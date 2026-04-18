Société

Machines à sous en ligne : ces veuves qui jouent 400 € le samedi soir, seules devant leur téléphone

22h30 dans un salon de pavillon, la télé tourne sans le son. Sur l'accoudoir du canapé, un smartphone posé à plat, écran orienté vers le plafond. Les rouleaux défilent, cerise-citron-cerise, musique courte, lumière bleutée sur le visage d'une femme de 67 ans. Elle a commencé à 20h après la vaisselle, elle finira quand la carte bleue refusera. Les opérateurs de casinos en ligne le savent : c'est à cette heure-là, dans ces salons-là, que leur marché se joue.



L'image du casino masculin est un trompe-l'œil Vous voyez le casino comme un décor masculin.



Le PMU, le cigare, la mise hippique, le poker entre copains : c'est le cliché, et c'est faux.



Une enquête nationale de l'Institut Verian pour l'Autorité Nationale des Jeux, publiée par l'ANJ début 2025, a démonté cette image en documentant pour la première fois les profils réels des joueurs de casino terrestre en France.



La conclusion est sans ambiguïté : en journée, la clientèle des casinos est majoritairement senior, féminine et inactive, avec une pratique de jeu solitaire tournée vers les machines à sous.



Les joueurs jeunes et masculins, eux, n'arrivent qu'en soirée pour les jeux de table.



Autrement dit, le matin quand vous passez devant le casino de votre ville, il est plein de femmes de votre âge.



Qui ne vous ressemblent pas forcément, ou peut-être que si.

Le smartphone a effacé les dernières barrières Tant que la machine à sous restait à l'intérieur du casino, elle avait des limites physiques. Il fallait se déplacer, passer la porte, s'identifier, rentrer chez soi le soir.



Le smartphone a tout renversé. Les machines à sous digitales figurent aujourd'hui parmi les jeux d'argent les plus addictifs, selon la note de position d'Addictions France d'octobre 2025, en raison de leur accessibilité permanente et de leurs mécanismes conçus pour capter l'attention et encourager la répétition.



Une étude internationale publiée dans The Lancet, compilée par Addictions France, chiffre le risque avec une brutalité rare : environ 1 adulte sur 6 ayant joué aux machines à sous en ligne l'année précédente présente des troubles liés au jeu, soit 15,8 %.



Chez les adolescents, ce chiffre monte à 26 %. Chez les seniors isolés, la prévalence précise n'est pas encore publiée, mais les associations d'aide aux joueurs (SOS Joueurs, Joueurs Info Service) rapportent un afflux documenté de veuves et de divorcées de plus de 60 ans.



La question n'est plus "est-ce que ça arrive à d'autres". C'est "est-ce que ça arrive à ma mère, à ma sœur, à moi".

Les opérateurs ne vivent pas des joueurs sages 41 % du chiffre d'affaires des casinos physiques en France vient des joueurs problématiques (données 2019, publiées en 2020, reprises par Addictions France dans sa note d'octobre 2025).



Ce pourcentage monte à 57 % pour le poker, 62 % pour les paris sportifs.



Traduit en clair : les opérateurs ne font pas fortune grâce aux joueurs occasionnels qui misent 20 € un samedi. Ils font fortune grâce à ceux qui ne peuvent plus s'arrêter.



Un secteur dont près de la moitié du chiffre d'affaires dépend de la perte de contrôle de ses clients. Ce n'est pas une dérive, c'est le modèle économique.

Casino de journée ℹ️ Profil documenté 👤 Clientèle type Femme senior, inactive, seule 🎰 Jeu privilégié Machines à sous 📍 Motif principal Rompre la solitude, rituel Casino en ligne nuit ⚠️ Zone à risque 📱 Support Smartphone personnel, au lit ⏰ Créneau Soir et nuit, aucune horloge 💶 Limite Celle de la carte bancaire Une donnée officielle dérange tout le marketing des casinos.(données 2019, publiées en 2020, reprises par Addictions France dans sa note d'octobre 2025).Ce pourcentage monte à 57 % pour le poker, 62 % pour les paris sportifs.Traduit en clair : les opérateurs ne font pas fortune grâce aux joueurs occasionnels qui misent 20 € un samedi. Ils font fortune grâce à ceux qui ne peuvent plus s'arrêter.Un secteur dont près de la moitié du chiffre d'affaires dépend de la perte de contrôle de ses clients. Ce n'est pas une dérive, c'est le modèle économique.

Le basculement qui arrive en 2026



Mais le vrai basculement vient d'ailleurs. Un amendement parlementaire déposé dans le cadre du Budget 2025, et réintroduit dans les discussions du PLFSS 2026, vise à légaliser les casinos en ligne en France.



La pression du lobby des opérateurs (AFJEL) est documentée.



