Nutrition Myrtilles sauvages : l'étude qui prouve leurs bienfaits sur cœur et cerveau Par Fabrice Crozier | Publié le 28/01/2026 à 08:27 Une vaste revue scientifique publiée le 24 janvier 2026 synthétise 24 ans de recherche sur les myrtilles sauvages. Ses conclusions sont formelles : ces petits fruits bleus améliorent la fonction vasculaire, abaissent la tension artérielle, régulent la glycémie et stimulent la mémoire. Des effets mesurables parfois en quelques heures après consommation.

Ce qu'il faut retenir

Cette revue scientifique analyse 12 essais cliniques menés sur 24 ans dans 4 pays L'amélioration de la fonction vasculaire est l'effet le plus solidement démontré Certains bénéfices apparaissent en quelques heures après une seule prise Le microbiote intestinal joue un rôle clé : il transforme les polyphénols en métabolites actifs La dose efficace correspond à environ une tasse de myrtilles sauvages par jour (150 g) Les myrtilles sauvages contiennent 30 formes d'anthocyanes, bien plus que les variétés cultivées

Une synthèse scientifique sans précédent Critical Reviews in Food Science and Nutrition n'est pas une étude isolée. Elle compile et analyse 12 essais cliniques menés sur des humains pendant 24 ans, dans quatre pays différents. À cela s'ajoutent des dizaines d'études mécanistiques et translationnelles portant sur les myrtilles sauvages, les myrtilles cultivées et les marqueurs cardiométaboliques.



« Ce qui rend les myrtilles sauvages remarquables, c'est qu'elles contiennent de nombreux polyphénols et nutriments qui n'agissent pas par un seul mécanisme », explique Sarah A. Johnson, professeure associée à la Florida State University et auteure principale de la revue. « Les preuves suggèrent que ces baies soutiennent de multiples voies biologiques pertinentes pour la santé cardiométabolique, de la fonction vasculaire à l'inflammation et au stress oxydatif, avec des effets qui peuvent varier d'une personne à l'autre. »



Cette publication arrive à point nommé pour les seniors français. En France, les deuxième cause de mortalité avec environ 140 000 décès par an, et la première cause chez les plus de 65 ans. Plus de 15 millions de personnes sont actuellement traitées pour maladie cardiovasculaire, risque cardiovasculaire ou diabète. La prévention par l'alimentation représente un levier majeur de santé publique. La revue publiée dansn'est pas une étude isolée. Elle compile et analysemenés sur des humains pendant, dansdifférents. À cela s'ajoutent des dizaines d'études mécanistiques et translationnelles portant sur les myrtilles sauvages, les myrtilles cultivées et les marqueurs cardiométaboliques., explique, professeure associée à la Florida State University et auteure principale de la revue.Cette publication arrive à point nommé pour les seniors français. En France, les maladies cardiovasculaires restent laavec environ, et la. Plus de 15 millions de personnes sont actuellement traitées pour maladie cardiovasculaire, risque cardiovasculaire ou diabète. La prévention par l'alimentation représente un levier majeur de santé publique.

Des effets sur les vaisseaux sanguins mesurables en quelques heures Parmi tous les bénéfices étudiés, c'est l'amélioration de la fonction vasculaire qui ressort comme la plus solidement démontrée. Les essais cliniques montrent que les myrtilles sauvages favorisent la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et à répondre aux stimuli. Cette fonction est essentielle pour maintenir une bonne circulation sanguine et prévenir l'hypertension artérielle.



Fait remarquable : certains effets sont observés dès les premières heures suivant la consommation d'une seule portion. D'autres bénéfices s'installent progressivement avec une consommation régulière sur plusieurs semaines ou mois. Cette rapidité d'action distingue les myrtilles sauvages de nombreux autres aliments santé.



