Argent et patrimoine LEP versus Livret A : le comparatif qui peut vous faire gagner 100 € par an Avec la baisse du Livret A à 1,5% au 1er février 2026, le Livret d'épargne populaire (LEP) devient encore plus attractif. Rémunéré à 2,5%, il rapporte 66% de plus que le Livret A. Pourtant, 19 millions de Français éligibles n'en ont pas encore ouvert un. Êtes-vous concerné ?

Des taux en baisse, mais un écart qui se creuse Le ministre de l'Économie Roland Lescure a confirmé mercredi 15 janvier 2026 les nouveaux taux des livrets d'épargne réglementée. À compter du 1er février 2026, le Livret A passera de 1,7% à 1,5%, tandis que le LEP baissera de 2,7% à 2,5%.



Cette décision suit les recommandations du gouverneur de la Banque de France, qui a tenu compte de la baisse de l'inflation tombée à 0,8% en décembre 2025. Mais contrairement au Livret A, le LEP bénéficie d'un « coup de pouce » : la formule de calcul réglementaire prévoyait un taux de seulement 1,9%, mais l'État a choisi de le maintenir à 2,5% pour protéger l'épargne populaire.



Résultat : l'écart entre les deux livrets atteint désormais 1 point de pourcentage, soit une différence de rendement de 66% en faveur du LEP.

Combien rapportent vraiment ces deux livrets ? 1,5% Livret A Plafond de versement 22 950 € Intérêts sur 10 000 € 150 € par an Conditions de revenus Aucune 2,5% LEP Plafond de versement 10 000 € Intérêts sur 10 000 € 250 € par an Conditions de revenus Plafonds à respecter

Pour un épargnant qui place 10 000 €, le LEP rapporte donc 100 € de plus par an que le Livret A. Et bonne nouvelle : les deux livrets sont cumulables. Un couple éligible peut ainsi détenir jusqu'à deux LEP (soit 20 000 € au total) en plus de ses Livrets A. Pour un épargnant qui place, le LEP rapporte doncque le Livret A. Et bonne nouvelle : les deux livrets sont cumulables. Un couple éligible peut ainsi détenir jusqu'à(soit 20 000 € au total) en plus de ses Livrets A.

Qui peut ouvrir un LEP en 2026 ?

Solo Personne seule 1 part fiscale RFR max : 22 823 € 1,5 part (avec 1 enfant) RFR max : 28 918 € Duo Couple 2 parts (couple sans enfant) RFR max : 35 013 € 2,5 parts (couple + 1 enfant) RFR max : 41 108 €

Où trouver votre RFR ? Il figure sur votre avis d'imposition, en haut à gauche de la première page. Pour ouvrir un LEP en 2026, la banque vérifie le RFR de 2024 (avis d'imposition reçu en 2025).



Selon la Banque de France, 31 millions de Français sont éligibles au LEP, mais seulement 12 millions en détiennent un. Cela signifie que 19 millions de personnes passent à côté de ce placement plus rémunérateur. Le LEP est réservé aux personnes dont le revenu fiscal de référence (RFR) ne dépasse pas certains plafonds. Ces seuils dépendent de la composition du foyer fiscal et sont révisés chaque année.Il figure sur votre avis d'imposition, en haut à gauche de la première page. Pour ouvrir un LEP en 2026, la banque vérifie le RFR de 2024 (avis d'imposition reçu en 2025).Selon la Banque de France,sont éligibles au LEP, mais seulementen détiennent un. Cela signifie quepassent à côté de ce placement plus rémunérateur.

Comment ouvrir un LEP ?

Contactez votre banque : la plupart des établissements proposent le LEP (à l'exception de certaines banques en ligne).

: la plupart des établissements proposent le LEP (à l'exception de certaines banques en ligne). La banque vérifie votre éligibilité : depuis 2021, vous n'avez plus besoin de fournir votre avis d'imposition. La banque interroge directement l'administration fiscale.

: depuis 2021, vous n'avez plus besoin de fournir votre avis d'imposition. La banque interroge directement l'administration fiscale. Versez au minimum 30 € : c'est le montant initial requis pour activer le compte.



Bon à savoir : chaque membre d'un couple peut détenir son propre LEP. Un foyer fiscal peut donc cumuler jusqu'à 20 000 € sur deux LEP, soit 500 € d'intérêts par an au taux actuel.



Pour vérifier votre éligibilité et connaître toutes les conditions du LEP, consultez la L'ouverture d'un LEP est simple et gratuite. Voici la marche à suivre :chaque membre d'un couple peut détenir son propre LEP. Un foyer fiscal peut donc cumuler jusqu'àsur deux LEP, soitau taux actuel.Pour vérifier votre éligibilité et connaître toutes les conditions du LEP, consultez la fiche officielle sur service-public.gouv.fr

Les points de vigilance à connaître Le LEP présente de nombreux avantages, mais quelques règles méritent votre attention :



Vérification annuelle des revenus : si votre RFR dépasse le plafond deux années consécutives, la banque clôturera votre LEP. Toutefois, un dépassement ponctuel (prime exceptionnelle, vente d'un bien) n'entraîne pas la fermeture immédiate : vous conservez votre livret si vos revenus repassent sous le seuil l'année suivante.



Plafond plus bas que le Livret A : le LEP est limité à 10 000 € de versements (contre 22 950 € pour le Livret A). Mais les intérêts générés peuvent faire dépasser ce plafond : ils continuent d'être versés même au-delà.



Un seul LEP par personne : il est interdit de détenir plusieurs LEP. En revanche, vous pouvez cumuler un LEP avec un Livret A et un LDDS.



Intérêts totalement défiscalisés : comme pour le Livret A, les intérêts du LEP sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les 250 € d'intérêts annuels sur un LEP plein sont donc nets.

Sources :

- Service-public.gouv.fr, janvier 2026

- Ministère de l'Économie et des Finances, communiqué du 15 janvier 2026

- Banque de France, rapport sur l'épargne réglementée 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 18/01/2026 à 17:21



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