Si cet amendement passe, les machines à sous digitales, aujourd'hui techniquement interdites en France, deviendront accessibles légalement 24h/24 sur smartphone.

Sur le même sujet :

Arnaques en ligne : comment les opérateurs ciblent les seniors isolés

Addictions France parle d'un "fardeau pour les familles et le système de santé".



La cible désignée : les publics à revenus fixes, à forte disponibilité, isolés. Les seniors.



Autrement dit : vous. Ce que vous lisez est déjà une réalité pour 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 dans le secteur des jeux légaux français, en hausse de 4,7 % sur un an selon l'Autorité Nationale des Jeux.Mais le vrai basculement vient d'ailleurs.La pression du lobby des opérateurs (AFJEL) est documentée.Si cet amendement passe, les machines à sous digitales, aujourd'hui techniquement interdites en France, deviendront accessibles légalement 24h/24 sur smartphone.Addictions France parle d'un "fardeau pour les familles et le système de santé".La cible désignée : les publics à revenus fixes, à forte disponibilité, isolés. Les seniors.Autrement dit : vous.

Comment s'interdire de jouer, vraiment L'interdiction volontaire de jeux.



Une seule démarche auprès de l'ANJ vous interdit l'accès à l'ensemble des casinos et cercles de jeux de France ainsi qu'à tous les sites de jeux en ligne agréés, pour une durée minimale de 3 ans, renouvelable tacitement tant que le joueur ne demande pas la levée.

Étape 1 ✅ Gratuit 📝 Demande en ligne Formulaire sur anj.fr ou par courrier 🔒 Portée Tous les casinos et sites agréés Étape 2 ✅ Durée 📅 Minimum 3 ans, reconduits tacitement ⚖️ Levée Sur demande expresse du joueur Étape 3 ℹ️ Complément 📞 Soutien psychologique Joueurs Info Service 09 74 75 13 13 📱 Blocage technique Application Gamban (smartphone) Il existe une procédure nationale que peu de personnes connaissent, parce qu'elle ne fait pas l'objet de campagnes grand public.Une seule démarche auprès de l'ANJ vous interdit l'accès à l'ensemble des casinos et cercles de jeux de France ainsi qu'à tous les sites de jeux en ligne agréés, pour une durée minimale de 3 ans, renouvelable tacitement tant que le joueur ne demande pas la levée.

Les signaux qu'il faut savoir lire Chez une proche. Chez vous-même.



Le jeu en ligne ne laisse ni ticket, ni odeur, ni jeton perdu dans la poche d'un manteau : les signaux sont ailleurs.



La première alerte est le déplacement du sommeil : coucher de plus en plus tardif, impression d'être fatigué dès le lever, téléphone emporté au lit systématiquement.



La deuxième est financière : découverts qui apparaissent en fin de mois alors que les revenus n'ont pas baissé, refus discrets d'invitations au restaurant, déclinations de cadeaux aux petits-enfants.



La troisième est la honte.



Elle est décrite de façon quasi identique par toutes les femmes qui témoignent sur les forums Joueurs Info Service : l'impression d'être une double personne, sérieuse le matin, hors de soi la nuit, le sentiment d'étouffer, le refus de parler à qui que ce soit.



Ce n'est pas un trait de caractère. C'est une addiction documentée, reconnue par l'OMS, prise en charge par la Sécurité sociale dans les CSAPA.



Personne ne s'en sort seul. Ce n'est pas censé être le cas.

Ce qu'il faut retenir

La clientèle de journée des casinos français est majoritairement senior et féminine, tournée vers les machines à sous, selon l'enquête Verian pour l'ANJ 2025.

1 adulte sur 6 (15,8 %) ayant joué aux machines à sous en ligne l'année passée présente des troubles du jeu, selon une étude internationale citée par Addictions France.

41 % du chiffre d'affaires des casinos physiques français vient des joueurs problématiques — le modèle économique repose sur la perte de contrôle.

Un amendement de légalisation des casinos en ligne est en discussion au Parlement dans le cadre du PLFSS 2026.

La procédure d'interdiction volontaire auprès de l'ANJ bloque l'accès à tous les casinos et sites agréés pendant 3 ans minimum — gratuite, en ligne, confidentielle.

Sources :

- Autorité Nationale des Jeux (ANJ) / Institut Verian, Profils et pratiques des joueurs de casinos terrestres, rapport mars 2025

- Association Addictions France, Note de position Casinos en ligne, octobre 2025

- Étude internationale publiée dans The Lancet, citée par Addictions France, 2025

- Joueurs Info Service (service public, 09 74 75 13 13)

- SOS Joueurs, témoignages documentés

Pour aller plus loin :



- Veuvage et solitude : les addictions silencieuses après 65 ans