Le Repaire de Cartouche : un resto, un plat !

Entre la salle haute qui ouvre sur le Boulevard Beaumarchais et la salle basse qui donne sur la rue Amelot, c’est cette dernière que l’on choisit.
La vue sur le bar chargé de terrines à emporter est une mise en appétit idéale et le patron, Rodolphe Paquin, vient souvent voir ses clients.
Derrière ses fourneaux depuis une trentaine d’année, il possède sa clientèle d’habitués qui s’ouvrent les papilles avec une belle tranche de pâté en croûte.
A 95% masculine, la clientèle n’est pas là pour chipoter sur les vertus de la nourriture light. Ici, on vient pour des sensations gastronomiques et des découvertes comme cette côte de cerf juste poêlée.
La vue sur le bar chargé de terrines à emporter est une mise en appétit idéale et le patron, Rodolphe Paquin, vient souvent voir ses clients.
Derrière ses fourneaux depuis une trentaine d’année, il possède sa clientèle d’habitués qui s’ouvrent les papilles avec une belle tranche de pâté en croûte.
A 95% masculine, la clientèle n’est pas là pour chipoter sur les vertus de la nourriture light. Ici, on vient pour des sensations gastronomiques et des découvertes comme cette côte de cerf juste poêlée.