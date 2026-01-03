Pension de base +0,9% : le piège du calendrier qui va décevoir des millions de retraités en janvier

Pourquoi votre pension de janvier reste inchangée
Si vous attendiez une augmentation dès le premier virement de l'année, préparez-vous à une déception. Le versement que vous recevrez début janvier correspond en réalité à votre pension de décembre 2025. C'est le principe du paiement à terme échu : les caisses de retraite versent chaque mois la pension du mois précédent.
Concrètement, le virement du 9 janvier 2026 sur votre compte correspond à votre pension de décembre, calculée sur les anciens montants. La revalorisation de 0,9% s'applique bien au 1er janvier 2026, mais elle ne sera visible que sur le versement de février, qui correspond à la pension de janvier.
Pour les retraités du régime général (Cnav, Carsat), la date à retenir est le 9 février 2026. C'est à cette date que vous constaterez enfin la hausse promise sur votre compte bancaire.
Concrètement, le virement du 9 janvier 2026 sur votre compte correspond à votre pension de décembre, calculée sur les anciens montants. La revalorisation de 0,9% s'applique bien au 1er janvier 2026, mais elle ne sera visible que sur le versement de février, qui correspond à la pension de janvier.
Pour les retraités du régime général (Cnav, Carsat), la date à retenir est le 9 février 2026. C'est à cette date que vous constaterez enfin la hausse promise sur votre compte bancaire.
Combien allez-vous réellement gagner ?
L'instruction interministérielle du 15 décembre 2025 confirme un coefficient de revalorisation de 1,009, soit une hausse de 0,9%. Voici ce que cela représente selon votre niveau de pension de base :
- Pension de 800€ : +7,20€ par mois, soit 86€ sur l'année
- Pension de 1 000€ : +9€ par mois, soit 108€ sur l'année
- Pension de 1 200€ : +10,80€ par mois, soit 130€ sur l'année
- Pension de 1 500€ : +13,50€ par mois, soit 162€ sur l'année
Les régimes spéciaux mieux lotis
Tous les retraités ne sont pas logés à la même enseigne. Les anciens salariés des régimes spéciaux, dont les pensions moyennes sont plus élevées, verront des augmentations plus conséquentes :
- CNIEG (EDF-GDF) : +27,61€ par mois en moyenne (pension moyenne de 3 095€)
- RATP : +24€ par mois (pension moyenne de 2 690€)
- SNCF : +20,50€ par mois (pension moyenne de 2 298€)
- Fonction publique civile : +20€ par mois (pension moyenne de 2 243€)
Ce qui est également revalorisé de 0,9%
La circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025 précise que cette revalorisation s'applique également à d'autres prestations :
- Le minimum contributif (pension plancher pour carrière complète à faibles salaires)
- L'ASPA (minimum vieillesse) : 1 043,59€ pour une personne seule
- La pension de réversion : minimum garanti de 334,92€ par mois
- L'allocation veuvage
Comment vérifier le bon calcul de votre pension
Pour vous assurer que la revalorisation a bien été appliquée, connectez-vous à votre espace personnel sur lassuranceretraite.fr à partir de mi-février. Votre relevé de paiement détaillera le nouveau montant brut et les prélèvements sociaux appliqués.
Attention : même si votre pension brute augmente, votre pension nette pourrait ne pas suivre la même progression. Les taux de CSG sont recalculés chaque année en fonction de votre revenu fiscal de référence. Certains retraités pourraient voir leur taux de CSG augmenter, annulant partiellement le bénéfice de la revalorisation.
Attention : même si votre pension brute augmente, votre pension nette pourrait ne pas suivre la même progression. Les taux de CSG sont recalculés chaque année en fonction de votre revenu fiscal de référence. Certains retraités pourraient voir leur taux de CSG augmenter, annulant partiellement le bénéfice de la revalorisation.
Sources
- Instruction interministérielle DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025
- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025
- Article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale
- Instruction interministérielle DSS/3A/DB/6BRS/2025/174 du 15 décembre 2025
- Circulaire Cnav 2025-29 du 22 décembre 2025
- Article L. 161-25 du Code de la Sécurité sociale