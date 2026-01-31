Actualité Médicale Pourquoi les femmes ayant eu un enfant après 33 ans vivent plus longtemps Par Fabrice Crozier | Publié le 31/01/2026 à 08:05 Avoir eu des enfants influence-t-il la durée de vie ? Des études européennes révèlent des résultats surprenants sur le lien entre grossesses et espérance de vie des femmes.

Un risque de décès réduit de 20% pour les mères Les femmes qui ont eu au moins un enfant présentent un risque de décès 20% inférieur à celles qui n'en ont pas eu. Ce chiffre, issu de la vaste étude européenne EPIC portant sur près de 323 000 femmes, bouscule certaines idées reçues sur la maternité. Plus surprenant encore : l'âge auquel vous avez eu vos enfants pourrait influencer directement votre espérance de vie.



Le secret se cache dans vos chromosomes L'explication tiendrait dans vos chromosomes. Les scientifiques ont découvert que les femmes ayant accouché tardivement possèdent des télomères plus longs. Ces structures situées aux extrémités de nos chromosomes raccourcissent avec l'âge. Elles fonctionnent comme une horloge biologique. Des télomères longs signifient un vieillissement cellulaire ralenti. Les hormones produites pendant la grossesse, notamment l'œstrogène, contribueraient à protéger ces marqueurs de longévité.



Êtes-vous concernée par cet effet protecteur ? Vous êtes concernée si vous êtes une femme ayant eu des enfants, quel que soit leur nombre. Les études montrent que le bénéfice existe dès le premier enfant. L'effet protecteur varie toutefois selon l'âge des grossesses. Les femmes ayant accouché entre 26 et 30 ans bénéficient d'une réduction optimale du risque de mortalité. Celles ayant eu leur dernier enfant après 33 ans présentent des caractéristiques génétiques associées à une longévité exceptionnelle.



Deux fois plus de chances de vivre jusqu'à 95 ans Les chiffres sont éloquents. Selon la Long Life Family Study, les femmes ayant accouché après 33 ans ont deux fois plus de chances de vivre jusqu'à 95 ans que celles ayant eu leur dernier enfant avant 29 ans. Une étude publiée dans Nature va plus loin : accoucher après 40 ans multiplie par quatre les probabilités de devenir centenaire. En France, où l'espérance de vie féminine atteint 85,9 ans, ces données prennent un relief particulier. Chaque année supplémentaire à l'âge de la dernière grossesse augmenterait de 5% les chances de longévité exceptionnelle.



Ce que ces résultats signifient vraiment

Ces résultats ne doivent pas inciter à retarder délibérément une grossesse. Les risques médicaux associés aux grossesses tardives restent réels. Les chercheurs soulignent que ce lien reflète probablement des prédispositions génétiques communes. Une femme capable de concevoir naturellement à un âge avancé possède un organisme qui vieillit plus lentement. Pour autant, d'autres facteurs influencent davantage la longévité : l'alimentation, l'activité physique, l'absence de tabac. L' Inserm rappelle que l'allaitement et une contraception orale (pour les non-fumeuses) sont également associés à une meilleure espérance de vie.

La question que les scientifiques n'ont pas encore tranchée Un détail échappe souvent aux lectrices de ces études. L'effet protecteur de la maternité concerne la mortalité toutes causes confondues : cancers, maladies cardiovasculaires, autres pathologies. Les mécanismes hormonaux en jeu restent partiellement incompris. Les scientifiques poursuivent leurs recherches pour déterminer si la grossesse allonge directement les télomères ou si elle constitue simplement un marqueur d'un vieillissement naturellement ralenti. Une question qui intéresse particulièrement les femmes approchant de la soixantaine : ces bénéfices se manifestent-ils déjà ou faut-il attendre le grand âge pour les observer ?

Ce qu'il faut retenir

Les femmes ayant eu au moins un enfant présentent un risque de décès 20% inférieur à celles qui n'en ont pas eu, Accoucher après 33 ans double les chances de vivre jusqu'à 95 ans. L'âge optimal pour bénéficier de l'effet protecteur maximal se situe entre 26 et 30 ans. Ces résultats ne doivent pas inciter à retarder une grossesse : le lien reflète des prédispositions génétiques. D'autres facteurs reproductifs influencent aussi la longévité : l'allaitement, la contraception orale (non-fumeuses) et un âge tardif des premières règles.

Sources

- Inserm, étude EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition), octobre 2015

- Long Life Family Study, revue Menopause, 2014

- New England Centenarian Study, Nature, 1997

- Insee, Bilan démographique 2025, janvier 2026





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