Retraite Mémoire : cette alerte méconnue que l'Agirc-Arrco adresse aux retraités Par Fabrice Crozier | Publié le 03/02/2026 à 09:51 Des millions de retraités affiliés à l'Agirc-Arrco ne soupçonnent pas l'existence d'une démarche de prévention conçue spécialement pour eux. Une initiative méconnue, qui pourrait concerner bien plus de seniors qu'on ne le pense.

Ce qu'il faut retenir

L'Agirc-Arrco propose ICEO, un quiz en ligne gratuit en 10 questions pour évaluer sa mémoire et ses capacités de concentration. La plupart des trous de mémoire sont liés au stress ou à la fatigue, et non à un trouble cognitif. À l'issue du quiz, une orientation vers un centre de prévention Agirc-Arrco peut être proposée pour un bilan approfondi gratuit. 80 centres de prévention répartis en France proposent un accompagnement avec médecin et psychologue, accessible dès 50 ans. Au premier semestre 2025, 59 % des personnes ayant réalisé un bilan présentaient au moins une fragilité repérée. Le déclin cognitif n'est pas inévitable : agir sur le stress, le sommeil, l'audition ou les liens sociaux peut contribuer à le retarder.

Trous de mémoire : faut-il vraiment s'inquiéter ? L'Agirc-Arrco (Association Générale des Institutions de Retraite des Cadres - Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des Salariés), le régime de retraite complémentaire des salariés du privé, renforce sa démarche de prévention en matière de santé cognitive. Avec le lancement du quiz ICEO consacré à la vitalité cognitive, accessible gratuitement en ligne, l'organisme entend sensibiliser le plus grand nombre aux premiers signes de fragilité intellectuelle.



Car l'inquiétude face aux trous de mémoire est fréquente avec l'avancée en âge. Pourtant, dans la grande majorité des cas, ces difficultés n'ont rien à voir avec un trouble cognitif — c'est-à-dire un affaiblissement durable de la mémoire ou de la concentration. Elles résultent le plus souvent de facteurs ordinaires : surcharge mentale, stress, fatigue ou simple inattention.



Mireille Trouilloud, docteure en psychopathologie et responsable du centre de prévention Agirc-Arrco de Grenoble, le confirme : « De nombreuses personnes s'inquiètent alors que le problème provient le plus souvent d'une surcharge mentale ou d'un manque d'attention. » Un constat rassurant, mais qui n'élimine pas la nécessité d'un repérage précoce pour les cas où les difficultés sont réelles.

ICEO : un quiz en 10 questions pour faire le point dix questions portant sur la mémoire, l'attention et la capacité de concentration. Les réponses s'appuient sur des données scientifiques et les recommandations sont validées par les médecins des centres de prévention Agirc-Arrco.



Tout au long du parcours, l'utilisateur reçoit des conseils pratiques pour entretenir sa santé cognitive au quotidien : exercice physique, alimentation, stimulation intellectuelle, gestion du stress. L'objectif n'est pas de poser un diagnostic, mais d'offrir un premier niveau d'évaluation accessible depuis chez soi.



À l'issue du quiz, une orientation vers l'un des 80 centres de prévention Agirc-Arrco répartis sur le territoire peut être proposée. La personne y bénéficie alors d'un entretien approfondi avec un médecin et un psychologue, dans le cadre d'un



Si des fragilités sont confirmées, des bilans complémentaires peuvent être réalisés : bilan mémoire, bilan auditif, évaluation du sommeil, équilibre émotionnel. La personne est ensuite orientée vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée à sa situation. C'est précisément pour répondre à cette préoccupation que l'Agirc-Arrco a conçu ICEO, un quiz en ligne gratuit , ludique et ouvert à tous. Disponible sur le site agirc-arrco.fr, cet outil repose surportant sur la mémoire, l'attention et la capacité de concentration. Les réponses s'appuient sur des données scientifiques et les recommandations sont validées par les médecins des centres de prévention Agirc-Arrco.Tout au long du parcours, l'utilisateur reçoit des conseils pratiques pour entretenir sa santé cognitive au quotidien : exercice physique, alimentation, stimulation intellectuelle, gestion du stress. L'objectif n'est pas de poser un diagnostic, mais d'offrir un premier niveau d'évaluation accessible depuis chez soi.À l'issue du quiz, une orientation vers l'un desAgirc-Arrco répartis sur le territoire peut être proposée. La personne y bénéficie alors d'un entretien approfondi avec un médecin et un psychologue, dans le cadre d'un bilan de prévention entièrement gratuit , pris en charge par les fonds sociaux de la retraite complémentaire.Si des fragilités sont confirmées, des bilans complémentaires peuvent être réalisés : bilan mémoire, bilan auditif, évaluation du sommeil, équilibre émotionnel. La personne est ensuite orientée vers des professionnels de santé pour une prise en charge adaptée à sa situation.

