibles. Étape 2 : Éliminez les notes D. Ces établissements présentent des insuffisances documentées. Les notes C méritent en revanche une analyse approfondie.

Éliminez les notes D. Ces établissements présentent des insuffisances documentées. Les notes C méritent en revanche une analyse approfondie. Étape 3 : Comparez les scores détaillés par chapitre. Privilégiez les établissements performants sur "personne accompagnée" (bientraitance, dignité).

Comparez les scores détaillés par chapitre. Privilégiez les établissements performants sur "personne accompagnée" (bientraitance, dignité). Étape 4 : Consultez les "focus" et les axes d'amélioration, qui révèlent les forces et faiblesses concrètes.

Consultez les "focus" et les axes d'amélioration, qui révèlent les forces et faiblesses concrètes. Étape 5 : Visitez au moins 3 établissements présélectionnés. Qualiscope affine votre recherche, mais ne remplace jamais la visite sur place. Malgré ses limites, Qualiscope reste un outil précieux si vous l'utilisez correctement :

Sources

- Haute Autorité de Santé, Qualiscope, septembre 2025

- Haute Autorité de Santé, Référentiel d'évaluation des ESSMS, 2023

- Matières Grises, Évaluations HAS des EHPAD, décembre 2025