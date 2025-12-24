Minimum vieillesse : pourquoi 1 retraité éligible sur 2 ne touche pas cette aide

Le minimum vieillesse, officiellement appelé Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), vient d'être revalorisé au 1er janvier 2026. Son montant maximum atteint désormais 1 043,59 euros par mois pour une personne seule et 1 620,18 euros pour un couple, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2025.



Selon les dernières données publiées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 754 460 personnes percevaient cette allocation fin 2024, en progression de 4,3 % sur un an. Une hausse continue depuis plusieurs années, portée notamment par les revalorisations successives du dispositif.



Pourtant, derrière ces chiffres se cache une réalité préoccupante : selon une étude de référence de la DREES, une personne seule éligible sur deux ne fait pas la demande de cette aide à laquelle elle a pourtant droit. Ce taux de non-recours massif représente un manque à gagner considérable pour les seniors les plus modestes.