Pour les personnes présentant un risque cardiométabolique élevé, plusieurs études de la revue rapportent des améliorations cliniquement significatives sur la tension artérielle, le contrôle glycémique, le cholestérol total, le LDL-cholestérol (le « mauvais » cholestérol) et les triglycérides après quelques semaines de consommation régulière. Les chercheurs soulignent toutefois que l'état de santé initial, les médicaments pris, l'alimentation de base et les différences individuelles de métabolisme peuvent influencer les résultats.

Le microbiote intestinal au cœur du mécanisme L'une des découvertes majeures de cette revue concerne le rôle crucial du microbiote intestinal dans les bénéfices des myrtilles sauvages. Les chercheurs expliquent que les fibres et polyphénols de ces fruits atteignent le côlon pratiquement intacts : seulement 5 à 10 % de ces composés sont absorbés dans l'intestin grêle.



Une fois dans le côlon, les bactéries intestinales transforment ces polyphénols en métabolites actifs qui passent ensuite dans le sang. Ces métabolites d'origine microbienne représenteraient jusqu'à 40 % des composés actifs retrouvés dans le sang après consommation d'aliments riches en polyphénols comme les myrtilles sauvages. Ce mécanisme explique pourquoi les effets bénéfiques peuvent varier selon la composition du microbiote de chaque individu.



Une étude clinique de six semaines citée dans la revue montre que la consommation quotidienne de 25 grammes de poudre de myrtilles sauvages lyophilisées augmente les populations de Bifidobacterium, des bactéries bénéfiques pour la santé intestinale et le système immunitaire. Ce cercle vertueux renforce l'intérêt de consommer régulièrement ces fruits.

Mémoire et cognition : des résultats prometteurs pour les seniors La revue s'intéresse également aux effets des myrtilles sauvages sur les fonctions cognitives, un sujet particulièrement important pour les seniors. Les études d'intervention clinique menées chez des adultes âgés suggèrent que cette consommation pourrait améliorer certains aspects de la performance cognitive, notamment la vitesse de réflexion et la mémoire.



Ces bénéfices cognitifs seraient liés à l'amélioration de la circulation sanguine dans l'ensemble de l'organisme, y compris au niveau cérébral. Les effets ont été observés aussi bien après une prise unique qu'après des interventions prolongées sur plusieurs semaines.



Quelle quantité consommer pour en bénéficier ? Les chercheurs indiquent que les bénéfices ont été observés avec des quantités réalistes et accessibles : environ une tasse de myrtilles sauvages par jour, soit environ 150 grammes de fruits frais ou l'équivalent en poudre lyophilisée. Les myrtilles sauvages surgelées conservent parfaitement leurs propriétés nutritionnelles et peuvent être intégrées facilement dans des smoothies, des yaourts, des flocons d'avoine ou des préparations culinaires.



« Les myrtilles sauvages sont valorisées par l'homme depuis des milliers d'années », rappelle Dorothy Klimis-Zacas, professeure de nutrition clinique à l'Université du Maine et co-auteure de l'étude. « Les connaissances traditionnelles reconnaissaient leur valeur, et la recherche actuelle continue d'explorer comment leur composition unique peut soutenir la santé dans le cadre d'une alimentation équilibrée. »



Pourquoi privilégier les myrtilles sauvages aux variétés cultivées ? Contrairement aux myrtilles cultivées (bleuets) dont la chair est blanche, les myrtilles sauvages (aussi appelées lowbush blueberries en anglais) possèdent une chair intensément colorée jusqu'au cœur. Elles contiennent environ 30 formes distinctes d'anthocyanes, ces pigments bleus aux puissantes propriétés antioxydantes. Leur croissance dans des conditions climatiques difficiles (hivers rigoureux du Maine et de l'Est du Canada) stimulerait la production de ces composés protecteurs. En France, les myrtilles sauvages poussent notamment dans les Vosges et le Massif Central.

Sources :

- Critical Reviews in Food Science and Nutrition, janvier 2026

- EurekAlert!, communiqué de presse, 27 janvier 2026

- Ministère de la Santé, janvier 2026





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