PER 2026 : l'erreur de versement qui fait perdre jusqu'à 1 500€ d'économie d'impôt

Avant tout versement sur votre PER, effectuez ces vérifications :



1. Consultez votre avis d'imposition : dans la rubrique « Plafond épargne retraite », vous trouverez votre plafond disponible pour 2026 ainsi que les reliquats des trois années précédentes.



2. Cumulez vos plafonds non utilisés : les plafonds des années 2023, 2024 et 2025 sont reportables. Si vous n'avez pas tout utilisé, vous pouvez verser davantage en 2026.



3. Mutualisez avec votre conjoint : si vous êtes marié ou pacsé, vous pouvez utiliser le plafond de votre partenaire s'il ne l'utilise pas entièrement.



4. Respectez la date limite : seuls les versements effectués avant le 31 décembre 2026 comptent pour la déclaration de revenus 2027. Tout versement en janvier 2027 sera reporté à l'année suivante.



En cas de doute, un conseiller en gestion de patrimoine ou votre gestionnaire de PER peut vous aider à optimiser votre stratégie sans dépasser les limites.