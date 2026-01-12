Pension de réversion : le piège du partage avec l'ex-conjoint qui peut vous faire perdre jusqu'à 96 000 €

Le mécanisme du piège
Contrairement à une idée répandue, le divorce ne supprime pas vos droits à la pension de réversion de votre ex-conjoint. En tant qu'ex-époux, vous êtes assimilé à un conjoint survivant et pouvez prétendre à cette prestation, sous réserve de remplir les conditions d'âge (55 ans) et de ressources.
Le piège survient lorsque le défunt s'est remarié après votre divorce. Dans ce cas, la pension de réversion n'est pas doublée : elle est partagée entre tous les ayants droit — le conjoint survivant actuel et le ou les ex-conjoints — au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Ce calcul s'effectue de date à date, arrondi au mois inférieur. Concrètement, si votre mariage a duré 15 ans et que le second mariage du défunt a duré 10 ans, vous toucherez 60 % de la pension de réversion (15/25), tandis que le conjoint survivant en percevra 40 % (10/25).
Ce mécanisme s'applique à tous les régimes : régime général, Agirc-Arrco, fonction publique, régimes spéciaux.
Le piège survient lorsque le défunt s'est remarié après votre divorce. Dans ce cas, la pension de réversion n'est pas doublée : elle est partagée entre tous les ayants droit — le conjoint survivant actuel et le ou les ex-conjoints — au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Ce calcul s'effectue de date à date, arrondi au mois inférieur. Concrètement, si votre mariage a duré 15 ans et que le second mariage du défunt a duré 10 ans, vous toucherez 60 % de la pension de réversion (15/25), tandis que le conjoint survivant en percevra 40 % (10/25).
Ce mécanisme s'applique à tous les régimes : régime général, Agirc-Arrco, fonction publique, régimes spéciaux.
Êtes-vous concernée ?
Vous êtes directement impactés si vous êtes dans l'une de ces situations :
Attention aux différences entre régimes : dans le régime général et l'Agirc-Arrco, vous conservez vos droits même si vous vous êtes vous-même remariée après le divorce. En revanche, dans la fonction publique, le remariage, le Pacs ou même le concubinage vous fait perdre définitivement vos droits à la réversion.
Point méconnu : chaque ex-conjoint doit faire sa propre demande de pension de réversion. La caisse de retraite ne vous contactera pas automatiquement au décès de votre ex-époux. Si vous ne faites pas la démarche, vous perdez vos droits sans que personne ne vous prévienne.
- Vous êtes divorcée et non remariée, et votre ex-conjoint s'est remarié de son côté
- Vous êtes le conjoint survivant d'une personne qui avait été mariée précédemment
- Votre ex-conjoint a eu plusieurs mariages successifs (la pension sera partagée entre tous)
Point méconnu : chaque ex-conjoint doit faire sa propre demande de pension de réversion. La caisse de retraite ne vous contactera pas automatiquement au décès de votre ex-époux. Si vous ne faites pas la démarche, vous perdez vos droits sans que personne ne vous prévienne.
Combien pouvez-vous perdre ?
L'impact financier peut être considérable, surtout si le second mariage a été long.
Exemple 1 — Mariage court après divorce :
Martine a été mariée 25 ans avec Jean avant de divorcer. Jean s'est remarié et est resté 5 ans avec sa nouvelle épouse avant de décéder. La pension de réversion de 600 € sera partagée ainsi :
Exemple 2 — Mariage long après divorce :
Pierre a été marié 10 ans avec Sophie, puis 20 ans avec Claire avant de décéder. Pour une pension de réversion de 600 € :
Sur 20 ans de retraite, Sophie percevra 48 000 € au lieu des 144 000 € qu'elle aurait touchés si Pierre ne s'était pas remarié. Une différence de 96 000 €.
Exemple 1 — Mariage court après divorce :
Martine a été mariée 25 ans avec Jean avant de divorcer. Jean s'est remarié et est resté 5 ans avec sa nouvelle épouse avant de décéder. La pension de réversion de 600 € sera partagée ainsi :
- Martine (ex-épouse) : 600 € × 25/30 = 500 €/mois
- Nouvelle épouse : 600 € × 5/30 = 100 €/mois
Pierre a été marié 10 ans avec Sophie, puis 20 ans avec Claire avant de décéder. Pour une pension de réversion de 600 € :
- Sophie (ex-épouse) : 600 € × 10/30 = 200 €/mois
- Claire (veuve) : 600 € × 20/30 = 400 €/mois
Comment éviter ce piège ?
1. Conservez précieusement vos documents
Gardez votre livret de famille du premier mariage, votre jugement de divorce et tout document prouvant les dates exactes de votre union. Ces pièces seront indispensables pour calculer votre quote-part.
2. Renseignez-vous sur la situation de votre ex
En cas de décès de votre ex-conjoint, vérifiez s'il s'était remarié pour anticiper un éventuel partage. L'acte de décès mentionne la situation matrimoniale.
3. Faites votre demande rapidement
Dès que vous apprenez le décès, contactez la caisse de retraite du défunt. La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 4 mois pour le régime de base. Chaque mois perdu est définitivement perdu.
4. Utilisez le simulateur officiel
Le portail Info-Retraite.fr permet de simuler vos droits et d'effectuer une demande unique pour tous les régimes.
5. N'oubliez pas la réversion complémentaire
Le partage s'applique aussi à l'Agirc-Arrco. Faites une demande distincte via le site Agirc-Arrco.
Gardez votre livret de famille du premier mariage, votre jugement de divorce et tout document prouvant les dates exactes de votre union. Ces pièces seront indispensables pour calculer votre quote-part.
2. Renseignez-vous sur la situation de votre ex
En cas de décès de votre ex-conjoint, vérifiez s'il s'était remarié pour anticiper un éventuel partage. L'acte de décès mentionne la situation matrimoniale.
3. Faites votre demande rapidement
Dès que vous apprenez le décès, contactez la caisse de retraite du défunt. La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 4 mois pour le régime de base. Chaque mois perdu est définitivement perdu.
4. Utilisez le simulateur officiel
Le portail Info-Retraite.fr permet de simuler vos droits et d'effectuer une demande unique pour tous les régimes.
5. N'oubliez pas la réversion complémentaire
Le partage s'applique aussi à l'Agirc-Arrco. Faites une demande distincte via le site Agirc-Arrco.
Sources
- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026
-Service des Retraites de l'État, La veuve, le veuf et les ex-conjoints, 2025
- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026
-Service des Retraites de l'État, La veuve, le veuf et les ex-conjoints, 2025