EHPAD et Résidences Seniors La résidence services seniors "La Villa Camélia" ouvre ses portes à Alfortville près de Paris La résidence services seniors Stella – La Villa Camélia, située à Alfortville dans le Val-de-Marne près de Paris-, accueille ses premiers résidents. Destinée aux seniors autonomes, elle propose un cadre de vie confortable, sécurisé et convivial, associant autonomie, services à la carte et vie sociale active.

Implantée à proximité immédiate du centre-ville (condition sine qua non pour que ce type d’habitat), la résidence bénéficie d’un emplacement qui se veut « privilégié », à deux pas de la mairie, des commerces et du pôle culturel !POC!, qui regroupe un cinéma et une salle de spectacles.



Un environnement qui s’annonce « dynamique » et surtout, propice au maintien du lien social -fondamental pour les seniors autonomes- et à une vie quotidienne facilitée.



Dans la pratique, cet établissement propose 85 appartements à la location, du studio au T3. Lumineux et fonctionnels, les logements sont proposés meublés, tout en laissant la possibilité aux résidents d’y installer leurs propres meubles afin de conserver leurs repères et leur cadre de vie personnel. C’est le cas de toutes les résidences de ce type.

Un lieu de vie pour être chez soi… sans être seul Comme dans l’ensemble des résidences Stella, les résidents bénéficient d’un large éventail de services à la carte : restauration, ménage, conciergerie, aide aux courses ou aux démarches administratives.



Par ailleurs, un programme d’activités quotidiennes est également proposé pour celles et ceux qui le souhaitent : conférences, ateliers bien-être, animations culturelles ou sorties collectives.



La résidence met à disposition de vastes espaces communs favorisant les échanges et la convivialité, tels qu’un salon, une salle de sport ou encore un salon de coiffure.



« Nous proposerons également de nombreux événements ouverts aux personnes extérieures, précise Flora Robalo, directrice de la résidence. Le but est d’offrir à nos résidents un cadre ouvert sur leur environnement, contribuant au maintien d’une vie sociale riche et dynamique. »



Stella Management est un acteur majeur des résidences services seniors en France, à travers la marque Stella. Les résidences Stella s’adressent aux personnes âgées de plus de 60 ans souhaitant vivre de manière indépendante dans des appartements de qualité, tout en bénéficiant de services adaptés (animations, restauration, ménage…) et d’un personnel attentif, joignable 24h/24 et 7j/7.



Résidence Stella – La Villa Camélia

54 rue Victor Hugo – 94140 Alfortville

Par Par Régis Mayer | Publié le 14/01/2026 à 08:55 | mis à jour le 12/02/2026 à 17:29



La rédaction vous conseille < > Colocation senior : elle divise la facture EHPAD par deux, mais un angle mort guette les familles Silver économie : pourquoi les robots vont remplacer le personnel soignant