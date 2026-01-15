Nutrition Jus de fruits : cette habitude quotidienne qui multiplie votre risque d'Alzheimer précoce Une étude de l'Université de Boston publiée dans la revue Alzheimer & Dementia révèle un lien alarmant entre la consommation quotidienne de jus de fruits et le développement d'Alzheimer avant 65 ans. Plus de 4 000 participants suivis pendant plusieurs années présentent une atrophie de l'hippocampe, région clé de la mémoire, lorsqu'ils boivent ces boissons régulièrement. En cause : leur teneur élevée en sucre, qui accélère le vieillissement cérébral.

Un mécanisme que personne ne soupçonnait Les jus de fruits font partie de nos habitudes matinales depuis des décennies. Pourtant, les chercheurs de l'Université de Boston viennent de mettre au jour un mécanisme inquiétant : leur consommation régulière accélère le vieillissement du cerveau.



L'étude, publiée dans la revue scientifique Alzheimer & Dementia, a suivi plus de 4 000 adultes âgés de 30 ans et plus. Tous ont passé des tests cognitifs approfondis et des examens d'imagerie cérébrale. Les résultats sont sans appel : les consommateurs quotidiens de jus de fruits présentent une réduction significative du volume cérébral total.



Plus préoccupant encore, l'hippocampe — cette structure du cerveau essentielle à la mémoire et à l'apprentissage — montre des signes d'atrophie chez les buveurs réguliers. Cette zone cérébrale joue un rôle crucial dans la formation des souvenirs et sa dégradation constitue un marqueur prédictif de la maladie d'Alzheimer précoce, celle qui survient avant 65 ans.



Le coupable ? Le sucre. Contrairement aux fruits entiers qui contiennent des fibres ralentissant l'absorption, les jus de fruits délivrent une dose massive de sucre rapidement absorbé par l'organisme. Ce pic de glycémie perturbe les processus cognitifs et favorise l'inflammation cérébrale, deux facteurs impliqués dans le développement des démences.

Tous les jus sont concernés, sans exception jus d'orange, de pomme, de pamplemousse ou multifruits, les effets sur votre cerveau sont similaires. Même les jus estampillés "100% pur jus" ou "sans sucres ajoutés" sont concernés : ils contiennent naturellement des quantités importantes de sucres (fructose), équivalentes à celles des sodas.



Vous êtes particulièrement à risque si vous :

Buvez un verre de jus de fruits ou plus chaque jour

Avez plus de 50 ans et des antécédents familiaux de démence

Consommez des jus industriels au petit-déjeuner par habitude

Pensez "faire du bien" à votre santé en remplaçant les fruits frais par du jus



Les chercheurs ont observé que les participants buvant quotidiennement ces boissons présentaient aussi une altération significative de la mémoire épisodique — celle qui nous permet de nous souvenir des événements personnels et de leur contexte. Cette détérioration apparaît plusieurs années avant les premiers symptômes cliniques d'Alzheimer.



Pour en savoir plus sur la prévention des maladies neurodégénératives, consultez L'étude ne fait pas de distinction entre les variétés. Que vous buviez du, les effets sur votre cerveau sont similaires. Même les jus estampillés "100% pur jus" ou "sans sucres ajoutés" sont concernés : ils contiennent naturellement des quantités importantes de sucres (fructose), équivalentes à celles des sodas.Vous êtes particulièrement à risque si vous :Les chercheurs ont observé que les participants buvant quotidiennement ces boissons présentaient aussi une— celle qui nous permet de nous souvenir des événements personnels et de leur contexte. Cette détérioration apparaîtd'Alzheimer.Pour en savoir plus sur la prévention des maladies neurodégénératives, consultez les ressources de Santé publique France sur la maladie d'Alzheimer

Ce que vous perdez réellement rétrécir de manière visible sur les IRM cérébrales.



Concrètement, cette atrophie se traduit par :

Des difficultés croissantes à mémoriser de nouvelles informations (noms, rendez-vous, conversations)

de nouvelles informations (noms, rendez-vous, conversations) Une désorientation temporelle progressive (confusion des dates, des jours)

progressive (confusion des dates, des jours) Des troubles de l'apprentissage qui s'installent insidieusement

qui s'installent insidieusement Un risque multiplié de démence dans les 10 à 15 années suivantes



L'étude précise que ces dommages cérébraux s'accumulent silencieusement. Vous ne ressentirez probablement aucun symptôme immédiat. Mais chaque verre de jus quotidien contribue à accélérer un processus que vous ne pourrez pas inverser une fois installé.



Les chercheurs soulignent que l'atteinte de l'hippocampe constitue le premier signe objectif d'un risque accru d'Alzheimer précoce. En France, plus d'un million de personnes vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou une démence apparentée, dont environ 32 000 cas de formes précoces diagnostiquées avant 65 ans. L'atrophie de l'hippocampe n'est pas une simple statistique. C'est une perte de capacité cognitive concrète et mesurable. Les participants à l'étude qui consommaient quotidiennement des jus de fruits ont vu leur hippocampesur les IRM cérébrales.Concrètement, cette atrophie se traduit par :L'étude précise que ces dommages cérébraux s'accumulent silencieusement. Vous ne ressentirez probablement aucun symptôme immédiat. Mais chaque verre de jus quotidien contribue à accélérer un processus que vous ne pourrez pas inverser une fois installé.Les chercheurs soulignent que l'atteinte de l'hippocampe constitue. En France, plus d'un million de personnes vivent aujourd'hui avec la maladie d'Alzheimer ou une démence apparentée, dont environdiagnostiquées avant 65 ans.

La solution : modération et bon sens Voici les gestes concrets à adopter dès aujourd'hui :



1. Privilégiez les fruits entiers

Mangez une orange plutôt que de boire son jus. Les fibres naturelles du fruit ralentissent l'absorption du sucre et préservent votre cerveau. Un fruit entier apporte aussi plus de satiété.



2. Remplacez par des alternatives saines

Le thé vert et certaines infusions contiennent des antioxydants protecteurs pour le cerveau. L'eau reste évidemment le meilleur choix pour s'hydrater.



3. Lisez les étiquettes

Même les jus "sans sucres ajoutés" contiennent les sucres naturels des fruits. Un verre de jus d'orange industriel peut contenir l'équivalent de 5 à 6 morceaux de sucre.



4. Changez vos habitudes matinales

Si le jus de fruits fait partie de votre rituel du petit-déjeuner, remplacez-le progressivement par de l'eau citronnée, du thé ou un fruit frais. Votre cerveau vous en remerciera.



Les experts rappellent que la prévention d'Alzheimer passe par un ensemble de facteurs : alimentation équilibrée, activité physique régulière, stimulation intellectuelle et contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. Réduire votre consommation de jus de fruits est une action simple et immédiate que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour protéger votre santé cognitive à long terme.



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Sources :

- Étude Université de Boston, revue Alzheimer & Dementia, 2025

- Santé publique France, données épidémiologiques Alzheimer, janvier 2026

- France Alzheimer, statistiques maladies neurodégénératives, 2025

Par Par Fabrice Crozier | Publié le 15/01/2026 à 10:36



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