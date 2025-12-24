Minimum vieillesse : pourquoi 1 retraité éligible sur 2 ne touche pas cette aide

754 000 bénéficiaires, mais un taux de non-recours record
Le minimum vieillesse, officiellement appelé Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), vient d'être revalorisé au 1er janvier 2026. Son montant maximum atteint désormais 1 043,59 euros par mois pour une personne seule et 1 620,18 euros pour un couple, soit une hausse de 0,9 % par rapport à 2025.
Selon les dernières données publiées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 754 460 personnes percevaient cette allocation fin 2024, en progression de 4,3 % sur un an. Une hausse continue depuis plusieurs années, portée notamment par les revalorisations successives du dispositif.
Pourtant, derrière ces chiffres se cache une réalité préoccupante : selon une étude de référence de la DREES, une personne seule éligible sur deux ne fait pas la demande de cette aide à laquelle elle a pourtant droit. Ce taux de non-recours massif représente un manque à gagner considérable pour les seniors les plus modestes.
Selon les dernières données publiées par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), 754 460 personnes percevaient cette allocation fin 2024, en progression de 4,3 % sur un an. Une hausse continue depuis plusieurs années, portée notamment par les revalorisations successives du dispositif.
Pourtant, derrière ces chiffres se cache une réalité préoccupante : selon une étude de référence de la DREES, une personne seule éligible sur deux ne fait pas la demande de cette aide à laquelle elle a pourtant droit. Ce taux de non-recours massif représente un manque à gagner considérable pour les seniors les plus modestes.
530 euros en moyenne : l'écart entre théorie et réalité
Si le plafond de l'ASPA dépasse les 1 000 euros mensuels, la réalité des versements est bien différente. Les chiffres officiels de la DREES révèlent que les allocataires perçoivent en moyenne 530 euros par mois pour l'ASPA et 470 euros pour l'ancienne allocation supplémentaire vieillesse (ASV).
Cette différence s'explique par le caractère différentiel de l'allocation : l'ASPA vient compléter les ressources du bénéficiaire pour atteindre le plafond garanti. Une personne seule percevant déjà 700 euros de pension de retraite recevra ainsi 343,59 euros d'ASPA pour atteindre le seuil de 1 043,59 euros.
Autre donnée marquante : parmi les allocataires, 51 % sont des femmes seules et les personnes isolées représentent 77 % des bénéficiaires. Les départements et régions d'Outre-mer, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, la Corse et Paris concentrent les proportions les plus élevées de bénéficiaires.
Cette différence s'explique par le caractère différentiel de l'allocation : l'ASPA vient compléter les ressources du bénéficiaire pour atteindre le plafond garanti. Une personne seule percevant déjà 700 euros de pension de retraite recevra ainsi 343,59 euros d'ASPA pour atteindre le seuil de 1 043,59 euros.
Autre donnée marquante : parmi les allocataires, 51 % sont des femmes seules et les personnes isolées représentent 77 % des bénéficiaires. Les départements et régions d'Outre-mer, la Seine-Saint-Denis, les Bouches-du-Rhône, la Corse et Paris concentrent les proportions les plus élevées de bénéficiaires.
Pourquoi tant de seniors renoncent à cette aide ?
Le non-recours au minimum vieillesse s'explique par plusieurs facteurs identifiés par les pouvoirs publics. En premier lieu, la méconnaissance du dispositif : de nombreux retraités ignorent tout simplement qu'ils peuvent prétendre à cette allocation, qui n'est pas versée automatiquement mais doit être demandée auprès de sa caisse de retraite.
La crainte de la récupération sur succession constitue le deuxième frein majeur. En effet, les sommes versées au titre de l'ASPA peuvent être réclamées aux héritiers après le décès du bénéficiaire, si l'actif net de la succession dépasse 108 586,14 euros en 2026. Ce seuil, revalorisé chaque année, reste toutefois suffisamment élevé pour que la grande majorité des allocataires ne soient pas concernés.
Enfin, le taux de non-recours est particulièrement élevé lorsque le montant attendu est faible. Selon la DREES, il atteint 77 % pour les montants inférieurs à 100 euros par mois, mais descend à 22 % seulement pour les montants compris entre 500 et 600 euros.
La crainte de la récupération sur succession constitue le deuxième frein majeur. En effet, les sommes versées au titre de l'ASPA peuvent être réclamées aux héritiers après le décès du bénéficiaire, si l'actif net de la succession dépasse 108 586,14 euros en 2026. Ce seuil, revalorisé chaque année, reste toutefois suffisamment élevé pour que la grande majorité des allocataires ne soient pas concernés.
Enfin, le taux de non-recours est particulièrement élevé lorsque le montant attendu est faible. Selon la DREES, il atteint 77 % pour les montants inférieurs à 100 euros par mois, mais descend à 22 % seulement pour les montants compris entre 500 et 600 euros.
Comment savoir si vous êtes éligible à l'ASPA
Pour bénéficier du minimum vieillesse en 2026, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut être âgé d'au moins 65 ans (ou 62 ans en cas d'inaptitude au travail ou d'invalidité), résider en France au moins 9 mois par an et disposer de ressources inférieures aux plafonds suivants :
La demande s'effectue auprès de sa caisse de retraite (Carsat, MSA...) ou, pour les personnes n'ayant jamais cotisé, auprès de la mairie de son lieu de résidence. Le site mesdroitssociaux.gouv.fr permet également de simuler ses droits en quelques clics. Le versement débute le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
- Personne seule : 12 523,14 euros par an, soit 1 043,59 euros par mois
- Couple : 19 442,21 euros par an, soit 1 620,18 euros par mois
La demande s'effectue auprès de sa caisse de retraite (Carsat, MSA...) ou, pour les personnes n'ayant jamais cotisé, auprès de la mairie de son lieu de résidence. Le site mesdroitssociaux.gouv.fr permet également de simuler ses droits en quelques clics. Le versement débute le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
Sources
- Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), données minimum vieillesse 2024, décembre 2024
- Service-public.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), mis à jour le 1er janvier 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
- DREES, Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules, Dossier n°97, mai 2022
- Instruction interministérielle du 15 décembre 2025 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er janvier 2026
- Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES), données minimum vieillesse 2024, décembre 2024
- Service-public.fr, Allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa), mis à jour le 1er janvier 2025, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16871
- DREES, Le non-recours au minimum vieillesse des personnes seules, Dossier n°97, mai 2022
- Instruction interministérielle du 15 décembre 2025 relative à la revalorisation des pensions de vieillesse au 1er janvier 2026