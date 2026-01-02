Argent et patrimoine Impôts retraités 2026 : cette échéance que beaucoup découvrent trop tard Par Fabrice Crozier | Publié le 02/01/2026 à 08:49 | mis à jour le 02/02/2026 à 17:43 Entre avance de crédit d'impôt, déclaration de revenus et taxe foncière, les retraités font face à une dizaine d'échéances fiscales chaque année. Une date manquée, et ce sont des pénalités ou un remboursement perdu. Partager : W f X in @

Janvier : l'avance de 60 % sur vos crédits d'impôt 15 janvier 2026 : c'est la première bonne nouvelle fiscale de l'année. Si vous avez déclaré des dépenses ouvrant droit à crédit ou réduction d'impôt en 2024, vous recevrez automatiquement un virement de la DGFiP correspondant à 60 % de l'avantage fiscal perçu l'année précédente.



Ce virement, libellé « AVANCE CREDIMPOT », concerne environ 9 millions de foyers et représente en moyenne 600 euros. Les seniors sont particulièrement concernés par ce dispositif puisqu'il couvre notamment l'emploi d'un salarié à domicile, les frais d'hébergement en EHPAD, les dons aux associations et certains investissements locatifs.



Si le fisc ne dispose pas de vos coordonnées bancaires, vous recevrez un chèque par courrier avant la fin du mois. À noter : le même jour, les contribuables mensualisés pour la taxe foncière verront leur première échéance prélevée. Ce virement, libellé, concerne environ 9 millions de foyers et représente en moyenne 600 euros. Les seniors sont particulièrement concernés par ce dispositif puisqu'il couvre notamment l'emploi d'un salarié à domicile, les frais d'hébergement en EHPAD, les dons aux associations et certains investissements locatifs.Si le fisc ne dispose pas de vos coordonnées bancaires, vous recevrez un chèque par courrier avant la fin du mois. À noter : le même jour, les contribuables mensualisés pour la taxe foncière verront leur première échéance prélevée.

Avril-juin : la déclaration de revenus 2025 9 avril 2026 : ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr. C'est le coup d'envoi de la campagne annuelle pour déclarer vos revenus perçus en 2025.





Les dates limites varient selon votre département de résidence :

19 mai 2026 : date limite pour les déclarations papier (si vous n'avez pas accès à internet)

: date limite pour les déclarations papier (si vous n'avez pas accès à internet) 21 mai 2026 : déclaration en ligne pour les départements 01 à 19

: déclaration en ligne pour les départements 01 à 19 28 mai 2026 : déclaration en ligne pour les départements 20 à 54

: déclaration en ligne pour les départements 20 à 54 5 juin 2026 : déclaration en ligne pour les départements 55 à 976 Même si vos revenus sont prélevés à la source, cette déclaration reste obligatoire. Elle permet de régulariser votre situation et de faire valoir vos réductions et crédits d'impôt (dons, emploi à domicile, travaux de rénovation énergétique...). : ouverture du service de déclaration en ligne sur impots.gouv.fr. C'est le coup d'envoi de la campagne annuelle pour déclarer vos revenus perçus en 2025.Les dates limites varient selon votre département de résidence :Même si vos revenus sont prélevés à la source, cette déclaration reste obligatoire. Elle permet de régulariser votre situation et de faire valoir vos réductions et crédits d'impôt (dons, emploi à domicile, travaux de rénovation énergétique...).

Juillet-août : les remboursements et le solde des crédits d'impôt Fin juillet - début août 2026 : deux bonnes nouvelles peuvent tomber sur votre compte.



D'abord, si vous avez été trop prélevé à la source en 2025, l'administration vous rembourse automatiquement le trop-perçu par virement bancaire. C'est le cas notamment si vos revenus ont baissé (passage à la retraite, veuvage...) ou si votre situation familiale a évolué.



Ensuite, c'est à cette période que vous recevrez le solde de vos crédits d'impôt (les 40 % restants après l'avance de janvier). Si vos dépenses 2025 ont augmenté par rapport à 2024, vous toucherez un complément. À l'inverse, si elles ont diminué, vous devrez peut-être rembourser une partie de l'avance perçue en janvier.



Début août 2026 : ouverture du service de correction en ligne si vous avez commis une erreur ou un oubli dans votre déclaration. Ce service reste accessible jusqu'à début décembre.

Septembre : la mise à jour du taux et les régularisations 1er septembre 2026 : votre taux de prélèvement à la source est actualisé. Il est désormais calculé sur la base de vos revenus 2025 déclarés au printemps. Si vos revenus ont évolué (départ à la retraite, pension de réversion...), votre nouveau taux s'appliquera automatiquement sur vos pensions.



25 septembre 2026 : si vous devez un complément d'impôt après régularisation, c'est la date du premier prélèvement. Le montant dépend de l'écart entre ce que vous avez payé à la source et ce que vous devez réellement :

Solde inférieur ou égal à 300 € : prélèvement unique le 25 septembre

: prélèvement unique le 25 septembre Solde supérieur à 300 € : étalement en 4 prélèvements (25 septembre, 26 octobre, 25 novembre, 28 décembre) C'est également en septembre que sera récupéré un éventuel trop-perçu sur l'avance de crédits d'impôt de janvier. : votre taux de prélèvement à la source est actualisé. Il est désormais calculé sur la base de vos revenus 2025 déclarés au printemps. Si vos revenus ont évolué (départ à la retraite, pension de réversion...), votre nouveau taux s'appliquera automatiquement sur vos pensions.: si vous devez un complément d'impôt après régularisation, c'est la date du premier prélèvement. Le montant dépend de l'écart entre ce que vous avez payé à la source et ce que vous devez réellement :C'est également en septembre que sera récupéré un éventuel trop-perçu sur l'avance de crédits d'impôt de janvier.

Octobre : la taxe foncière À partir du 21 août 2026 : mise en ligne des avis de taxe foncière sur votre espace personnel impots.gouv.fr. L'envoi postal débute fin août pour ceux qui reçoivent encore un avis papier.



13 octobre 2026 : date limite de paiement si vous réglez par chèque, espèces ou TIP.



20 octobre 2026 : date limite de paiement en ligne (internet ou application mobile). Le prélèvement sur votre compte intervient à partir du 25 octobre.



Pour les retraités propriétaires, cette échéance représente souvent une charge importante. Rappelons que les seniors de plus de 75 ans aux revenus modestes peuvent bénéficier d'une exonération totale de taxe foncière sur leur résidence principale, sous conditions de ressources.

Novembre-décembre : taxe d'habitation et dernières échéances À partir du 1er octobre 2026 : mise en ligne des avis de taxe d'habitation. Depuis 2023, seuls les propriétaires de résidences secondaires et de logements vacants restent redevables de cette taxe.



13 novembre 2026 : date limite de paiement non dématérialisé de la taxe d'habitation.



20 novembre 2026 : date limite de paiement en ligne.



15 décembre 2026 : date limite pour opter pour la mensualisation de vos impôts locaux 2027. Cette option permet d'étaler le paiement sur 10 mois (de janvier à octobre) et d'éviter un règlement unique à l'automne.



28 décembre 2026 : dernier prélèvement de l'année pour les contribuables dont le solde d'impôt sur le revenu dépassait 300 euros et a été étalé en quatre fois.

Sources

- Service-public.fr, Quand doit-on payer ses impôts ?, mis à jour le 1er janvier 2026

- Impots.gouv.fr, Calendrier fiscal des particuliers, consulté le 2 janvier 2026

- Direction générale des Finances publiques (DGFiP), informations officielles 2026

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