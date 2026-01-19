Culture Les Nuits de la Lecture 2026 : une rencontre senior autour de Frédéric Dard à Thonon-les-Bains Dans le cadre des Nuits de la Lecture 2026, la résidence seniors Nohée de Thonon-les-Bains organise, le 21 janvier 2026, une rencontre littéraire consacrée à l’écrivain Frédéric Dard, connu sous le pseudonyme de San-Antonio. L’événement s’inscrit dans la 10ᵉ édition de cette manifestation nationale portée par le Centre national du livre, placée cette année sous le thème « Villes et campagnes ».

Ouverte aux résidents, aux habitants du territoire et au public, cette rencontre vise à célébrer la lecture et à explorer les liens entre littérature, territoires et imaginaires.

Une conférence animée par Éric Bouhier La rencontre prendra la forme d’une conférence-discussion organisée de 11 h à 12 h 30 au sein de la résidence Nohée.



Elle sera animée par Éric Bouhier, spécialiste de l’œuvre de Frédéric Dard. Médecin de formation, auteur et muséographe, Éric Bouhier est notamment l’auteur du Dictionnaire amoureux de San-Antonio (Plon) et du Cabinet des curiosités médicales (Le Passage).



Il est également membre du jury du Prix du Livre Nohée.



La conférence abordera l’œuvre de Frédéric Dard, sa place dans la littérature populaire française et sa capacité à traverser les générations.



Elle sera suivie d’un cocktail déjeunatoire destiné à favoriser les échanges entre participants. Un atelier d’écriture, réservé aux résidents de la résidence, est également prévu dans l’après-midi.



Frédéric Dard, une œuvre entre villes et campagnes Vingt-cinq ans après sa disparition, Frédéric Dard demeure une figure majeure de la littérature populaire française.



Son œuvre, marquée par une grande inventivité linguistique, puise aussi bien dans les paysages ruraux de son enfance dauphinoise que dans les grandes villes françaises, notamment Lyon et Paris.



Cette alternance entre mondes urbains et ruraux fait écho au thème retenu pour l’édition 2026 des Nuits de la Lecture, consacré aux relations entre villes et campagnes, entre racines territoriales et modernité.



La lecture au cœur des initiatives culturelles de Nohée Par cette participation aux Nuits de la Lecture, la résidence Nohée de Thonon-les-Bains s’inscrit dans une démarche visant à proposer des actions culturelles ouvertes sur leur environnement local.



L’initiative s’inscrit dans la continuité des projets menés par le réseau, notamment le Prix du Livre Nohée, qui distingue chaque année un ouvrage autour des thèmes de la famille et de la transmission.



Nohée avait déjà pris part aux Nuits de la Lecture en 2025, avec l’organisation d’une conférence à la résidence Nohée d’Arras, consacrée aux patrimoines, en présence de l’auteur et historien Lorànt Deutsch.

Par Par Régis Mayer | Publié le 19/01/2026 à 09:41



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