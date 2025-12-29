Retraite Pension de réversion : la vraie durée de mariage exigée selon votre régime Par Fabrice Crozier | Publié le 29/12/2025 à 08:19 Faut-il avoir été marié pendant plusieurs années pour toucher la pension de réversion de son conjoint décédé ? Contrairement aux idées reçues, la réponse varie selon que votre époux travaillait dans le privé ou la fonction publique. Et pour les couples pacsés ou en concubinage, la règle est sans appel. Partager : W f X in @

Régime général : aucune durée de mariage minimum Si votre conjoint décédé a travaillé dans le secteur privé et cotisé au régime général de la Sécurité sociale, la durée de votre mariage n'a aucune importance. Que vous ayez été mariés 6 mois ou 40 ans, vous pouvez prétendre à la pension de réversion dans les mêmes conditions.



C'est l'une des spécificités du régime général, confirmée par le site officiel Service-public.fr : « La durée du mariage n'est pas prise en considération ». Cette règle vaut également pour les ex-conjoints divorcés, qui conservent leurs droits à réversion même après la séparation.



En revanche, trois conditions restent incontournables : avoir au moins 55 ans, avoir été légalement marié avec le défunt (et non pacsé ou en concubinage), et respecter les plafonds de ressources fixés chaque année.

Fonction publique : 4 ans de mariage ou un enfant au moins une des conditions suivantes :

Avoir été marié au moins 4 ans avec le fonctionnaire décédé

avec le fonctionnaire décédé Avoir eu au moins un enfant issu de ce mariage (y compris les enfants nés avant le mariage et reconnus)

issu de ce mariage (y compris les enfants nés avant le mariage et reconnus) S'être marié au moins 2 ans avant la mise à la retraite du fonctionnaire

la mise à la retraite du fonctionnaire Le défunt percevait une pension d'invalidité et le mariage a eu lieu avant l'événement à l'origine de cette invalidité Autre différence majeure : si vous vous remettez en couple après le décès (remariage, PACS ou concubinage), vous perdez définitivement votre droit à la pension de réversion dans la fonction publique. Ce n'est pas le cas dans le régime général, où la vie en couple n'entraîne aucune suppression. Les règles sont bien plus strictes pour les conjoints de fonctionnaires, militaires et agents publics. Pour bénéficier de la pension de réversion, vous devez remplirdes conditions suivantes :Autre différence majeure : si vous vous remettez en couple après le décès (remariage, PACS ou concubinage), vousvotre droit à la pension de réversion dans la fonction publique. Ce n'est pas le cas dans le régime général, où la vie en couple n'entraîne aucune suppression.

PACS et concubinage : aucun droit à la réversion C'est l'un des angles morts les plus douloureux du système de retraite français : ni le PACS ni le concubinage ne donnent droit à une pension de réversion, quel que soit le régime du défunt. Même après 30 ans de vie commune, le partenaire survivant n'a aucun droit sur la retraite de son compagnon décédé.



Cette règle fait régulièrement l'objet de débats. Le Conseil d'orientation des retraites (COR) a d'ailleurs remis en décembre 2025 un rapport explorant la possibilité d'étendre la réversion aux couples non mariés. Mais pour l'heure, aucune réforme n'est à l'ordre du jour.



Si vous êtes pacsé ou en concubinage et souhaitez protéger votre partenaire, d'autres solutions existent : assurance-vie, testament, donation entre vifs. Mais aucune ne remplacera la sécurité financière qu'offre la pension de réversion aux couples mariés.

Plusieurs mariages : comment la réversion est-elle partagée ? Si le défunt a été marié plusieurs fois, la pension de réversion est partagée entre le conjoint survivant et les ex-conjoints divorcés. Le partage se fait proportionnellement à la durée de chaque mariage, calculée de date à date et arrondie au mois inférieur.



Prenons un exemple concret : Marie a été mariée 10 ans avec Paul, qui s'est ensuite remarié avec Sophie pendant 20 ans avant de décéder. La pension de réversion sera répartie ainsi : un tiers pour Marie, deux tiers pour Sophie. Ce calcul s'applique dans le régime général comme dans la fonction publique.



Lorsque l'un des bénéficiaires décède à son tour, sa part est automatiquement redistribuée aux autres ayants droit. Mais attention : ce recalcul n'est pas automatique. Il faut signaler le décès à sa caisse de retraite et fournir un acte de décès pour déclencher la révision.

Vérifiez vos droits avant qu'il ne soit trop tard Face à la complexité des règles, une vérification s'impose. L'Assurance Retraite propose un simulateur en ligne qui permet d'évaluer vos droits potentiels à la pension de réversion selon votre situation familiale et le parcours professionnel de votre conjoint.



Connectez-vous sur info-retraite.fr ou lassuranceretraite.fr pour accéder à ce service gratuit. Vous pourrez également y effectuer votre demande en ligne le moment venu, via le service « Demander une retraite de réversion » qui transmet automatiquement votre dossier à tous les régimes concernés.



Si vous êtes pacsé et souhaitez sécuriser l'avenir de votre partenaire, le mariage reste la seule solution pour lui ouvrir des droits à réversion. Une décision à prendre en connaissance de cause, notamment si l'un de vous est en mauvaise santé ou approche de l'âge de la retraite.

Sources

- Service-public.fr, « Pension de réversion du régime général - Défunt ayant travaillé dans le privé », consulté le 29 décembre 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35774

- Service-public.fr, « Pension de réversion en cas de décès d'un fonctionnaire », consulté le 29 décembre 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21819

- Service-public.fr, « Mariage, Pacs ou concubinage (union libre) : quelles différences ? », consulté le 29 décembre 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14485

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