Actualité Médicale Pénurie de médecins : cette IA peut-elle mieux protéger les seniors ? Par Fabrice Crozier | Publié le 02/02/2026 à 09:14 | mis à jour le 13/02/2026 à 10:03 Déserts médicaux, polymédication, consultations de plus en plus complexes : les patients seniors sont les premiers touchés par la pénurie de médecins. Alors que le gouvernement peine à combler les trous dans la carte sanitaire, un nouvel outil d'intelligence artificielle, Senior+ by Claude Bernard IA, promet d'épauler les généralistes dans le suivi de leurs patients âgés. Mais peut-il vraiment changer la donne dans les territoires les plus fragiles ?

Ce qu'il faut retenir

30,2% des Français vivent dans un désert médical, et les seniors de plus de 65 ans sont les plus pénalisés par cette pénurie Senior+ by Claude Bernard IA, lancé le 30 janvier 2026, est un assistant IA intégré au logiciel du médecin pour mieux prendre en charge les patients âgés Les effets indésirables des médicaments causent plus de 130 000 hospitalisations et 10 000 décès par an, dont 45 à 70% évitables L'IA peut aider le médecin à gagner du temps, mais ne remplace ni les médecins manquants, ni les spécialistes absents des territoires ruraux Le pacte Bayrou de 2025 prévoit 151 zones rouges prioritaires, des médecins solidaires et 3 700 internes en renfort à la rentrée 2026 La question clé reste le déploiement réel de cet outil dans les zones où les médecins en ont le plus besoin

Un Français sur trois dans un désert médical : les seniors en première ligne 30,2% de la population vit dans un désert médical, selon un rapport sénatorial de 2022 repris par



Au 1er janvier 2025, la France comptait 100 000 médecins généralistes en activité, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (69,8 généralistes pour 100 000 habitants, contre 117 en moyenne nationale, selon le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM, Atlas 2025).



Pour les seniors, les conséquences sont directes. Les délais de rendez-vous s'allongent, parfois jusqu'à six mois chez un spécialiste. Et 1,6 million de Français renoncent chaque année à des soins. Dans les zones rurales, les personnes vivant en milieu très peu dense reçoivent 16% de soins hospitaliers en moins que la moyenne nationale. En France,, selon un rapport sénatorial de 2022 repris par Vie publique . Près d'un Français sur trois peine à accéder à un médecin dans des délais raisonnables. Et les plus de 65 ans paient le prix fort : moins mobiles, souvent atteints de plusieurs maladies, ils ont besoin d'un suivi régulier que leur territoire ne peut plus leur offrir.Au 1er janvier 2025, la France comptaiten activité, selon la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ( DREES ). Si les effectifs repartent à la hausse (+1%), la densité médicale reste très inégale. Certains départements comme l'Eure-et-Loir n'affichent que, contre 117 en moyenne nationale, selon le Conseil national de l'Ordre des médecins (CNOM, Atlas 2025).Pour les seniors, les conséquences sont directes. Les délais de rendez-vous s'allongent, parfois jusqu'à six mois chez un spécialiste. Et. Dans les zones rurales, les personnes vivant en milieu très peu dense reçoiventque la moyenne nationale.

Senior+ by Claude Bernard IA : un assistant pour les consultations complexes 150 000 professionnels de santé, a annoncé ce vendredi 30 janvier 2026 le lancement de Senior+ by Claude Bernard IA. Cet assistant d'intelligence artificielle est conçu pour accompagner les médecins généralistes lors des consultations avec leurs patients âgés.



Concrètement, Senior+ s'intègre dans le logiciel que le médecin utilise au quotidien. Il affiche automatiquement des informations médicales adaptées au profil du patient. L'outil vise quatre objectifs : offrir une vision globale de l'état de santé du patient, réduire les effets indésirables des médicaments (les « risques iatrogènes »), donner accès aux recommandations officielles les plus récentes, et optimiser la coordination entre soignants.



L'enjeu est considérable. Les patients de 75 ans et plus prennent le plus souvent plusieurs médicaments chaque jour. Or ces effets indésirables sont responsables chaque année de plus de 130 000 hospitalisations et de plus de 10 000 décès en France, selon l'Assurance Maladie et la base 45 et 70% de ces accidents seraient évitables. Dans un désert médical, où le médecin dispose de peu de temps par consultation, le risque d'erreur médicamenteuse est mécaniquement plus élevé. C'est dans ce contexte que Cegedim, éditeur de la base de médicaments Claude Bernard utilisée par, a annoncé cele lancement de. Cet assistant d'intelligence artificielle est conçu pour accompagner les médecins généralistes lors des consultations avec leurs patients âgés.Concrètement, Senior+ s'intègre dans le logiciel que le médecin utilise au quotidien. Il affiche automatiquement des informations médicales adaptées au profil du patient. L'outil vise quatre objectifs : offrir une vision globale de l'état de santé du patient, réduire les effets indésirables des médicaments (les « risques iatrogènes »), donner accès aux recommandations officielles les plus récentes, et optimiser la coordination entre soignants.L'enjeu est considérable. Les patients de 75 ans et plus prennent le plus souvent plusieurs médicaments chaque jour. Or ces effets indésirables sont responsables chaque année de plus deet de plus deen France, selon l'Assurance Maladie et la base Claude Bernard . Entre. Dans un désert médical, où le médecin dispose de peu de temps par consultation, le risque d'erreur médicamenteuse est mécaniquement plus élevé.

