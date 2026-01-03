Retraite

Pension de base +0,9% : le piège du calendrier qui va décevoir des millions de retraités en janvier

La revalorisation de 0,9% des pensions de retraite de base est bien effective au 1er janvier 2026. Pourtant, vous ne verrez aucune différence sur votre compte bancaire ce mois-ci. Explication d'un décalage que beaucoup ignorent.



Pourquoi votre pension de janvier reste inchangée Si vous attendiez une augmentation dès le premier virement de l'année, préparez-vous à une déception. Le versement que vous recevrez début janvier correspond en réalité à votre pension de décembre 2025. C'est le principe du paiement à terme échu : les caisses de retraite versent chaque mois la pension du mois précédent.



Concrètement, le virement du 9 janvier 2026 sur votre compte correspond à votre pension de décembre, calculée sur les anciens montants. La revalorisation de 0,9% s'applique bien au 1er janvier 2026, mais elle ne sera visible que sur le versement de février, qui correspond à la pension de janvier.



Pour les retraités du régime général (Cnav, Carsat), la date à retenir est le 9 février 2026. C'est à cette date que vous constaterez enfin la hausse promise sur votre compte bancaire.

Combien allez-vous réellement gagner ?

Pension de 800€ : +7,20€ par mois, soit 86€ sur l'année

Pension de 1 000€ : +9€ par mois, soit 108€ sur l'année

Pension de 1 200€ : +10,80€ par mois, soit 130€ sur l'année

Pension de 1 500€ : +13,50€ par mois, soit 162€ sur l'année Ces montants concernent uniquement la pension de base. Si vous êtes ancien salarié du privé, votre pension complémentaire Agirc-Arrco reste gelée jusqu'en novembre 2026, faute d'accord entre les partenaires sociaux. L'instruction interministérielle du 15 décembre 2025 confirme un coefficient de revalorisation de 1,009, soit une hausse de 0,9%. Voici ce que cela représente selon votre niveau de pension de base :Ces montants concernent uniquement la. Si vous êtes ancien salarié du privé, votre pension complémentaire Agirc-Arrco reste gelée jusqu'en novembre 2026, faute d'accord entre les partenaires sociaux.

Les régimes spéciaux mieux lotis

CNIEG (EDF-GDF) : +27,61€ par mois en moyenne (pension moyenne de 3 095€)

RATP : +24€ par mois (pension moyenne de 2 690€)

SNCF : +20,50€ par mois (pension moyenne de 2 298€)

Fonction publique civile : +20€ par mois (pension moyenne de 2 243€) À titre de comparaison, un retraité du régime général perçoit en moyenne 1 348€ de pension de base, auxquels s'ajoutent environ 527€ de complémentaire Agirc-Arrco. Seule la partie de base sera revalorisée. Tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Les anciens salariés des régimes spéciaux, dont les pensions moyennes sont plus élevées, verront des augmentations plus conséquentes :À titre de comparaison, un retraité du régime général perçoit en moyenne 1 348€ de pension de base, auxquels s'ajoutent environ 527€ de complémentaire Agirc-Arrco. Seule la partie de base sera revalorisée.

Ce qui est également revalorisé de 0,9%

Le minimum contributif (pension plancher pour carrière complète à faibles salaires)

L'ASPA (minimum vieillesse) : 1 043,59€ pour une personne seule

La pension de réversion : minimum garanti de 334,92€ par mois

L'allocation veuvage Cette indexation sur l'inflation, prévue par l'article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale, avait été menacée par le projet initial du gouvernement qui envisageait un gel des pensions. Les députés ont finalement rejeté cette mesure lors du vote du budget de la Sécurité sociale le 16 décembre 2025. La circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025 précise que cette revalorisation s'applique également à d'autres prestations :Cette indexation sur l'inflation, prévue par l'article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale, avait été menacée par le projet initial du gouvernement qui envisageait un gel des pensions. Les députés ont finalement rejeté cette mesure lors du vote du budget de la Sécurité sociale le 16 décembre 2025.

Comment vérifier le bon calcul de votre pension



Attention : même si votre pension brute augmente, votre pension nette pourrait ne pas suivre la même progression. Les taux de CSG sont recalculés chaque année en fonction de votre revenu fiscal de référence. Certains retraités pourraient voir leur taux de CSG augmenter, annulant partiellement le bénéfice de la revalorisation. Pour vous assurer que la revalorisation a bien été appliquée, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr à partir de mi-février. Votre relevé de paiement détaillera le nouveau montant brut et les prélèvements sociaux appliqués.Attention : même si votre pension brute augmente, votre pension nette pourrait ne pas suivre la même progression. Les taux de CSG sont recalculés chaque année en fonction de votre revenu fiscal de référence. Certains retraités pourraient voir leur taux de CSG augmenter, annulant partiellement le bénéfice de la revalorisation.

Sources

- Instruction interministérielle DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025

- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025

- Article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale