Culture Isabelle Mergault, Chuck Norris : deux visages du divertissement populaire se sont éteints le même jour Par Fabrice Crozier | Publié le 20/03/2026 à 15:50 Vendredi noir pour l'univers du divertissement et grand écart journalistique, en forme de clin d'oeil aux "Grosses Têtes". En quelques heures, deux figures que des millions de téléspectateurs français connaissaient par leur prénom ont disparu. Isabelle Mergault, 67 ans, emportée par un cancer à Neuilly-sur-Seine. Chuck Norris, 86 ans, foudroyé par un malaise à Hawaï. Partager : W f X in @

L'une faisait rire la France entière depuis les années 1980. L'autre incarnait une certaine idée du héros américain invincible des Eighties. Retour sur deux personnalités qui ont accompagné - chacune à sa manière - notre génération.



Isabelle Mergault — Le rire en héritage Née le 11 mai 1958 à Paris, fille d'un chirurgien et d'une dermatologue, Isabelle Mergault n'était pas prédestinée au spectacle. Étudiante aux Beaux-Arts, elle suit des cours de théâtre et décroche ses premiers rôles au cinéma dès la fin des années 1970, avec notamment La Dérobade (1979). Dans les années 1980, elle enchaîne les seconds rôles comiques : Pour cent briques, t'as plus rien ! (1982), P.R.O.F.S (1985) — où elle campe une enseignante de sciences naturelles imitant la tourterelle devant ses élèves — ou encore des apparitions dans les séries Marie Pervenche et Navarro.



Sa dyslalie — ce fameux cheveu sur la langue — aurait pu être un handicap. Elle en a fait une signature. À 18 ans, un orthophoniste lui avait d'ailleurs conseillé de la garder pour se distinguer dans sa carrière.





De l'écriture à la radio : la seconde carrière



En 1991, Isabelle Mergault prend une décision radicale : elle arrête de jouer et se consacre à l'écriture. Scénarios pour la télévision, dialogues de cinéma — elle travaille notamment avec Gérard Jugnot sur Meilleur espoir féminin (2000). Mais c'est la radio qui la ramène dans la lumière. En 1998, elle rejoint la bande de Laurent Ruquier dans Rien à cirer sur France Inter, puis le suit sur Europe 1 (On va s'gêner) et sur France 2 (On a tout essayé). Les auditeurs découvrent une femme au franc-parler incisif, à l'humour spontané, capable de faire déraper n'importe quelle émission.



Elle devient ensuite l'une des sociétaires les plus appréciées des Grosses Têtes sur RTL, qu'elle intègre en 2014 aux côtés de Laurent Ruquier. Pour des millions d'auditeurs, sa voix faisait partie du paysage quotidien.





Derrière la caméra et sur les planches



En 2005, encouragée par Michel Blanc et le producteur Jean-Louis Livi, elle passe derrière la caméra. Son premier film, Je vous trouve très beau, avec Michel Blanc en agriculteur cherchant une femme par correspondance, attire 3,5 millions de spectateurs et lui vaut le César du meilleur premier film en 2007. Suivront Enfin veuve (2008) avec Michèle Laroque, Donnant donnant (2010) avec Daniel Auteuil, et Des mains en or (2023) avec Josiane Balasko et Lambert Wilson.



Au théâtre, elle écrit et joue dans six pièces entre 2011 et 2020, du boulevard sentimental au comique assumé : L'Amour sur un plateau avec Pierre Palmade, La Raison d'Aymé avec Gérard Jugnot, Ne me regardez pas comme ça ! aux côtés de Sylvie Vartan. En 2024, elle était encore sur les planches du Théâtre des Nouveautés avec Le Bracelet.



Isabelle Mergault laisse derrière elle sa fille Maya, d'origine nigérienne, adoptée en 2010 et qui vient tout juste d'avoir 18 ans. Elle s'est éteinte le 20 mars 2026 à l'hôpital Ambroise-Paré de Neuilly-sur-Seine, des suites d'un cancer du poumon métastasé au foie, contre lequel elle se battait depuis plusieurs mois. Elle avait 67 ans.



Chuck Norris — La légende indestructible Carlos Ray Norris est né le 10 mars 1940 à Ryan, dans l'Oklahoma. Un père mécanicien d'origine irlandaise, une mère d'ascendance cherokee. Enfance modeste. C'est pendant son service militaire dans l'US Air Force, en Corée du Sud, au début des années 1960, qu'il découvre le tang soo do, un art martial coréen. Il ne le lâchera plus.



De retour aux États-Unis, il ouvre une école de karaté en Californie, fréquentée par des célébrités comme Steve McQueen. Entre 1968 et 1974, il est champion du monde de karaté en catégorie poids moyens. Ceinture noire dans plusieurs disciplines — tang soo do, taekwondo, jiu-jitsu brésilien, judo — il fonde sa propre méthode, le Chun Kuk Do.





De Bruce Lee à Walker, Texas Ranger



C'est Bruce Lee qui lui ouvre les portes du cinéma. En 1972, il lui offre le rôle du méchant dans La Fureur du dragon. Le combat final entre les deux hommes dans le Colisée de Rome reste l'une des scènes les plus célèbres du cinéma d'arts martiaux. Particularité : c'est le seul film où Chuck Norris perd.



Sa carrière d'acteur décolle vraiment dans les années 1980. Portés disparus (1984), Delta Force (1986), Le Temple d'or : il incarne le héros américain musclé, patriote, toujours du bon côté de la loi. Des films qui passent en boucle sur les chaînes françaises le dimanche après-midi, et que toute une génération de téléspectateurs connaît par cœur.



Mais c'est la télévision qui le rend véritablement populaire en France. Walker, Texas Ranger, diffusée de 1993 à 2001 (neuf saisons), fait de lui un visage familier des après-midis et des fins de soirée. Le ranger Cordell Walker, justicier solitaire à chapeau de cow-boy et coups de pied retournés, devient un personnage culte.





L'homme qui ne vieillit pas



Au début des années 2000, alors que sa carrière d'acteur ralentit, Chuck Norris connaît une seconde vie inattendue : les Chuck Norris Facts. Ces blagues absurdes qui lui attribuent des pouvoirs surhumains envahissent Internet et le transforment en icône pop mondiale. Il joue de cette image avec humour, notamment dans Expendables 2 (2012) aux côtés de Stallone et Schwarzenegger.



En 2017, il avait survécu à deux infarctus en 45 minutes lors d'un événement sportif à Las Vegas. Il avait ensuite ralenti ses activités publiques, tout en restant actif sur les réseaux sociaux. Le 10 mars 2026, il fêtait ses 86 ans et publiait une vidéo sur Instagram où il boxait avec un partenaire.



Neuf jours plus tard, le 19 mars 2026, il était hospitalisé en urgence à Hawaï après un malaise sur l'île de Kauai. Il est mort le jour même, entouré de sa famille. Il laisse cinq enfants, dont des jumeaux nés en 2001 avec sa seconde épouse Gena O'Kelley.

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