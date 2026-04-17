Longévité : pourquoi ces jumeaux séparés à la naissance meurent à quelques mois d'intervalle

Une scène qui se répète dans les cohortes scandinaves
Ce n'est pas un cas isolé.
Dans les trois grandes cohortes scandinaves analysées par une équipe du Weizmann Institute of Science et publiées en janvier 2026 dans la revue Science, cette scène revient assez pour être statistiquement mesurable. Des jumeaux élevés séparément, qui n'ont jamais partagé ni assiette, ni climat, ni métier, ni habitudes, meurent à des âges étonnamment proches.
Si cette scène contredit tout ce qu'on vous a expliqué depuis cinquante ans sur le rôle du mode de vie, c'est parce que la science elle-même se trompait.
Les calculs qui sous-tendaient le discours dominant étaient biaisés à la base. Et une fois ce biais corrigé, le tableau devient vertigineux.
Dans les trois grandes cohortes scandinaves analysées par une équipe du Weizmann Institute of Science et publiées en janvier 2026 dans la revue Science, cette scène revient assez pour être statistiquement mesurable. Des jumeaux élevés séparément, qui n'ont jamais partagé ni assiette, ni climat, ni métier, ni habitudes, meurent à des âges étonnamment proches.
Si cette scène contredit tout ce qu'on vous a expliqué depuis cinquante ans sur le rôle du mode de vie, c'est parce que la science elle-même se trompait.
Les calculs qui sous-tendaient le discours dominant étaient biaisés à la base. Et une fois ce biais corrigé, le tableau devient vertigineux.
Ce que l'étude Science vient de révéler
Jusqu'à présent, les études sur les jumeaux menées depuis les années 1970 aboutissaient à un chiffre modeste : la génétique expliquerait 20 à 25 % de la variation de notre durée de vie. Certaines grandes études de généalogie publiées dans les années 2010 allaient même plus loin, plaçant cette héritabilité à seulement 6 à 7 %.
Le message envoyé au grand public devenait limpide. Vos gènes comptent peu, votre assiette, votre activité physique et votre sommeil décident presque tout.
Le verdict de la revue Science est tombé le 29 janvier 2026. L'équipe de Ben Shenhar, chercheur au Weizmann Institute of Science (Israël), a démontré que les estimations précédentes étaient biaisées à la base.
Après correction des biais, l'héritabilité réelle de la longévité humaine dépasse 50 %. Autrement dit, la part de votre durée de vie écrite dans vos gènes est au moins deux fois plus importante que ce que la science enseignait jusqu'à présent.
Cette donnée rapproche la longévité humaine de la plupart des autres traits biologiques, comme la taille ou la masse musculaire, tous héritables autour de 50 %.
Le message envoyé au grand public devenait limpide. Vos gènes comptent peu, votre assiette, votre activité physique et votre sommeil décident presque tout.
Le verdict de la revue Science est tombé le 29 janvier 2026. L'équipe de Ben Shenhar, chercheur au Weizmann Institute of Science (Israël), a démontré que les estimations précédentes étaient biaisées à la base.
Après correction des biais, l'héritabilité réelle de la longévité humaine dépasse 50 %. Autrement dit, la part de votre durée de vie écrite dans vos gènes est au moins deux fois plus importante que ce que la science enseignait jusqu'à présent.
Avant 2026 ⚠️ Dogme admis
Part des gènes dans la longévité
20 à 25 % (études jumeaux classiques), jusqu'à 6-7 % (études pédigrées)
Message public dominant
Votre mode de vie décide presque tout de votre durée de vie
Depuis janvier 2026 ✅ Nouveau constat
Part réelle des gènes (intrinsèque)
Au-dessus de 50 %, soit au moins le double des estimations précédentes
Conséquence pour la médecine
Recherche relancée sur les gènes qui protègent et prolongent la vie
Pourquoi les études précédentes se trompaient
L'erreur méthodologique, silencieuse depuis des décennies, tient dans un concept que les démographes appellent la mortalité extrinsèque.
On parle ici des décès qui ne doivent rien au vieillissement biologique : accidents de la route, chutes, infections foudroyantes, violences. Des morts qui, statistiquement, viennent faire du bruit dans les calculs et masquer la part réellement liée aux gènes.
Pour éliminer cette distorsion, l'équipe Shenhar a analysé trois grandes cohortes de jumeaux de Suède et du Danemark, dont pour la première fois une base de données de jumeaux élevés séparément.
Cette approche permet une chose décisive : isoler ce qui vient de l'ADN partagé de ce qui vient de l'environnement familial commun.
Les chercheurs ont ensuite utilisé des modèles mathématiques pour retirer virtuellement les morts accidentelles du calcul.
Le résultat a été constant sur les trois cohortes : l'héritabilité de la longévité dépasse 50 % une fois la mortalité extrinsèque neutralisée. Un chiffre conforme à ce que la science observait déjà chez les souris et les mouches de laboratoire.
Dans un commentaire accompagnant l'étude, des chercheurs rappellent toutefois une nuance capitale. Cette héritabilité n'est pas un verrou génétique : elle mesure la part de la variation expliquée par les gènes dans une population, pas un destin personnel scellé à la naissance.
