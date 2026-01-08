PER 2026 : l'erreur de versement qui fait perdre jusqu'à 1 500€ d'économie d'impôt

Un mécanisme de plafond que beaucoup ignorent
Le plan d'épargne retraite (PER) permet de déduire vos versements de votre revenu imposable. Mais cette déduction est plafonnée, et ce plafond dépend du PASS, le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Depuis le 1er janvier 2026, le PASS s'élève à 48 060€, contre 47 100€ en 2025, soit une hausse de 2%. Ce montant sert de base au calcul de votre plafond de déduction PER.
L'erreur la plus fréquente consiste à verser sur son PER sans consulter au préalable son plafond personnel, indiqué sur l'avis d'imposition. Résultat : tout versement au-delà du plafond autorisé n'est pas déductible. Vous payez des impôts sur une somme que vous pensiez avoir défiscalisée.
Depuis le 1er janvier 2026, le PASS s'élève à 48 060€, contre 47 100€ en 2025, soit une hausse de 2%. Ce montant sert de base au calcul de votre plafond de déduction PER.
L'erreur la plus fréquente consiste à verser sur son PER sans consulter au préalable son plafond personnel, indiqué sur l'avis d'imposition. Résultat : tout versement au-delà du plafond autorisé n'est pas déductible. Vous payez des impôts sur une somme que vous pensiez avoir défiscalisée.
Êtes-vous concerné par ce risque ?
Vous êtes particulièrement exposé si vous êtes dans l'une de ces situations :
Attention à ne pas confondre : les salariés utilisent le PASS de l'année précédente, les indépendants celui de l'année en cours. Une confusion fréquente qui fausse les calculs.
- Salarié ou fonctionnaire : votre plafond 2026 est calculé sur le PASS 2025 (47 100€). Le plafond minimum est de 4 710€, le maximum de 37 680€ (10% de vos revenus professionnels 2025, dans la limite de 8 fois le PASS).
- Travailleur indépendant (TNS) : votre plafond 2026 se base sur le PASS 2026 (48 060€). Le minimum est de 4 806€, le maximum de 88 911€.
- Retraité ou sans activité : vous êtes limité au plafond minimum, soit 4 710€ en 2026.
Combien pouvez-vous perdre ?
Prenons un exemple concret. Vous êtes salarié avec une tranche marginale d'imposition (TMI) à 30%. Votre plafond de déduction PER est de 5 000€, mais vous versez 10 000€ en pensant tout défiscaliser.
Seuls 5 000€ seront déductibles. Les 5 000€ restants ne réduiront pas votre impôt. L'économie d'impôt perdue atteint :
5 000€ × 30% = 1 500€
Pour une TMI à 41%, la perte grimpe à 2 050€. Et pour les indépendants qui dépassent largement leur plafond, le manque à gagner peut atteindre plusieurs milliers d'euros.
Le piège est d'autant plus vicieux que l'excédent versé reste bloqué sur le PER jusqu'à la retraite, sans avantage fiscal à l'entrée.
Seuls 5 000€ seront déductibles. Les 5 000€ restants ne réduiront pas votre impôt. L'économie d'impôt perdue atteint :
5 000€ × 30% = 1 500€
Pour une TMI à 41%, la perte grimpe à 2 050€. Et pour les indépendants qui dépassent largement leur plafond, le manque à gagner peut atteindre plusieurs milliers d'euros.
Le piège est d'autant plus vicieux que l'excédent versé reste bloqué sur le PER jusqu'à la retraite, sans avantage fiscal à l'entrée.
Comment éviter ce piège
Avant tout versement sur votre PER, effectuez ces vérifications :
1. Consultez votre avis d'imposition : dans la rubrique « Plafond épargne retraite », vous trouverez votre plafond disponible pour 2026 ainsi que les reliquats des trois années précédentes.
2. Cumulez vos plafonds non utilisés : les plafonds des années 2023, 2024 et 2025 sont reportables. Si vous n'avez pas tout utilisé, vous pouvez verser davantage en 2026.
3. Mutualisez avec votre conjoint : si vous êtes marié ou pacsé, vous pouvez utiliser le plafond de votre partenaire s'il ne l'utilise pas entièrement.
4. Respectez la date limite : seuls les versements effectués avant le 31 décembre 2026 comptent pour la déclaration de revenus 2027. Tout versement en janvier 2027 sera reporté à l'année suivante.
En cas de doute, un conseiller en gestion de patrimoine ou votre gestionnaire de PER peut vous aider à optimiser votre stratégie sans dépasser les limites.
1. Consultez votre avis d'imposition : dans la rubrique « Plafond épargne retraite », vous trouverez votre plafond disponible pour 2026 ainsi que les reliquats des trois années précédentes.
2. Cumulez vos plafonds non utilisés : les plafonds des années 2023, 2024 et 2025 sont reportables. Si vous n'avez pas tout utilisé, vous pouvez verser davantage en 2026.
3. Mutualisez avec votre conjoint : si vous êtes marié ou pacsé, vous pouvez utiliser le plafond de votre partenaire s'il ne l'utilise pas entièrement.
4. Respectez la date limite : seuls les versements effectués avant le 31 décembre 2026 comptent pour la déclaration de revenus 2027. Tout versement en janvier 2027 sera reporté à l'année suivante.
En cas de doute, un conseiller en gestion de patrimoine ou votre gestionnaire de PER peut vous aider à optimiser votre stratégie sans dépasser les limites.
Sources :
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026, Journal Officiel du 23 décembre 2025
- Service-public.fr, Cotisations d'épargne retraite (déduction), janvier 2026
- Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), 21 octobre 2025
- Arrêté du 22 décembre 2025 portant fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2026, Journal Officiel du 23 décembre 2025
- Service-public.fr, Cotisations d'épargne retraite (déduction), janvier 2026
- Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS), 21 octobre 2025