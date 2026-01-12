Retraite

Pension de réversion : le piège du partage avec l'ex-conjoint qui peut vous faire perdre jusqu'à 96 000 €

Par Fabrice Crozier | Publié le 12/01/2026 à 06:00 | mis à jour le 09/01/2026 à 16:48

Vous êtes divorcé et pensez toucher la totalité de la pension de réversion de votre ex-conjoint décédé ? Si celui-ci s'était remarié, vous devrez partager au prorata de la durée de chaque mariage. Plusieurs millions de personnes sont concernées. Voici comment connaître votre part réelle et protéger vos droits.



Le mécanisme du piège Contrairement à une idée répandue, le divorce ne supprime pas vos droits à la pension de réversion de votre ex-conjoint. En tant qu'ex-époux, vous êtes assimilé à un conjoint survivant et pouvez prétendre à cette prestation, sous réserve de remplir les conditions d'âge (55 ans) et de ressources.



Le piège survient lorsque le défunt s'est remarié après votre divorce. Dans ce cas, la pension de réversion n'est pas doublée : elle est partagée entre tous les ayants droit — le conjoint survivant actuel et le ou les ex-conjoints — au prorata de la durée respective de chaque mariage.



Ce calcul s'effectue de date à date, arrondi au mois inférieur. Concrètement, si votre mariage a duré 15 ans et que le second mariage du défunt a duré 10 ans, vous toucherez 60 % de la pension de réversion (15/25), tandis que le conjoint survivant en percevra 40 % (10/25).



Ce mécanisme s'applique à tous les régimes : régime général, Agirc-Arrco, fonction publique, régimes spéciaux.

Êtes-vous concernée ?

Vous êtes divorcée et non remariée , et votre ex-conjoint s'est remarié de son côté

, et votre ex-conjoint s'est remarié de son côté Vous êtes le conjoint survivant d'une personne qui avait été mariée précédemment

d'une personne qui avait été mariée précédemment Votre ex-conjoint a eu plusieurs mariages successifs (la pension sera partagée entre tous) Attention aux différences entre régimes : dans le régime général et l'Agirc-Arrco, vous conservez vos droits même si vous vous êtes vous-même remariée après le divorce. En revanche, dans la fonction publique, le remariage, le Pacs ou même le concubinage vous fait perdre définitivement vos droits à la réversion.



Point méconnu : chaque ex-conjoint doit faire sa propre demande de pension de réversion. La caisse de retraite ne vous contactera pas automatiquement au décès de votre ex-époux. Si vous ne faites pas la démarche, vous perdez vos droits sans que personne ne vous prévienne. Vous êtes directement impactés si vous êtes dans l'une de ces situations :dans le régime général et l'Agirc-Arrco, vous conservez vos droits même si vous vous êtes vous-même remariée après le divorce. En revanche, dans la, le remariage, le Pacs ou même le concubinage vous fait perdre définitivement vos droits à la réversion.chaque ex-conjoint doit faire sa propre demande de pension de réversion. La caisse de retraite ne vous contactera pas automatiquement au décès de votre ex-époux. Si vous ne faites pas la démarche, vous perdez vos droits sans que personne ne vous prévienne.

Combien pouvez-vous perdre ?



Exemple 1 — Mariage court après divorce :

Martine a été mariée 25 ans avec Jean avant de divorcer. Jean s'est remarié et est resté 5 ans avec sa nouvelle épouse avant de décéder. La pension de réversion de 600 € sera partagée ainsi :

Martine (ex-épouse) : 600 € × 25/30 = 500 €/mois

Nouvelle épouse : 600 € × 5/30 = 100 €/mois Exemple 2 — Mariage long après divorce :

Pierre a été marié 10 ans avec Sophie, puis 20 ans avec Claire avant de décéder. Pour une pension de réversion de 600 € :

Sophie (ex-épouse) : 600 € × 10/30 = 200 €/mois

Claire (veuve) : 600 € × 20/30 = 400 €/mois Sur 20 ans de retraite, Sophie percevra 48 000 € au lieu des 144 000 € qu'elle aurait touchés si Pierre ne s'était pas remarié. Une différence de 96 000 €. L'impact financier peut être considérable, surtout si le second mariage a été long.Martine a été mariée 25 ans avec Jean avant de divorcer. Jean s'est remarié et est resté 5 ans avec sa nouvelle épouse avant de décéder. La pension de réversion de 600 € sera partagée ainsi :Pierre a été marié 10 ans avec Sophie, puis 20 ans avec Claire avant de décéder. Pour une pension de réversion de 600 € :Sur 20 ans de retraite, Sophie percevraau lieu des 144 000 € qu'elle aurait touchés si Pierre ne s'était pas remarié. Une différence de

Comment éviter ce piège ? 1. Conservez précieusement vos documents

Gardez votre livret de famille du premier mariage, votre jugement de divorce et tout document prouvant les dates exactes de votre union. Ces pièces seront indispensables pour calculer votre quote-part.



2. Renseignez-vous sur la situation de votre ex

En cas de décès de votre ex-conjoint, vérifiez s'il s'était remarié pour anticiper un éventuel partage. L'acte de décès mentionne la situation matrimoniale.



3. Faites votre demande rapidement

Dès que vous apprenez le décès, contactez la caisse de retraite du défunt. La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 4 mois pour le régime de base. Chaque mois perdu est définitivement perdu.



4. Utilisez le simulateur officiel

Le portail



5. N'oubliez pas la réversion complémentaire

Le partage s'applique aussi à l'Agirc-Arrco. Faites une demande distincte via Gardez votre livret de famille du premier mariage, votre jugement de divorce et tout document prouvant les dates exactes de votre union. Ces pièces seront indispensables pour calculer votre quote-part.En cas de décès de votre ex-conjoint, vérifiez s'il s'était remarié pour anticiper un éventuel partage. L'acte de décès mentionne la situation matrimoniale.Dès que vous apprenez le décès, contactez la caisse de retraite du défunt. La pension de réversion n'est pas rétroactive au-delà de 4 mois pour le régime de base. Chaque mois perdu est définitivement perdu.Le portail Info-Retraite.fr permet de simuler vos droits et d'effectuer une demande unique pour tous les régimes.Le partage s'applique aussi à l'Agirc-Arrco. Faites une demande distincte via le site Agirc-Arrco

Sources

- Service-public.fr, Pension de réversion de l'Assurance retraite, vérifié le 1er janvier 2026

-Service des Retraites de l'État, La veuve, le veuf et les ex-conjoints, 2025

