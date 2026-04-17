Longévité : pourquoi ces jumeaux séparés à la naissance meurent à quelques mois d'intervalle

L'erreur méthodologique, silencieuse depuis des décennies, tient dans un concept que les démographes appellent la mortalité extrinsèque.



On parle ici des décès qui ne doivent rien au vieillissement biologique : accidents de la route, chutes, infections foudroyantes, violences. Des morts qui, statistiquement, viennent faire du bruit dans les calculs et masquer la part réellement liée aux gènes.



Pour éliminer cette distorsion, l'équipe Shenhar a analysé trois grandes cohortes de jumeaux de Suède et du Danemark, dont pour la première fois une base de données de jumeaux élevés séparément.



Cette approche permet une chose décisive : isoler ce qui vient de l'ADN partagé de ce qui vient de l'environnement familial commun.



Les chercheurs ont ensuite utilisé des modèles mathématiques pour retirer virtuellement les morts accidentelles du calcul.



Le résultat a été constant sur les trois cohortes : l'héritabilité de la longévité dépasse 50 % une fois la mortalité extrinsèque neutralisée. Un chiffre conforme à ce que la science observait déjà chez les souris et les mouches de laboratoire.



Dans un commentaire accompagnant l'étude, des chercheurs rappellent toutefois une nuance capitale. Cette héritabilité n'est pas un verrou génétique : elle mesure la part de la variation expliquée par les gènes dans une population, pas un destin personnel scellé à la naissance.