Agir tôt pour préserver ses capacités intellectuelles Le Dr Éva Almeida, médecin gériatre et directrice du centre de prévention Agirc-Arrco de Clermont-Ferrand, insiste sur un point essentiel : le déclin des capacités intellectuelles n'est pas une fatalité. De nombreux facteurs influencent la santé cognitive : maladies cardiovasculaires, perte d'audition, qualité des relations sociales, état psychologique, stress ou troubles du sommeil.



Agir sur ces leviers serait associé à un ralentissement de l'apparition des difficultés, voire à une atténuation de leur progression, en particulier lorsque la démarche intervient de manière précoce. C'est tout l'enjeu du repérage mis en place par les centres de prévention.

Des centres de prévention qui transforment le repérage en actions concrètes



Les résultats confirment l'utilité de cette approche. Au cours du premier semestre 2025, selon les données communiquées par l'Agirc-Arrco, les centres ont identifié des fragilités chez 59 % des bénéficiaires d'un bilan de prévention. Cela représente environ 11 000 personnes orientées vers une prise en charge adaptée.

34 % Fragilité la plus fréquente 🧠 État psychologique Stress, anxiété, moral 29 % Deuxième fragilité 🍽️ Alimentation Déséquilibres nutritionnels 15 % Troisième fragilité 🧓 Mémoire Difficultés cognitives repérées



Ces chiffres illustrent à quel point la prévention permet de détecter des situations qui, sans cette démarche, passeraient longtemps inaperçues. Les centres de prévention Agirc-Arrco jouent un rôle central dans cette stratégie. Claudine Catineau, directrice générale de l'association qui les fédère, souligne leur capacité à transformer un simple repérage en actions concrètes et personnalisées. Les équipes pluridisciplinaires accompagnent chaque personne dans la durée, avec des recommandations adaptées à son profil et à ses habitudes de vie.Les résultats confirment l'utilité de cette approche. Au cours du premier semestre 2025, selon les données communiquées par l'Agirc-Arrco, les centres ont identifié des fragilités chezdes bénéficiaires d'un bilan de prévention. Cela représente environorientées vers une prise en charge adaptée.

Un dispositif complet, accessible dès 50 ans Cette politique de prévention globale ne date pas d'hier. Depuis 2003, l'Agirc-Arrco s'inscrit dans une démarche cohérente avec les politiques publiques du « bien vieillir ». Les centres de prévention proposent à chaque bénéficiaire, dès l'âge de 50 ans, un bilan individualisé destiné à repérer les risques liés à l'avancée en âge et à agir en amont pour préserver l'autonomie et la qualité de vie.



Le parcours est accessible à tous les ressortissants du régime, qu'ils soient actifs ou retraités, ainsi qu'à leur conjoint ou aidant familial. Le bilan peut être renouvelé tous les trois ans. Il est possible de prendre rendez-vous directement en ligne, sur le site centredeprevention.fr ou via la plateforme Doctolib. La téléconsultation est également proposée pour les personnes éloignées d'un centre.



Avec le quiz ICEO et son réseau de 80 centres, l'Agirc-Arrco dispose désormais d'un dispositif complet : un premier filtre numérique ouvert à tous, prolongé par un accompagnement humain et personnalisé pour ceux qui en ont besoin. Une approche qui rappelle que prendre soin de sa mémoire ne relève pas uniquement de la médecine, mais aussi de gestes simples et d'une vigilance précoce.



Sources :

- Agirc-Arrco, quiz ICEO vitalité cognitive, 2025

- Association des centres de prévention Agirc-Arrco, centredeprevention.fr

- Agirc-Arrco, données bilans de prévention premier semestre 2025





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