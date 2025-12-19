Pour bien vieillir : l'action sociale interrégime change d'échelle

Face au vieillissement de la population et à l’enjeu croissant de la prévention de la perte d’autonomie, l’action sociale interrégime des caisses de retraite renforce son périmètre.



Lancé il y a plus de dix ans, le dispositif « Pour bien vieillir » accueille aujourd’hui de nouveaux membres de poids : la Cipav, principale caisse de retraite des professions libérales, ainsi que plusieurs régimes spéciaux réunis au sein d’un club représenté par la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel Ferroviaire (CPR).





Une dynamique collective renforcée



Ces adhésions viennent consolider une politique commune déjà portée par des acteurs majeurs : la Caisse nationale de l’Assurance retraite, la CCMSA, la CNRACL (gérée par la Caisse des Dépôts) et l’Agirc-Arrco.



Ensemble, ces régimes partagent une ambition claire : accompagner les retraités à chaque étape de leur parcours afin de prévenir durablement la perte d’autonomie.



Dans un contexte marqué par la mise en œuvre progressive du service public départemental de l’autonomie, cette coordination élargie prend tout son sens.



Elle illustre la volonté des régimes de retraite de parler d’une seule voix et de diffuser une véritable culture commune de la prévention, en cohérence avec les objectifs de la loi « Bien vieillir ».





Une action de terrain, au plus près des retraités



Depuis onze ans, « Pour bien vieillir » se distingue par son ancrage local. Ateliers collectifs, conférences, accompagnement au numérique, actions de sensibilisation à la santé et au lien social : la prévention se déploie tout au long de l’année sur l’ensemble du territoire.



Cette offre s’appuie également sur un portail commun, poubienvieillir.fr, qui centralise ressources, conseils et informations pratiques à destination des retraités et des professionnels.





Des résultats concrets et mesurables



Le rapport d’activité 2024 « Pour bien vieillir », récemment publié, témoigne de l’ampleur du dispositif. En une seule année, plus de 10.300 actions de prévention ont été menées, dont 8.300 ateliers, réunissant près de 92.000 participants à travers la France.



Ces chiffres traduisent l’engagement constant des caisses de retraite dans la prévention de la perte d’autonomie et leur rôle structurant dans les politiques publiques territoriales liées au vieillissement.





Une ambition partagée pour le bien vieillir



L’entrée de la Cipav et des régimes spéciaux dans le programme marque une nouvelle phase de développement. Elle confirme la pertinence du modèle interrégime et la capacité des acteurs de la retraite à se mobiliser collectivement face aux défis démographiques à venir.



À l’heure où le vieillissement devient un enjeu central de cohésion sociale, « Pour bien vieillir » s’affirme comme un pilier opérationnel du futur service public de l’autonomie, au service d’un vieillissement actif, préventif et inclusif.