On parle ici des décès qui ne doivent rien au vieillissement biologique : accidents de la route, chutes, infections foudroyantes, violences. Des morts qui, statistiquement, viennent faire du bruit dans les calculs et masquer la part réellement liée aux gènes.
Pour éliminer cette distorsion, l'équipe Shenhar a analysé trois grandes cohortes de jumeaux de Suède et du Danemark, dont pour la première fois une base de données de jumeaux élevés séparément.
Cette approche permet une chose décisive : isoler ce qui vient de l'ADN partagé de ce qui vient de l'environnement familial commun.
Les chercheurs ont ensuite utilisé des modèles mathématiques pour retirer virtuellement les morts accidentelles du calcul.
Le résultat a été constant sur les trois cohortes : l'héritabilité de la longévité dépasse 50 % une fois la mortalité extrinsèque neutralisée. Un chiffre conforme à ce que la science observait déjà chez les souris et les mouches de laboratoire.
Dans un commentaire accompagnant l'étude, des chercheurs rappellent toutefois une nuance capitale. Cette héritabilité n'est pas un verrou génétique : elle mesure la part de la variation expliquée par les gènes dans une population, pas un destin personnel scellé à la naissance.
Ce que ça change concrètement pour vous
L'histoire ne s'arrête pas à ce chiffre. Car si vos gènes comptent désormais pour moitié, que faire de l'autre moitié ?
C'est ici qu'entre en scène l'épigénétique, domaine que l'Inserm définit comme l'étude des modifications qui régulent l'expression de nos gènes sans toucher à la séquence de notre ADN.
Concrètement, votre mode de vie n'écrit pas vos gènes mais décide de la manière dont ils s'allument ou s'éteignent. L'alimentation, le stress, le sommeil et l'activité physique déposent sur l'ADN des marques biochimiques qui peuvent activer certains gènes protecteurs ou, au contraire, en réprimer d'autres.
Et l'Inserm le précise : contrairement aux mutations de la séquence d'ADN, ces modifications épigénétiques sont réversibles. Ce qu'une décennie de mauvaises habitudes a enclenché, une autre décennie de meilleures peut l'inverser.
Pour un Français de 65 ans, qui dispose statistiquement de 19,9 ans d'espérance de vie supplémentaire s'il est un homme, et de 23,6 ans s'il est une femme selon l'Insee (données 2024), la nouvelle n'est donc pas fataliste.
Vos gènes fixent le cadre, votre mode de vie règle le curseur à l'intérieur de ce cadre. La marge d'action reste entière, mais elle s'exerce sur un territoire qu'on sait désormais plus contraint qu'on ne le pensait.
C'est ici qu'entre en scène l'épigénétique, domaine que l'Inserm définit comme l'étude des modifications qui régulent l'expression de nos gènes sans toucher à la séquence de notre ADN.
Concrètement, votre mode de vie n'écrit pas vos gènes mais décide de la manière dont ils s'allument ou s'éteignent. L'alimentation, le stress, le sommeil et l'activité physique déposent sur l'ADN des marques biochimiques qui peuvent activer certains gènes protecteurs ou, au contraire, en réprimer d'autres.
Et l'Inserm le précise : contrairement aux mutations de la séquence d'ADN, ces modifications épigénétiques sont réversibles. Ce qu'une décennie de mauvaises habitudes a enclenché, une autre décennie de meilleures peut l'inverser.
Pour un Français de 65 ans, qui dispose statistiquement de 19,9 ans d'espérance de vie supplémentaire s'il est un homme, et de 23,6 ans s'il est une femme selon l'Insee (données 2024), la nouvelle n'est donc pas fataliste.
Vos gènes fixent le cadre, votre mode de vie règle le curseur à l'intérieur de ce cadre. La marge d'action reste entière, mais elle s'exerce sur un territoire qu'on sait désormais plus contraint qu'on ne le pensait.
Ce qu'il faut retenir
- Une étude parue dans Science en janvier 2026 estime l'héritabilité de la longévité humaine à plus de 50 %, contre 20-25 % admis depuis cinquante ans
- L'erreur des études précédentes : confondre les morts accidentelles avec les morts liées au vieillissement biologique, ce qui masquait la part réelle des gènes
- Les chercheurs ont neutralisé ce biais en analysant des jumeaux élevés séparément en Suède et au Danemark
- Ce n'est pas un verrou : l'épigénétique (Inserm) montre que le mode de vie active ou réprime vos gènes de manière réversible
- Règle de lecture : vos gènes posent le cadre, votre mode de vie règle le curseur à l'intérieur
Sources :
- Shenhar B. et al., « Heritability of intrinsic human life span is about 50% when confounding factors are addressed », Science, 29 janvier 2026
- Weizmann Institute of Science, communiqué « Rethinking Longevity: Genes Matter More than We Thought », 29 janvier 2026
- Inserm, Dossier Épigénétique
- Insee, Espérance de vie à divers âges, données 2024
- Shenhar B. et al., « Heritability of intrinsic human life span is about 50% when confounding factors are addressed », Science, 29 janvier 2026
- Weizmann Institute of Science, communiqué « Rethinking Longevity: Genes Matter More than We Thought », 29 janvier 2026
- Inserm, Dossier Épigénétique
- Insee, Espérance de vie à divers âges, données 2024