Sans IA Médecin seul en désert médical ⏱️ Temps de recherche d'informations Manuel, chronophage 💊 Détection interactions médicamenteuses Dépend de la vigilance du médecin 📄 Accès aux recommandations officielles Recherche manuelle, pas toujours à jour Avec IA Médecin assisté par Senior+ ⏱️ Temps de recherche d'informations Automatique, instantané 💊 Détection interactions médicamenteuses Alertes automatiques contextualisées 📄 Accès aux recommandations officielles Automatisé et mis à jour en continu

Ce que l'IA peut faire (et ne peut pas faire) en zone sous-dotée La vraie question est de savoir si ce type d'outil peut aider les médecins isolés dans les territoires sous-dotés. Un généraliste seul dans un canton rural, avec une patientèle vieillissante et pas de spécialiste à moins de 50 kilomètres, n'a pas les mêmes besoins qu'un médecin en centre-ville.



D'un côté, l'IA peut faire gagner un temps précieux. En affichant automatiquement les alertes sur les interactions médicamenteuses, Senior+ pourrait permettre au médecin de se concentrer sur l'échange humain plutôt que sur la recherche d'informations. C'est d'autant plus utile que la tranche des 75-84 ans va augmenter de 50% entre 2021 et 2030, selon un compte rendu du Sénat.



De l'autre, l'IA ne remplace ni le médecin absent, ni le spécialiste introuvable. Elle ne réduit pas les 50 kilomètres jusqu'au premier service d'urgence. Et elle suppose un logiciel compatible, une connexion internet fiable et du temps pour se familiariser avec l'outil. Autant de conditions pas toujours réunies dans les zones isolées.



L'Inserm le rappelle : le risque existe que le médecin « abdique devant la machine ». L'IA en santé doit rester un outil d'aide à la décision, pas un substitut au jugement médical.

Pacte Bayrou, zones rouges : ce que le gouvernement met déjà en place Le gouvernement n'a pas attendu l'IA pour agir. Le pacte présenté par François Bayrou le 25 avril 2025 prévoit une mission de solidarité territoriale : chaque médecin en zone bien dotée pourrait consacrer jusqu'à deux jours par mois à des consultations dans les 151 zones rouges identifiées en juin 2025. Ces territoires regroupent plus de 2,5 millions de Français.



À la rentrée 2026, plus de 3 700 internes de 4e année de médecine générale exerceront sur l'ensemble du territoire, avec des incitations à s'installer en zone sous-dense. Le gouvernement table sur 50 millions de consultations supplémentaires par an grâce à ces mesures.



Dans ce paysage, Senior+ pourrait jouer un rôle complémentaire. Non pas en remplaçant les médecins manquants, mais en aidant ceux qui restent à mieux prendre en charge des patients de plus en plus complexes. La promesse est celle d'un temps médical mieux utilisé, un argument qui parle aux médecins débordés des zones fragiles.



Reste la question du déploiement. Senior+ sera accessible via les logiciels partenaires de Claude Bernard. Cegedim précise que l'outil repose sur des données scientifiques propriétaires et un hébergement 100% français. Mais rien n'est dit sur le calendrier pour les médecins en zone sous-dense, ni sur un accompagnement spécifique pour ces praticiens isolés.

L'IA ne sauvera pas les déserts médicaux, mais elle peut aider L'IA médicale n'est pas une baguette magique contre les déserts médicaux. Elle ne construira pas de maison de santé et ne formera pas de nouveaux médecins. Mais dans un système sous tension, chaque outil qui aide un généraliste à mieux soigner mérite attention.



Senior+ arrive à un moment où les médecins, en première ligne face au vieillissement, ont besoin de toute l'aide disponible. L'enjeu n'est pas de savoir si l'IA va sauver les déserts médicaux. C'est de savoir si elle sera accessible là où on en a le plus besoin.



Pour les 6 à 7 millions de Français sans médecin traitant, la réponse ne viendra ni d'un algorithme seul, ni d'un plan gouvernemental seul. Elle viendra de la combinaison de toutes les solutions : humaines, organisationnelles et technologiques.

Sources :

- DREES, Démographie des professionnels de santé au 1er janvier 2025, 28 juillet 2025

- Vie publique, Accès aux soins : quelle équité territoriale face aux déserts médicaux, 14 avril 2022

- Cegedim / Claude Bernard, communiqué de presse Senior+, 30 janvier 2026

- Info.gouv.fr, Le pacte du Gouvernement pour lutter contre les déserts médicaux, 25 avril 2025

- Assurance Maladie, Iatrogénie médicamenteuse, ameli.fr

- Inserm, Intelligence artificielle et santé





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