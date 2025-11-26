Maladie de Parkinson : un trouble du sommeil courant pourrait augmenter votre risque

La maladie de Parkinson touche déjà plus de 170 000 personnes en France et sa fréquence devrait augmenter avec le vieillissement de la population. Identifier les facteurs de risque modifiables est donc essentiel pour améliorer la prévention.



L’apnée du sommeil, largement répandue et facilement diagnostiquable, pourrait devenir l’un de ces leviers de prévention. Les médecins du sommeil alertent depuis longtemps sur la sous-évaluation de cette pathologie. Cette étude de grande ampleur pourrait leur donner raison et contribuer à reconsidérer son traitement comme un enjeu dépassant la simple qualité de vie nocturne.