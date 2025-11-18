La prévention des chutes chez les seniors : stratégies et exercices simples

Les causes courantes des chutes : comprendre pour mieux prévenir
Les chutes ne sont pas une fatalité du vieillissement, mais souvent le résultat de facteurs cumulés. "La perte d'équilibre due à une diminution de la masse musculaire, les effets secondaires de médicaments comme les somnifères ou les antihypertenseurs, et des problèmes de vision sont parmi les causes les plus fréquentes", explique le Dr Alain Moreau, gériatre à l'hôpital universitaire de Paris. Une étude de 2022 publiée dans The British Medical Journal révèle que 30 % des chutes chez les seniors sont liées à des troubles de l'équilibre, tandis que 20 % proviennent d'un environnement mal adapté.
Autres facteurs clés :
Identifier ces risques via un bilan médical annuel est essentiel. L'OMS recommande une évaluation multifactorielle pour personnaliser la prévention.
Autres facteurs clés :
- Problèmes musculaires et articulaires : La sarcopénie (perte de muscle) et l'arthrite réduisent la stabilité.
- Médicaments : Polypharmacie (plus de cinq médicaments) augmente les risques de vertiges ou de somnolence.
- Facteurs environnementaux : Tapis glissants, éclairage insuffisant ou escaliers sans rampe.