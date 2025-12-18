Retraite Pension de réversion 2026 : le nouveau plafond de ressources à ne pas dépasser pour toucher vos droits Par Fabrice Crozier | Publié le 18/12/2025 à 11:19 | mis à jour le 11/02/2026 à 08:22 C'est l'un des piliers les plus fragiles de notre système de retraite, et pourtant l'un des plus essentiels pour des millions de veufs et de veuves. En 2026, les conditions d'attribution de la pension de réversion se durcissent avec la mise à jour des plafonds de ressources annuels. Si de nombreux articles alarmistes circulent sur Google Actualités ce matin, il est primordial de distinguer le vrai du faux. Pour la retraite de base comme pour la complémentaire Agirc-Arrco, les règles de calcul et les conditions de ressources évoluent au 1er janvier. Senioractu a épluché les textes officiels pour vous livrer le barème exact et les astuces légales pour protéger votre niveau de vie après la perte de votre conjoint. Partager : W f X in @

Retraite de base : le nouveau plafond de 25 056 € pour 2026 La pension de réversion du régime général (Cnav, Carsat) reste soumise à une condition de ressources très stricte. Pour 2026, suite à la revalorisation de 1,8 % des seuils de la Sécurité sociale, le plafond de ressources annuel pour une personne vivant seule est fixé à 25 056 € brut. Si vous vivez en couple (remariage, Pacs ou concubinage), ce plafond est porté à 40 090 €.



Il est crucial de comprendre que si vos revenus personnels (pensions propres, revenus locatifs, placements) dépassent ces montants, votre droit à la réversion peut être réduit, voire totalement supprimé. Attention : le calcul de la réversion est "cristallisé" (définitivement fixé) au moment où vous liquidez l'ensemble de vos propres retraites personnelles. Avant cette date, toute variation de vos revenus peut entraîner une révision du montant versé par la caisse. C'est ce mécanisme, souvent mal compris, qui explique pourquoi certains retraités voient leur pension de réversion baisser subitement après une petite hausse de leur propre retraite de base.

Réversion Agirc-Arrco : pourquoi il n'y a pas de plafond de ressources pension de réversion complémentaire (Agirc-Arrco) n'est soumise à aucune condition de ressources. Peu importe que vous gagniez 10 000 ou 50 000 € par an, vous avez droit à 60 % de la retraite complémentaire que percevait ou aurait dû percevoir votre conjoint décédé.



Cependant, deux conditions majeures demeurent en 2026 pour ce régime :

Le mariage : Seul le mariage ouvre droit à la réversion. Le Pacs et le concubinage restent totalement exclus du dispositif Agirc-Arrco.

Seul le mariage ouvre droit à la réversion. Le Pacs et le concubinage restent totalement exclus du dispositif Agirc-Arrco. Le non-remariage : Si vous vous remariez, vous perdez définitivement tout droit à la réversion de votre ex-conjoint décédé pour la part complémentaire, et ce, sans aucun recours possible. Pour de nombreux lecteurs de Senioractu, le choix du remariage après 60 ans doit donc être mûrement réfléchi d'un point de vue financier, car il peut entraîner une perte de revenus annuelle se chiffrant en milliers d'euros. Contrairement à la retraite de base, la(Agirc-Arrco) n'est soumise à aucune condition de ressources. Peu importe que vous gagniez 10 000 ou 50 000 € par an, vous avez droit àde la retraite complémentaire que percevait ou aurait dû percevoir votre conjoint décédé.Cependant, deux conditions majeures demeurent en 2026 pour ce régime :Pour de nombreux lecteurs de Senioractu, le choix du remariage après 60 ans doit donc être mûrement réfléchi d'un point de vue financier, car il peut entraîner une perte de revenus annuelle se chiffrant en milliers d'euros.

L'impact des trimestres enfants sur votre calcul de réversion Une nouveauté de la réforme 2026 concerne l'intégration des droits familiaux dans le calcul de la réversion. Les majorations de 10 % pour avoir élevé au moins trois enfants sont désormais systématiquement reportées sur la pension de réversion, tant au régime de base qu'à l'Agirc-Arrco.



De plus, pour les femmes ayant eu des carrières hachées, la loi 2026 permet une meilleure prise en compte des trimestres d'éducation dans le calcul de la "pension théorique" du défunt. Si votre conjoint est décédé avant d'avoir pris sa retraite, la caisse calcule ce qu'il aurait touché au taux plein. Grâce aux nouveaux dispositifs de surcote parentale, ce montant de référence est souvent plus élevé qu'auparavant, ce qui booste mécaniquement le montant de votre réversion. Il est impératif de vérifier sur votre espace personnel que tous vos enfants ont bien été déclarés pour bénéficier de cette majoration automatique de 10 %.

Le piège des placements financiers et de l'assurance-vie C'est le point qui génère le plus de litiges avec les caisses de retraite en 2026 : la prise en compte du patrimoine dans les ressources pour la réversion de base. Pour l'administration, vos placements (Livret A, LDDS, Assurance-vie) sont censés vous rapporter un revenu théorique de 3 % par an.



Même si vos placements ne vous rapportent rien réellement, la Carsat intégrera ces 3 % de la valeur totale de votre épargne dans le calcul de vos ressources annuelles. Par exemple, si vous possédez 100 000 € d'épargne, la caisse considérera que vous avez 3 000 € de revenus annuels supplémentaires, ce qui peut vous faire dépasser le fameux plafond de 25 056 €. Seule la résidence principale est exclue de ce calcul de ressources théoriques. Il est donc souvent plus judicieux, fiscalement parlant, d'investir ses économies dans l'amélioration de son logement plutôt que de les laisser dormir sur des comptes qui pourraient amputer votre pension de réversion.

La pension de réversion est-elle versée à vie ? C'est l'une des questions les plus fréquentes chez les veufs et les veuves : une fois accordée, la pension de réversion est-elle garantie jusqu'à la fin de la vie ? La réponse est oui, en principe. La pension de réversion, qu'elle provienne du régime de base ou de la complémentaire Agirc-Arrco, est versée chaque mois sans limite de durée, tant que les conditions d'attribution restent remplies.



Mais c'est précisément cette nuance — « tant que les conditions restent remplies » — qui piège de nombreux retraités. Car plusieurs situations peuvent entraîner une réduction, voire une suppression définitive de cette pension.



Pour la retraite de base (Cnav, Carsat), la pension de réversion est révisable en cas de variation de vos ressources. Si vos revenus augmentent et dépassent le plafond de 25 001,60 € par an (personne seule) ou 40 002,56 € (couple), le montant peut être réduit ou suspendu. Un remariage, un Pacs ou même un concubinage ne supprime pas votre droit, mais les revenus de votre nouveau foyer sont alors pris en compte dans le calcul. Bonne nouvelle : une fois toutes vos retraites personnelles liquidées, le montant de votre réversion de base est « cristallisé » et ne peut plus être révisé.



Pour la retraite complémentaire Agirc-Arrco, la règle est plus sévère : aucune condition de ressources ne s'applique, mais le remariage entraîne la suppression définitive et irréversible de la pension de réversion complémentaire. Ni le Pacs ni le concubinage ne remettent en cause ce versement. C'est un point crucial à connaître avant de se remarier.



En résumé, la réversion est bien conçue pour durer toute la vie. Mais un changement de situation — hausse de revenus, remariage — peut la faire baisser ou disparaître. Il est donc essentiel de signaler tout changement de situation à votre caisse et de simuler l'impact financier d'un remariage avant de prendre une décision.

Demander sa réversion en 2026 : le service en ligne unique Pour simplifier ces démarches souvent douloureuses, le portail info-retraite.fr propose désormais un service de "Demande de réversion unique". En une seule fois, vous pouvez solliciter tous les régimes auxquels votre conjoint a cotisé durant sa carrière (base, complémentaire, fonction publique, etc.).



Dès le décès, vous disposez d'un délai de 12 mois pour déposer votre demande et bénéficier d'un effet rétroactif au premier jour du mois suivant le décès. Passé ce délai, vous perdrez les mois d'arriérés. En 2026, la plateforme permet également de simuler en temps réel l'impact d'une reprise d'activité (cumul emploi-retraite) sur votre réversion de base, afin d'éviter les mauvaises surprises et les demandes de remboursement de "trop-perçus" qui empoisonnent la vie de milliers de veuves chaque année.

Sources :

- Assurance Retraite (Cnav) : "Barèmes et plafonds de ressources 2026 pour la réversion".

- Agirc-Arrco : "Le guide de la réversion complémentaire sans conditions de ressources".

- Vie-Publique.fr : "Réforme des retraites : ce qui change pour les droits familiaux et la réversion".

- Légifrance : Code de la sécurité sociale, articles R353-1 et suivants.

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